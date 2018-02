Peste 20 de experti in administratie publica, din Franta si din Romania, participa la Intalnirile Europene din Transilvania

Printre personalitatile care vor sustine prezentari la editia de anul acesta se numara Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei in Romania, Ciprian Rosca, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Herve Boisguillaume, directorul proiectului "Orasul durabil", in cadrul directiei Afacerilor Europene si Internationale aflata sub autoritatea comuna a Ministerului Tranzitiei Ecologice si Solidare si Ministerul Coeziunii Teritoriilor.Tema editiei de anul acesta a Intalnirilor Europene din Transilvania (RET), eveniment organizat de Ambasada Frantei in Romania si filiala din Cluj-Napoca a Institutului Francez din Romania, este ¬Orase durabile¬, in contextul in care acest subiect este unul intens dezbatut atat in Franta cat si in Romania si este direct legat de dezvoltarea locala.