​​ANALIZA Taxa pentru intrare in centrul Bucurestiului: Cat de fezabila e propunerea Primariei, cand se poate implementa si cum au procedat Londra si Milano

Propunerea de taxare e mentionata in Planul Integrat de Calitate a Aerului, aflat in dezbatere publica pe site-ul municipalitatii.

Planul Integrat de Calitate a Aerului, care urmeaza sa fie supus aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, propune mai multe masuri pentru imbunatatirea transportului public si mijloace alternative de transport, insa nu exista un orizont de timp bine stabilit pentru implementarea lor:- achizitia a 400 de autobuze noi Euro 6, a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie si a 42 de autobuze electrice. Pana acum, Primaria Capitalei a reusit sa lanseze doar licitatia pentru achizitia celor 400 de autozbuze, acum fiind in analiza ofertele depuse. Dupa anuntarea castigatorului, urmeaza perioada de contestatii, care poate dura un an, iar apoi livrarea autobuzelor, care se va face etapizat, in decurs de 1-2 ani.- crearea de benzi unice dedicate transportului public si vehiculelelor de interventie, in acest sens luandu-se in calcul realizarea a 8.4 km de banda unica. Pana acum, in mandatul Gabrielei Firei s-a realizat doar un culoar unic pentru tramvaiul 21, intre capatul de pe Soseaua Colentina si bd. Carol. Prin implementarea proiectului viteza de deplasare a tramvaiului s-a dublat. Astfel, daca inainte faceai 50-60 de minute de la un capat la altul, acum faci jumatate din timp, proiectul demonstrandu-si eficienta. Din pacate, aceasta a fost singura banda unica implementata de actuala administratie. Chiar daca vom avea autobuze si tramvaie noi, iar acestea stau blocate in trafic, transportul public nu va deveni atragator pentru calatori.- modernizarea infrastructurii de transport. Actuala administratie promite va depune proiecte in valoare de 200 de milioane de euro pentru finantare din fonduri europene sau nationale in vederea imbunatatirii transportului public de calatori in regiunea Bucuresti-Ilfov. Printre aceste proiecte se numara, pe langa innoirea parcului autor RATB, modernizarea a 100 de tramvaie, reabilitarea si modernizarea depourilor si integrarea tarifara a tuturor mijloacelor de transport in comun care circula in zona metropolitana Bucuresti-Ilfov. Este bine cunoscut faptul ca o buna parte din cei care locuiesc in Ilfov vin cu masina personala in Bucuresti la munca, generand o parte din traficul de la orele de varf. Multi aleg masina personala deoarece nu au cu ce ajunge la munca, in zona neexistand transport public, doar celebrele microbuze cu conditii de transport inumane. Solutia este ca municipalitatea sa creeze o retea viabila de transport public in regiunea Bucuresti-Ilfov, dar si sa construiasca acele parcari park&ride unde navetistii sa-si lase masina si sa foloseasca transpottul public spre centrul capitalei.Reprezentantii municipalitatii spun ca in prima etapa METROREX va construi o statie intermodala la noua statie de metrou Straulesti de pe Magistrala 4 si ulterior Primaria va construi 3 statii intermodale: la Pantelimon Vergului (la noul terminal intermodal de la capatul tramvaielor 14 si 55), la Prelungirea Ghencea Domnesti (la viitorul terminal intermodal de pe DNCB Domnesti), pe Sos. Berceni (la statia de metrou Dimitrie Leonida). Parcarea de la capatul Soselei Pantelimon este anuntata inca din 2012, dar lucrarile nu au inceput nici pana acum.- introducere tuturor intersectiilor din Municipiul Bucuresti in sistemul inteligent de management al traficului. In acest moment sunt 213 intersetii integrate in sistem, iar pana in vara lui 2019 vor fi introduse toate cele 435 de intersectii, promit reprezentantii municipalitatii. In plus, se doreste utilizarea sistemului de semaforizare inteligenta in vederea restrictionarii si redistribuirii accesului in/din perimetrul delimitat in interiorul zonei centrale."In cadrul acestei masuri vor fi semaforizate inteligent intr-o prima etapa 59 de intersectii situate pe urmatoarele artere: Sos. Colentina, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Calea 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea, Calea Grivitei, Bd. Bucurestii Noi, Sos. Giurgiului, urmand ca sistemul sa fie extins pentru inca 101 de intersectii", se arata in PICA.