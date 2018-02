Primaria Sectorului 4  a incheiat un nou contract cu Antena 3 pentru servicii de publicitate - al patrulea in ultimul an

Potrivit anuntului de atribuire, serviciile prestate in baza contractului sunt:- productie doua materiale informative/luna;- patru difuzari/material- durata material: 3 minute- fiecare material montat va contine: imagini filmate insotite de sincron din partea unui reprezentant al institutiei, voice-over, fundal muzical acolo unde este cazul, alte elemente grafice specifice de televiziune;- filmarea se va realiza cu cel putin o camera video HD si se va asigura prezenta unuireporter;- Monitorizare servicii prestate.Informatia a fost postata pe pagina de Facebook Banii nostri. In ultimul an, ANTENA 3 a mai incheiat 3 contracte cu Primaria Sector 4:- 31.01.2018 - Servicii de publicitate media prin televiziune - 15,900 lei;- 15.06.2017 - Servicii de publicitate media prin televiziune - 111,300 lei;- 12.06.2017 - Servicii transcriere declaratii/interviuri - 44.800 lei.