​ANALIZA Ce fac de fapt Uber, Star Taxi si Clever Taxi si cum afecteaza piata ultimele reglementari propuse de primarul Gabriela Firea. Miza majora este afacerea dispeceratelor

Ce spun partile implicate despre regulament:

Cum au fost afectate aplicatiile de taxi de modificarile primariei

Ce obligatii prevede Legea taximetriei privind dispecerizarea taxiurilor

Ce sunt Star Taxi si Clever Taxi

Care este diferenta dintre Clever Taxi si un dispecerat de taxi?

De ce aceste aplicatii nu doresc sa devina dispecerate autorizate?

Cu ce este diferit UBER de o firma de taxi

Diferente Uber vs taxi, potrivit reprezentantilor companiei

Ce prevede pe scurt regulamentul de taxi aflat in dezbatere publica:

Extrem de important pentru intelegerea evenimentelor: Modificarile la regulamentul de taximetrie vin intr-un moment greu pentru dispecerate. Astfel, dupa aparitia aplicatiilor online, marile dispecerate de taxi au avut de suferit din cauza faptului ca soferii de taxi au preferat sa foloseasca aplicatiile online. Acestea au pretul mai mic si ofera soferilor un numar mai mare de comenzi, precum si optiuni mult mai bune pentru clienti. In ceea ce priveste pretul, pentru folosirea unei aplicatii, un sofer de taxi plateste circa 100 lei/luna, iar la dispecerat de 3-4 ori mai mult.Propunerile de modificare a regulamentului sunt contestate atat de detinatorii acestor aplicatii, cat si de taximetristii independenti. Noul regulament nu reglementeaza UBER, care in mod teoretic ar trebui sa isi ia autorizatii de taxi si sa se dispecerizeze, desi acest serviciu este diferit. Si car-sharing-ul, prezent in marile capitale europene si apreciat pentru ca decongestioneaza traficul, ramane in aer.Astfel, in loc sa le reglementeze aceste noi tehnologii si modele de transport in functie de specificul lor si sa perceapa taxe, primarul Gabriela Firea alege sa le scoata de pe piata sau sa le transforme pe toate in servicii clasice. Mai mult, ultimele declaratii si reglementari au dus la amplificarea conflictelor intre taximetristi si soferii de UBER, degenerand in violente.Singurii multumiti de reglementari sunt companiile care detin marile dispecerate din Bucuresti, dar si marile firme de taxi.O solutie ar fi un nou regulament pentru noile solutii de transport, astfel incat sa fie reglementate in functie de specificul lor si activitatea pe care o presteaza. Rezultatul ar fi ca autoritatea locala sa aiba un control, iar respectivele firme sa plateasca taxe in mod corect pentru activitatea pe care o presteaza. In mod clar, transformarea lor in servicii de taximetrie nu este o solutie.Pe langa aceste prevederi care au starnit controverse, regulamentul propus de primarie contine si mai multe lucruri bune, cum ar fi norme de conduita pentru soferii de taxi si standarde pentru masinile de taxi.In Bucuresti, in prezent sunt autorizate circa 7500 de taxiuri. Conform legii, in Bucuresti pot fi autorizate 4 taxiuri la 1.000 de locuitori. In anul 2009, prin HCGMB 259/2009, au fost aprobate un numar de 10.269 autorizatii de taxi pentru Bucuresti."Vreau sa reafirm hotararea Primariei Municipiului Bucuresti de a asigura un serviciu de taximetrie la standarde europene de civilizatie si confort, indiferent ca vorbim de taximetristi cu licenta sau de cei care activeaza prin intermediul aplicatiilor. Toti trebuie sa respecte regulile stabilite in favoarea clientilor, adica a cetatenilor. In ceea ce priveste afirmatiile denigratoare privind faptul ca Primaria Municipiului Bucuresti doreste sa protejeze doar o parte a taximetristilor, fac precizarea ca Municipalitatea ii respecta pe toti cetatenii si ia decizii pentru acestia si in favoarea acestora, si nu in favoarea sau defavoarea unor firme. (...) Asa cum recent a decis si Curtea Europeana pentru Justitie, serviciul de transport persoane prin intermediul aplicatiilor de pe internet reprezinta un serviciu de taximetrie mascat, ceea ce este ilegal. Aceste firme trebuie sa intre in legalitate si sa isi depuna