Bucuresti: Consilierii USR vor propune amendamente ca primariile de sector si Primaria Capitalei sa nu mai aloce bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului

"Catedrala Mantuirii Neamului trebuie decuplata de la conductele cu bani publici care vin de la Primaria Capitalei, de la sectoare, de la Guvern si de la alte institutii publice. Aici nu este vorba despre optiunile personale de credinta, ci despre o justa asezare a prioritatilor unei comunitati. Noi USR, credem ca in acest an, prioritatile Primariei Capitalei si ale primariilor de sector sunt cu totul altele: scoli, gradinite si creste, pentru ca nu s-a mai construit o scoala noua de ani de zile. Apoi prioritare sunt spitalele, pentru ca si aici situatia este dezastruoasa, transportul public, strazile care inca sunt neasfaltate si sunt o sursa inepuizabila de praf si mizerie in Bucuresti, cladirile cu risc seismic care pot cadea la primul cutremur, avizele ISU la absolut toate cladirile publice. Acestea sunt prioritatile, si nu Catedrala Mantuirii Neamului. Si nu spun doar eu acest lucru. Cunosc multi oameni care merg la biserica, dar care considera ca aceasta Catedrala nu este o urgenta pentru Bucuresti si nu trebuie finantata din bani publici atata vreme cat nu are importanta pe care o au, de exemplu, spitalele sau scolile. Cand le vom rezolva pe acestea din urma, abia atunci am putea discuta despre alte prioritati. Oricum, eu una sunt convinsa ca o separare a apelor este si in interesul Bisericii. In caz contrar, va plana mereu suspiciunea ca aceasta Catedrala a fost construita in dauna unor proiecte mult mai urgente, cum ar fi construirea de scoli si spitale sau consolidarea cladirilor cu risc seismic", a declarat Roxana Wring, presedinte USR si consilier municipal.Primarul general Gabriela Firea vrea sa aloce pentru biserici 45.463.000 lei (circa 10 milioane de euro) din bugetul Primariei Capitalei pe anul 2018. Mai exact, acesti bani vor merge catre 156 de biserici din Bucuresti (doar o parte monumente istorice), dintre care 15 milioane lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului.In 2017, Primaria Capitalei a alocat pentru biserici 65 milioane lei. Din aceasta suma, doar pentru Catedrala Mantuirii Neamului s-au alocat 19,5 milioane in 2017.Primaria Sectorului 5 a alocat si ea 12 milioane lei pentru biserici in 2017, dintre care 9 milioane lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului.