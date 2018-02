​​DEZBATERE PUBLICA FOTO Academia Romana vrea sa construiasca o aula si o cladire de patru etaje pe spatiul verde de langa sediul din Calea Victoriei - Bucuresti

Proiectul a primit deja avizele necesare, acesta urmand sa fie supus aprobarii Consiliului General, dupa perioada in care va sta in dezbatere publica. Elaboratorul planului urbanistic este Ora Design Concept, iar beneficiar este Academia Romana.Potrivit documentatiei afisate pe site-ul Primariei Capitalei, cladirea de 4 etaje va avea o inaltime de maxim 18 metri, suprafata construita de 200 mp, iar suprafata desfasurata de 1000 mp. Aula va avea o inaltime de maxim 16 metri, suprafata construita de 1.400 mp. Indicatorii urbanistici propusi sunt: POT - 40% si CUT 2 mp ADC/mp teren. Potrivit planului de situatie de pe site-ul Primariei, pe bucata de teren unde ar urma sa se construiasca aula sunt peste 30 de copaci.Desi corpurile noi de cladire se vor construi practic pe un spatiu verde, Agentia pentru protectia Mediului Bucuresti a considerat ca proiectul nu necesita evaluare si aviz de mediu."Solutia spatial - volumetrica si de arhitectura se va definitiva prin concurs de solutii, cu avizul Ministerului Culturii si identitatii Nationale, la faza de autorizare, cu urmatoarele conditionari:- fara afectarea vegetatiei cu valoare peisagistica mare, rezultata din Studiul peisagistic;- tratarea cu atentie a alinierii constructiei propuse, in raport cu alinierea constructiilor existente, invecinate (printre care enumeram ᅡ Sediul Central al Academiei Romane, edificiile semnate de Duiliu Marcu, constructia din Str. Mihai Moxa nr. 3-5);- organizarea intregii incinte, care sa corespunda unui spatiu cu caracter public, cu mentinerea/protejarea zonei centrale ( dinspre Calea Victoriei/B-dul Dacia), astfel incat sa fie in acord cu valoarea ridicata a Ansamblului", se arata in avizul de urbanism dat de Primaria Capitalei, pe 5 februarie 2018, pentru proiect.Roxana Wring, consilier general USR, membru in Comisia de Urbanism a Consiliului General, este de parere ca acest proiect distruge identitatea istorica a Bucurestiului si ca nu va vota pentru aprobarea sa."USR se va opune in Consiliul General adoptarii PUZ Calea Victoriei 125-127. Observ ca PMB sub conducerea Gabrielei Firea continua politica dezastruoasa a administratiei Oprescu de a ignora valorile arhitecturale si culturale ale Bucurestiului. In cazul de fata este vorba despre imobilul Academiei Romane, monument istoric, de importanta maxima pentru patrimoniul bucurestean. Si asta, in anul centenar! De ce ma opun PUZ Calea Victoriei 125-127?1. Pentru ca documentatia nu justifica oportunitatea construirii unui imobil in curtea Academiei.2. PUZ-ul nu respecta conditiile avizului dat de Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism din 14.06.2017. Este vorba despre o propunere imprecisa care nu figureaza organizarea volumetrica a acceselor si a plantatiilor, nu integreaza contextul. Conditiile avizului erau ca PUZ-ul sa fie destul de precis incat sa permita elaborarea unei teme de concurs de arhitectura3. Ilustrarea de tema ne arata ca arhitectii nu inteleg importanta imobilului istoric si a zonei sale de protectie si importanta plantatiei. Daca proiectul final va arata asa, valoarea culturala si urbanistica a monumenului istoric si a Caii Victoriei vor avea de suferit.4. Din avizul sibilinic al Ministerului Culturii reiese ca nu exista un studiu istoric destul de detaliat si ca fara acest studiu proiectul nu poate merge mai departe. Vrem sa vedem acest studiu istoric, daca el exista. Daca nu exista, iata un motiv in plus pentru Consiliul General sa nu aprobe PUZ Calea Victoriei 125-127.Este regretabil ca PMB continua sa bifeze doar formal dezbaterea publica si sa promoveze planificarea urbana care distruge identitatea istorica a Bucurestiului. Oare cind vor realiza cei ce conduc Primaria Municipiului Bucuresti ca traim in secolul 21 si facem parte din Uniunea Europeana", a declarat Roxana Wring pentru HotNews.ro.Dan Marin, arhitect, este de parere ca Academia Romana trebuie sa organizeze neaparat un concurs de arhitectura pentru a se stabili cum vor arata cele doua cladiri."Dincolo de modul absolut conventional - corect legal, dar irelevant calitativ - prin care este promovat acest proiect, cred ca Academia Romana, onorandu-si statutul de prima institutie de cultura a tarii, ar trebui sa organizeze, pe baza reglementarii de urbanism propusa prin PUZ, un concurs de solutii de arhitectura. Daca nu aici, pe un amplasament in vecinatatea Caii Victoriei si in incinta unui monument istoric de grupa A, atunci unde?¬, a declarat Dan Marin pentru HotNews.ro.