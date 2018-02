Paul Stanescu: Am decis sa dam o OUG prin care unitatile administrativ teritoriale sa poata plati salariile din excedentul bugetar

"In discutiile cu doamna prim-ministru, cu ministrul Finantelor, am hotarat sa dam o ordonanta de urgenta in care, din excedent - excedentul fiind o chestiune foarte sensibila asa cum stiti - fiecare UAT sa poata plati cheltuieli salariale, sentinte, corectii si arierate. Tot ordonanta asta va mai contine si doua lucruri: vom folosi acea compensare, cred ca acum doi sau trei ani s-a mai facut, adica daca un UAT este dator la o societate comerciala, societatea comerciala e datoare la ANAF, sa putem compensa toate lucrurile acestea si sigur ca e o chestiune care e urgent sa o facem, pentru ca sunt datorii pe care nu le putem compensa cred ca de vreo doi ani. Si, in acelasi timp, tot din excedent vom plati si arieratele si mai e un lucru foarte important: deci, compensarea, imprumutul din Trezorerie si din excedent, repet, cheltuieli salariale, corectii, sentinte, arierate, asta e tot. Nu stiu daca putem fi gata cu ea, pentru ca trebuie sa ia si avizul CES, pentru sedinta de Guvern de joi. Daca nu, ea sigur va intra in sedinta de guvern urmatoare, deci nu joia asta, ci joia cealalta", a afirmat Paul Stanescu, la Senat.El a explicat ca exista localitati cu un excedent bugetar foarte mare, iar altele care nu au excedent."Sunt localitati care au excedent foarte mare, sunt localitati care au un excedent normal, sa spunem asa, sunt localitati care nu au excedent. Excedentul asta fiind o chestiune foarte sensibila, foarte delicata, cum s-ar spune. Adica, el pe ce sta, pana la urma? Romaneste, asa. El poate sa stea pe imprumut, daca vreti, pe proiecte multianuale, pe cofinantari, proiecte europene. (...) Dar noi asa cum am spus, in Legea bugetului, am stabilit lucrurile astea, deci scrie in Legea bugetului clar (...) ca va fi analizat fiecare UAT in parte si niciun UAT nu va pierde cofinantare, deci statul va interveni in cazul cofinantarilor si tuturor celorlalte proiecte pentru ca toate UAT-urile sa-si duca proiectele la bun sfarsit", a aratat Stanescu.