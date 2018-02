DOCUMENT Cine a cerut eliminarea aplicatiilor de taxi din Bucuresti si cum a ajuns sa fie introdusa in regulamentul de taximetrie

documente Modificare Regulament taxi 19 decembrie 2017 (19 Feb 2018) PDF, 253KB

Modificarea regulamentului a fost tinuta la secret pana in ultima clipa, consilierii generali din opozitie si presa afland de ea cu doar o ora inainte de a fi supusa la vot.Cum s-a modificat regulamentul de taxi:"Pe teritoriul municipiului Bucuresti serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati si nu se pot executa decat de dispecerii taxi autorizati de Autoritatea de Autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti, in conditiile in care se asigura posibilitatea clientului de a apela la acesta servicii prin comenzi telefonice sau prin alte mijloace, inclusive aplicatiile de tip on-line care se identifica obligatoriu cu dispeceratul al carui nume este trecut in autorizatia de dispecerat emisa de Autoritatea de Autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti", se arata in modificarea regulamentului de taximetrie aprobate pe 19 decembrie 2017."Aplicatia informatica reprezinta un program software care este instalat si functioneaza pe un dispozitiv mobil sau fix, program ce este proprietate exclusiva a dispeceratului taxi autorizat, avand aceeasi denumire cu cea a dispeceratului taxi autorizat", se mai arata in document.Ce au cerut asociatiile cu o zi inainte, in scrisoarea transmisa viceprimarului Aurelian Badulescu:"Pe teritoriul municipiului Bucuresti serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile trasportatorilor autorizati si nu se pot executa decat de dispecerii taxi autorizati de autoritatea de autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti, in conditie in care se asigura posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice, prin intermediul unei aplicatii informatice sau orice alte mijloace tehnologice, realizate prin intermediul dispeceratelor taxi. Aplicatia informatica reprezinta un program software descarcat din mediul on-line de catre client, care este instalat si functioneaza pe un dispozitiv digital mobil sau fix (sartphone, tableta, laptop, infokiosk), program ce este proprietatea exclusiva a dispeceratului de taxi,avand aceeasi denumire cu cea dispeceratului autorizat taxi, prin intermediul careia taximetristul poate receptiona comanda de transport persoane in regim de taxi (aplicatie sofer taxi), comanda transmisa de catre client prin intermediul aplicatiei client, inclusiv site-ul web pentru comenzi on-line", se arata in scrisoarea transmisa de COTAR si inregistrata la cabinetul viceprimarului Badulescu pe 17 decembrie.Scrisoarea fost transmisa in urma discutiilor purtate in data de 15.12.2017, la sediul Primariei Capitalei, "avute in prezenta Presedintelul Consiliului General al Capitalei, Directorului General al Directiei de Transport, reprezentanti ai Directiei Juridice, consilieri generali, domnul Viceprimar precum si reprezentanti ai organizatilor asociative in domeniu transporturilor in regim de taxi si inchiriere, constituite conform Legii 38/2003 si Legi 62/2011. Intalnirea a avut ca oiect principal modificarea artt. 21 din HCGMB 178/2008", se mai arata in scrisoare.Documentul este semnat de:- Trusca Nicolae- Camera Taximetristilor din Municipiul Bucuresti- Andrei Gafita - Federatia Nationala a Operatorilor si Taximetristilor din Romania;- Stefanescu Vasile - Confederatia Opertatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania - Cotar- Porumb Ciprian - Camera Nationala a Taximetristilor din Romania;- Dinca Bogdan - Asociatia Camerelor si Operatorilor Taxi din Romania;- Remus Nedelcu -Asociatia Nationala a Operatorilor in Transport in regim de Taxi;- Claudiu Sapunaru - Asociatia Nationala a Transportatorilor si Taximetristilor Independenti;Scrisoarea fost inregistrata la cabinetul viceprimarului Aurelian Badulescu cu nr. 23614/18.12.2017 si face referire la ea si in raportul de specialitate al Hotararii prin care s-a modificat regulamentul de taxi in luna decembrie.otrivit datelor furnizate de Primaria Capitalei, marile companii de taximetre din Bucuresti au si dispecerat, iar acest business este mai mare decat activitatea de taximetrie:Astfel, marile companii au urmatoarele licente de taxi:- Taxi Meridian - 188 autorizatii taxi- Cristaxi - 277 autorizatii taxi- Taxi Cobalcescu - 311 autorizatii taxi- Grup AS 2000 - 25 autorizatii taxi- Speed Taxi - 90 autorizatii taxiDar si dispecerizeaza un numar impresionant de taxiuri:1. Meridian Taxi - 762/ Meridian Plus - 3192. Cristaxi Service - 5003. Autocobalcescu - 4394. AS Taxi 2003 - 3505. Speedtaxi - aprox. 2000;Reamintim ca, in cadrul dezbaterii publice organizate de Primaria Capitalei cu privire la modificarea Regulamentului de taxi, taximetristii independenti au criticat propunerea cu obligativitatea dispecerizarii si eliminarea aplicatiilor.Viorel Radu, Asociatia pentru Drepturile Taximetristilor Independenti, considera ca noul regulament ii defavorizeaza pe taximetristi si da mai multa putere dispeceratelor: "De-a lungul timpului, am avut o serie de neplaceri si neajunsuri din cauza faptului ca legiuitorul le-a dat posibilitatea transportatorilor sa isi organizeze propria activitate de dispecerat. In conditiile impuse de autoritatea de autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti, taximetristii independenti organizati ca PFA evident ca nu si-au putut organiza propria activitate de dispecerat, astfel ca ei au fost nevoiti sa mearga la un dispecerat autorizat care, acest dispecerat, a fost si este al unor societati comerciale. Ce s-a intamplat? Este de notorietate faptul ca aceste dispecerate au impus tot felul de reguli abuzive, incalcand legea. Consiliul Concurentei a emis niste recomandari si a dat o decizie in acest sens pentru ca piata taximetriei a fost investigata si sanctionata pentru constituire intr-un cartel. Observam ca in noile modificari noi ne-am fi asteptat ca toate aceste lucruri pe care eu le spun acum si autoritatea si Primaria Municipiului le stie, ne-am fi asteptat sa vina cu niste lucruri astfel incat sa remedieze si sa nu le mai dea aceasta posibilitate acestor dispecerate. (...)Observ ca, in noul regulament, autoritatea vine si, mai mult, le intareste aceasta putere, astfel incat le da posibilitatea sa controleze activitatea transportatorului autorizat, sa-i organizeze si sa ii planifice ziua de lucru", a declarat acesta la dezbaterea publica organizata de Primarie la inceputul acestui an, pentru a doua modificare a regulamentului de taximetrie. In Bucuresti sunt circa 3500 de taximetristi independenti.