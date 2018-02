Consiliul Concurentei critica intentia Primariei Bucuresti de a elimina din piata de taximetrie aplicatiile Star si Clever daca nu isi fac dispecerate

documente Aviz taxi Consiliul Concurentei (19 Feb 2018) PDF, 209KB

"Prin urmare, aplicatiile informatice atat cele individuale (dezvoltate de dispecerate), cat si cele integratoare (dezvoltate de un tert de software aplicativ), ar putea ramane functionale, lasand piata deschisa pentru potentiale noi produse/servicii inovative", se arata in document.In avizul dat pe noul Regulament se recomanda ca "o eventuala eliminare de pe piata a aplicatiilor integratoare ar trebui sustinuta si justificata in baza unui studiu de impact al utilizarii acestora, inclusiv din punct de vedere al impactului asupra consumatorului si a transportatorilor in regim de taxi."Din punct de vedere concurentᅩial, inovarea, dezvoltarea de tehnologii noi, care faciliteaza interactiunea dintre cerere si oferta, nu poate avea decat un efect benefic pentru ambele parti. Astfel, clientul final are acces, in acelasi timp, la o oferta mult mai larga de servicii, aspect care reduce semnificativ timpul de cautare si de asteptare, dar si la o oferta variata din punct de vedere al tarifelor si al calitatii prin posibilitatea accesarii evaluarilor facute de clientii precedenti asupra serviciilor in cauza. In acelasi timp, se reduce perioada de inactivitate pentru transportatorul taxi indeosebi in intervalele de timp in care nu se inregistreaza un nivel ridicat de cerere, aspect care contribuie la eficientizarea activitatii acestuia. Privite ca produse, procese sau modele de afaceri noi, aplicatiile integratoare redefinesc piata, cu efect direct asupra cresterii concurentei intre acestea si aplicatiile individuale la care se adauga serviciile de intermediere transport taxi traditionale (care asigura transmiterea cererii din partea consumatorilor catre oferta reprezentata de transportatorii taxi, prin intermediul statiilor de emisie-receptie)", se arata in avizul dat de Consiliul Concurentei.Astfel, pentru a asigura o crestere a manifestarii concurentei pe piata serviciilor de intermediere de transport taxi, serviciile clasice, definite in Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere drept servicii de dispecerat taxi, "ar putea coexista cu cele inovative, reprezentate de aplicatiile electronice integratoare, reglementatorului revenindu-i sarcina de a asigura un regim nediscriminatoriu in piata intre acestea", se mai arata in aviz."In contextul celor de mai sus, consideram ca o modificare a Proiectului de regulament si a anexelor acestuia, in sensul permiterii functionarii aplicatiilor integratoare, alaturi de celelalte solutii tehnice existente, ar putea avea un efect benefic in piata, printr-o crestere a gradului de inovare al acesteia, implicit a concurentei", se mai arata in avizul dat de Consiliul Concurentei.