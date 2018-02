DEZBATERE PUBLICA Sunteti de acord ca Primaria Capitalei sa finanteze din bani publici activitatea CSM Bucuresti si sa plateasca pentru cea mai buna jucatoare de handbal din lume peste 100.000 de lei lunar?

Clubul CSM Bucuresti s-a transformat dintr-o initiativa de masa adresat copiilor si adolescentilor intr-un club cu sectii care fac performanta in sportul profesionist. Handbalul feminin este un exemplu: salariile platite din bugetul bucurestenilor fac din echipa CSM Bucuresti un standard in toata Europa, cu cele mai mari salarii pentru sportive de top. E vorba de bani publici insa, iar performantele clubului, precum si transferurile majore sunt asumate public chiar de primarul Gabriela Firea.Intrebarile ridicate de critici sunt acestea: E corect fata de cetatenii bucuresteni faptul ca Primaria - prin Consiliul General - cheltuieste, pentru finantarea CSM, 66 milioane de lei din taxele si impozitele incasate? E corect pentru celelalte echipe din tara, detinute de entitati private, multe confruntate cu dificultati financiare?Adeptii au insa alt punct de vedere: e absolut normal ca Primaria sa cheltuie o parte totusi mica din bugetul sau pentru a le oferi bucurestenilor satisfactia de a urmari pe viu una dintre echipele de top din handbalul european si pe cea mai buna jucatoare din lume a momentului.Va invitam sa va exprimatii opiniile folosind formularul de comentarii de la finalul articolului.* Potrivit informatiilor furnizate de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, CSM a incasat in anul 2017 din sponsorizari 1.759.000 lei. In 2018, CSM va avea un buget de 71 milioane lei, potrivit proiectului de buget aflat in dezbatere pe site-ul Primariei Capitalei.* Intr-un comunicat de presa, Primaria Capitalei anunta ca plateste suma bruta de 120.962 lei pentru Cristina Neagu, care se traduce printr-un venit net (dupa plata impozitului pe venjit si a contributiilor) de 78.150 lei (17.366 de euro/luna).* Cristina Neagu a primit de trei ori titlul de "cel mai bun handbalist al anului - IHF".* Infiintat in anul 2007 de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Clubul Sportiv Municipal Bucuresti are urmatoarele sectii sportive: atletism, baschet, handbal feminin, handbal masculin, motociclism, rugby, sah, volei feminin si volei masculin. Initial, CSM Bucuresti avea rostul de a promova sportul in randul tinerilor si de a le oferi copiilor si adolescentilor din Bucuresti activitati sportive. In timp, clubul a ajuns sa sustina echipe profesioniste si sportul de performanta.