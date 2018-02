Transformarea RATB in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA va fi supusa votului consilierilor generali

Proiectul de hotarare privind transformarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB) in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA va fi supus votului consilierilor generali in sedinta de saptamana viitoare. Potrivit proiectului, actionarii vor fi Primaria Capitalei, prin Consiliul General, si judetul Ilfov, prin Consiliul Judetean, va avea un capital social de peste 129 de milioane de lei, iar personalul regiei va fi preluat si reincadrat pe aceleasi functii, potrivit news.ro."Prin transformarea in societate pe actiuni a RATB se vor asigura conditiile pentru o functionare mai eficienta, mai economica, cu o marja de profitabilitte si cu posibilitatea de participare la licitatii si de accesare a fondurilor europene", se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare.Actionarii vor fi Primaria Capitalei prin CGMB si judetul Ilfov, prin Consiliul Judetean si se va mandatat actualul director al RATB, Adrian Sorin Mihail, sa indeplineasca toate formalitatile referitoare la reorganizarea RATB. De asemenea, capitalul social va fi de peste 129 de milioane de lei, iar angajatii regiei vor fi preluati si reincadrati pe aceleasi functii.Despre reorganizarea RATB se vorbeste inca din 2016, cand CGMB aprobase studiul de oprtunitate in acest sens, iar municipalitatea promitea ca regia sa fie transformata pana la inceptului anului. In aprilie 2017, viceprimarul Aurelian Badulescu estima ca Regia se va transforma in societate pe actiuni in jurul lunii august.