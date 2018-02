Esecul uneia dintre marile investitii chineze in Romania, platit cu 9 milioane de lei de toti craiovenii

Proiectul s-a dovedit un esec, firma chineza renuntand la proiectul imobiliar din cauza lipsei de finantare, a anuntat primarul Craiovei, Mihai Genoiu.Potrivit primarului, cartierul va fi construit din bani de la bugetul primariei ca un proiect social, in baza Legii 114, iar primele doua imobile vor fi realizate in acest an, pe modelul lor urmand sa fie realizate si celelalte blocuri de locuinte.Firma chineza a inceput construirea cartierului de locuinte pe un teren concesionat de la Primaria Craiova in baza unui memorandum de intelegere semnat in septembrie 2014 la Beijing, de primarul municipiului, Lia Olguta Vasilescu, presedintele firmei Ninjiang Construction Group Co Ltd, Yang Gencai, si Hu Huibang, managerul general al Bancii de Dezvoltare a Chinei, in prezenta premierilor din Romania si China, Victor Ponta si Li Keqiang.Memorandumul prevedea colaborarea intre firma de constructii, banca si Primaria municipiului Craiova pentru o investitie de peste 35 milioane de euro pentru construirea a peste 1.800 de apartamente, iar banii ar fi urmat sa provina de la Banca de Dezvoltare a Chinei, care credita firma de constructii castigatoare a licitatiei pentru concesionarea terenului, scrie Agerpres.In iulie 2017, Primaria Craiova a reziliat contractul cu firma chineza care nu a reusit sa faca dovada disponibilitatii fondurilor necesare pentru reluarea lucrarilor.