- realizarea de piste pentru biciclete, crearea de statii de inchiriere pentru biciclisti si parcari pe traseele nou create. "In perioada urmatoare se vor finaliza cateva studii de fezabilitate pentru realizarea acestor piste, iar in martie va fi demarat proiectul comun cu Ministerul Mediului, in valoare de 10 milioane de euro, pentru realizarea a 100 km de piste pentru biciclete in Capitala. Aceste trasee vor avea continuitate, astfel incat bicicleta sa devina un mijloc de transport, nu doar de recreere. Reamintim ca in cadrul proiectului "Biciclisti in Bucuresti", Municipalitatea a acordat un numar de 30 de mii de vouchere in valoare de 500 de lei pentru achizitionarea de biciclete", se arata intr-un comunicat emis recent de Primaria Capitalei. Reamintim ca Bucurestiul are in acest moment 7km de piste pentru biciclete, iar Primaria Capitalei trebuia sa realizeze cei 100 de km cu bani de la Ministerul Mediului inca din 2014, dar nu s-a facut nimic.- introducerea regimului obligatoriu de plata a parcarilor de utilitate publica generala, coroborat cu aplicarea de sanctiuni pentru stationarea neregulamentara si stabilirea unui necesar optim de locuri de parcare permise intr-un perimetru delimitat in interiorul zonei centrale (35.000 locuri de parcare). In prezent, parcarea on street este 1,5 lei/ora, un pret modic, iar trotuarele si prima banda este ocupata in mod frecvent de masini parcate neregulamentar. Uneori chiar accesul in parcarea subterana de la Universitate este blocat de masini parcate neregulamentar. Pana acum autoritatile nu au facut nimic pentru a rezolva aceasta problema, mai mult, au scos masura de ridicare a masinilor parcate neregulamentar, astfel ca sunt maisni parcate pe trecerea de pietoni, pe linia de tramvai, in statiile RATB etc.- introducerea unui sistem de transport public (linia verde) care sa lege zonele de interes administrativ-institutionale din centrul Capitalei (primarii de sector, PMB, ministere, Palatul Parlamentului, statii de metrou, parcari subterane si administratii financiare).- modernizarea si extinderea acolo unde este posibil a arterelorde circulatie ce va permite cresterea vitezei medii de deplasare"Aceasta masura se refera la reabilitarea stradala a 93 de km pe artere principale, secundare si intersectii pe tot cuprinsul capitalei, masura avand efect in reducerea emisiilor in suspensie si uzura carosabilului, cauciucurilor si franelor, precum si pentru reducerea emisiilor din gazele de esapament datorita cresterii vitezei medii de deplasare. Continuarea implementarii proiectelor de gestionare a traficului si mobilitatii urbane (Master Plan General pentru Transport Urban si Master Plan de Mobilitate Urbana) cu rol in cresterea vitezei medii de deplasare la nivelul intregii infrastructuri de strazi principale: inchiderea inelului median de circulatie la zona nord/autostrada urbana (situat intre Lacul Morii si Sos. Colentina), penetratia Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada Bucuresti Pitesti (in derulare Pasaj Ciurel), penetratia Prelungirea Ghencea - Domnesti, strapungerea Bd.Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, strapungerea Buzesti - Berzei - Uranus, strapungerea 1Mai (Cartier Drumul Taberei, intre Bd-ul 1Mai si Drumul Sarii), supralargirea Fabrica de Glucoza, supralargirea si strapungerea Strazii Avionului, supralargire Sos Bucuresti Magurele, largirea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud si proiectarea si executia Autostrazii de Centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900", se arata in PICA.PICA mai propune pentru reducerea poluarii si alte masuri care nu au legatura cu traficul ci cu celalalt mare poluator : sistemul de incalzire al orasului. Aici se propunecontinuarea modernizarii centralelor termice de cvartal(Radet va moderniza 11 centrale termice de cvartal), dar si dotarea acestora cu cazane cu arzatoare cu emisii reduse de poluanti si eficientizarea consumului de energie termica prin reabilitarea retelelor de distributie primara si secundara a energiei termice. Astfel, se urmareste reabilitarea