Primaria Bucuresti a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de vouchere suplimentare pentru proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti"

Voucherele alocate vor fi expediate prin curier la adresele de domiciliu/resedinta/corespondenta ale participantilor.In situatia in care voucherul nu poate fi inmanat beneficiarului de catre curier, acesta va fi returnat Primariei Municipiului Bucuresti, iar ulterior va putea fi ridicat personal de catre beneficiar de la Centrul de Informare si Documentare pentru Relatia cu Cetatenii al Primariei Municipiului Bucuresti, Bdul. Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, dupa expirarea perioadei de distribuire de catre firma de curierat, prin contactarea telefonica prealabila a fiecarui beneficiar."Avand in vedere faptul ca Primaria Municipiului Bucuresti a suplimentat cu 25.000 numarul voucherelor acordate pentru achizitionarea unei biciclete, prin HCGMB 371/11.09.2017, cetatenii care s-au inscris in programul "Biciclisti in Bucuresti" in perioada 24.07-25.07.2017, dar nu s- au regasit pe lista primilor 5.000 de beneficiari vor intra in curand in posesia voucherelor. Anterior, Primaria Capitalei a transmis bucurestenilor care s-au inscris in program invitatia de a-si actualiza datele de identificare prin accesarea link-ului personalizat transmis de Organizator pe adresa de e-mail a fiecarui participant, pana cel tarziu in data de 08.02.2018", se mai arata in comunicatul transmis de Primaria Capitalei.Voucherele pot fi folosite exclusiv pentru achizitionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice si dispozitive de tip Segway/Ninebot si accesorii ale acestora, destinate persoanelor cu varsta minima de 18 ani, numai din magazinele participante la Proiect.In ceea ce priveste lista magazinelor participante in cadrul proiectului "Biciclisti in Bucuresti", avand in vedere ca a expirat perioada de inscriere a agentilor economici, aceasta a fost, de asemenea, publicata pe site- ul www.pmb.ro , la sectiunea "Biciclisti in Bucuresti".