O firma din Turcia va furniza cele 400 de autobuze noi pentru Bucuresti. Firma face parte dintr-un holding care detine si Arctic Gaesti

KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S

MAN TRUCK&BUS AG

MERCEDES BENZ ROMANIA SRL

OTOKAR EUROPE

OTOKAR EUROPE si OTOKAR OTOMOTIV sunt companii turcesti care fac parte din conglomeratul de firme Koc Holding, cel mai mare conglomerat industrial din Turcia. Koc Holding detine si producatorul de electrocasnice Arctic Gaesti. Fabrica unde sunt produsele autobuzele OTOKAR este amplasata in orasul Sakarya."Astazi va anunt ca s-a incheiat activitatea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia celor 400 de autobuze Euro 6, asa ca speram ca intr-un timp scurt calatorii sa poata beneficia de un transport public in comun de calitatea, la standarde europene. (...) Intre data depunerii ofertelor, 10 noiembrie anul trecut si data finalizarii evaluarii ofertelor, 14 februarie 2018, au fost 61 de zile lucratoare, 86 de zile calendaristice. In cadrul licitatiei au fost depuse 4 oferte. Castigatorul licitatiei este asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR OTOMOTIV. Valoarea atribuita a achizitiei este de 100 milioane de euro, ceea ce inseamna 250.000 de euro plus TVA pentru fiecare autobuz", a declarat primarul Gabriela Firea.Gabriela Firea spune ca primele autobuze vor fi livrate in aceasta vara."Dupa depasirea perioadei legale pentru contestatii vom demara discutii cu castigatorul acestei licitatii astfel incat sa stabilim un grafic de livrare a acestor autobuze cat mai rapid. Noi ne dorim ca in urmatorul an sa vina 300 de autobuze in Bucuresti, prima livrare urmand sa aiba loc in aceasta vara", a declarat primarul general.Conform cerintelor din caietul de sarcini, autobuzele dispun de toate facilitatile necesare pentru un transport public civilizat la standarde europene, spune primarul general: sunt dotate cu instalatie de aer conditionat, incalzire si ventilatie, sunt dotate cu un sistem modern de informare a calatorilor, acces facil pentru persoanele cu dizabilitati, dispun de supraveghere video la interior si exterior, computerul de bord asigura integrarea autobuzelor in sistemul inteligent de management al traficului, sistem de taxare modern.Fondata in 1963, compania OTOKAR produce autobuze pentru transportul public, autocare, semiremorci , vehicule off-road si vehicule pentru industria de aparare. "In afara pietei turce, unde de 6 ani este lider de necontestat, a mai furnizat autovehicule de transport calatori pentru numeroase tari europene: Spania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Franta, Malta", a mai spus primarul general.La licitatie au fost depuse 4 oferte:

Initial, contractul a fost estimat la circa 510,5 milioane de lei, fara TVA, pentru o perioda de 4 ani si vizeaza achizitia a 320 de autobuze cu o lungime de 12 metri cu o capacitate minima de 96 de calatori, 50 de autobuze cu o lungime de 10 metri si o capacitate minima de 70 de calatori, precum si 30 de autobuze articulate, lungi de 18 metri, cu o capacitate minima de 135 de calatori.

Primarul Gabriela Firea vrea sa achizitioneze inca 400 de autobuze, 100 de tramvaie, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice si 100 de autobuze cu gaz natural comprimat . "Pregatim o noua licitatie pentru achizitia a inca 400 de autobuze Euro 6, pentru ca studiile de trafic arata ca, pentru a avea un transport public performant, Bucurestiul are nevoie de un numar aproximativ de 1.500 de autobuze. Vom continua de asemenea cu achizitia de 100 de tramvaie, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice si 100 de autobuze cu gaz natural comprimat (GNC), constructia de parcari de tip Park &Ride la intrarile in oras precum si cu demarcarea culoarelor dedicate pentru liniile de tramvai si autobuz. Ne dorim de asemenea accelerarea procedurii de modernizare a statiilor si refugiilor destinate transportului public in comun si vom realiza un studiu de fezabilitate pentru inlocuirea tonetelor de cartele din statii cu aparate electronice de vanzare a tichetelor de calatorie", a declarat Gabriela Firea.