tuturor magistralelor de distributie primara a energiei termice (205,7km). O alta masura in acest domeniu este continuarea programului de reabilitare termica a cladirilor.Referitor la Spatiile verzi, se au in vedere masuri precum conservarea, ameliorarea si extinderea spatiilor verzi publice sau extinderea suprafetelor de spatii verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene.Londra a introdus taxa de congestie in februarie 2003, pentru masinile care intra in centrul orasului. Initial, aceasta era de 5 lire pe zi, in 2005 a ajuns la 8 lire, in 2011 la 10 lire, iar in prezent este 11,5 lire/zi. Taxa a fost implementata pentru a reduce poluarea si pentru a straange fonduri pentru investitii in transportul public.La intrarea in zona centrala sunt indicatoare rutiere care arata ca te afli intr-o zona unde taxa de congestie trebuie platita.Taxa de congestie se plateste in intervalul orar 07.00-18.00, in zile lucratoare. Plata se poate face online sau prin SMS, in ziua respectiva, sau in ziua urmatoare, dar creste la 14 lire. Exista si un sistem automat care, daca te inregistrezi, identifica automat cand ai fost in zona unde se plateste taxa, si se plateste la finalul lunii.In weekend, de sarbatorile legale, intre Craciun si Anul Nou, aceasta taxa nu se plateste.Autoritatile verfica daca soferii au platit taxa prin intermediul camerelor de luat vederi, apoi trimit amenda. Aceasta este de 130 de lire, iar daca platesti in 14 zile se reduce la jumatate. Daca nu ai platit, dupa 28 de zile amenda ajunge la 195 lire, apoi se trece la executare.In primii 10 ani de la implementare s-au colectat din taxa de congestie 2.6 miliarde de lire, dintre care 1,2 miliarde s-au investit in dezvoltarea transportului public, potrivit Wikipedia.Pe langa taxa de congestie, din luna aprilie 2017, in zona Westminster din centrul Londrei, autoritatile au decis ca parcarea sa fie mai scumpa cu 50% pentru masinile diesel, potrivit The Telegraph . Astfel, parcarea in zona va costa cu 2,45 lire/ora mai mult decat tariful standard de 4,90 lire. Primarul Londrei a declarat ca anual mor 10.000 de oameni din cauza poluarii in capitala, iar dieselul are si el o vina importanta.Intr-o alta zona a Londrei, Hackney, consiliul local a intarzis pe cateva strazi parcarea tuturor masinilor, cu exceptia celor electrice, urmand sa se aloce un milion de lire pentru a instala pe strazi statii de incarcare.In plus, din 2017, Primarul Londrei a anuntat ca masinile situate sub norma de poluare Euro 4 intra in centrul capitalei britanice contra unei taxe zilnice de 10 lire sterline, aceasta adaugandu-se la cele 11,5 lire, cat este "taxa de congestie".Milano a introdus taxa de congestie pentru intrarea in zona centrala in ianuarie 2012. Taxa se plateste luni, marti, miercuri si vineri intre 7.30 - 19.30 si joi intre 7.30-18.00, valoarea acesteia fiind de 5 euro/zi.Acccesul in zona centrala "Cerchia dei Bastioni' se face prin 43 de puncte, monitorizate prin camere video.Tichetele pentru achitarea taxei de congestie pot fi achizitionate de la automatele de parcare, chioscuri de presa, magazinele de tutun, punctele ATM ale Milano Transport Company si Intesa Sanpaolo, on line pe www.areac.it sau pe mobil si pot fi activate telefonic, online sau prin sms.Tichetul trebuie activat nu mai tarziu de miezul noptii, in ziua urmatoare intrarii in aceasta zona.Motocicletele si scuterele, masinile electrice, masinile care transporta persoane cu dizabilitati si cele care acorda primul ajutor nu platesc aceasta taxa.Si aici, soferii care nu platesc taxa sunt prinsi cu ajutorul camerelor de supraveghere si amendati.In plus, in aceasta zona, in intervarul orar in care se plateste taxa de congestie, este interzis accesul in zona centrala a masinilor Euro 0 si a masinilor Euro 0, 1, 2, 3 pe disel care au o lungime mai mare de 7,5 metri.Autoritatile au introdus aceasta taxa pentru a scadea congestia in centrul orasului, a imbunatati transportul public si a strange bani pentru a face piste pentru biciclete, spatii pietonale.In plus, incepand cu 13 februarie, accesul vehiculelor disel Euro 4 fara filtru antiparticule nu mai este permis in zona centrala a orasului "zona C".