documentele pentru a obtine autorizatia de transport si licenta de taxi. In acest fel, noi garantam ca masinile sunt verificate tehnic iar conducatorii auto au pregatirea necesara si comportamentul adecvat. Nu ne intereseaza si nu ne sperie campaniile de defaimare lansate la adresa Primarului General si a Primariei Capitalei, condamnam aceste atacuri, sunt nedemne si adevarul va iesi la iveala. Atrag de asemenea atentia taximetristilor cu licenta ca o pot pierde daca nu respecta regulile si legislatia existente, inclusiv ultimele masuri: plata prin POS sau online, posibilitatea rezervarii prin aplicatie online, comportament civilizat, limbaj si tinuta decente". Declaratia a fost facuta in luna decembrie, dupa prima modificare a regulamentului de taximetrie.este de parere ca reprezentantii firmelor care ofera aplicatii pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizat."Avem in Bucuresti peste 8.000 de taximetristi din Ilfov, peste 15.000 de soferi UBER, TAXI FY si BLA BLA CAR, in afara de cei 10.200 autorizati in Capitala, ceea ce nu este corect pentru taximetristii autorizati in Bucuresti. Aplicatiile se vor putea folosi in continuare, dar oricine va dori sa faca aceasta forma de business va trebui sa respecte legea, adica sa se autorizeze ca oricare alt dispecerat si, pe cale de consecinta, sa plateasca aceleasi costuri. Dispecerizarea este prevazuta in lege. Aplicatiile care pretind ca sprijina populatia uita sa spuna ca nu o fac nicidecum gratuit, pentru ca incaseaza 20 de euro pe luna de la fiecare taximetrist, adica de la peste 40.000 de taximetristi sau "soferi" din Bucuresti, Ilfov, din toata tara, dar nu respecta legislatia care reglementeaza functionarea dispeceratelor. Cat timp in Romania orice activitate neautorizata este drastic sanctionata, nu putem intelege de ce platformele digitale si aplicatiile pot functiona si incasa sute de mii de euro lunar in afara legii, fara sa fie deranjate de autoritati. Dupa aceste argumente, care sunt, deci, grupurile de interese?", declara Vasile Stefanescu, presedinte C.O.T.A.R.Conform datelor inregistrate la Registrul National al ONG-urilor, disponibile pe site-ul Ministerului Justitiei, filiala COTAR Bucuresti - organism condus si coordonat de Vasile Stefanescu - a fost fondata de companiile Cristaxi Service SRL, Auto Cobalcescu SRL, Taxi Glucoza SA si Rodell SRL., considera ca noul regulament ii defavorizeaza pe taximetristi si da mai multa putere dispeceratelor: "De-a lungul timpului, am avut o serie de neplaceri si neajunsuri din cauza faptului ca legiuitorul le-a dat posibilitatea transportatorilor sa isi organizeze propria activitate de dispecerat. In conditiile impuse de autoritatea de autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti, taximetristii independenti organizati ca PFA evident ca nu si-au putut organiza propria activitate de dispecerat, astfel ca ei au fost nevoiti sa mearga la un dispecerat autorizat care, acest dispecerat, a fost si este al unor societati comerciale. Ce s-a intamplat? Este de notorietate faptul ca aceste dispecerate au impus tot felul de reguli abuzive, incalcand legea. Consiliul Concurentei a emis niste recomandari si a dat o decizie in acest sens pentru ca piata taximetriei a fost investigata si sanctionata pentru constituire intr-un cartel. Observam ca in noile modificari noi ne-am fi asteptat ca toate aceste lucruri pe care eu le spun acum si autoritatea si Primaria Municipiului le stie, ne-am fi asteptat sa vina cu niste lucruri astfel incat sa remedieze si sa nu le mai dea aceasta posibilitate acestor dispecerate. (...)Observ ca, in noul regulament, autoritatea vine si, mai mult, le intareste aceasta putere, astfel incat le da posibilitatea sa controleze activitatea transportatorului autorizat, sa-i organizeze si sa ii planifice ziua de lucru", a declarat acesta la dezbaterea publica organizata de Primarie la inceputul acestui an, pentru a doua modificare a regulamentului de taximetrie. In Bucuresti sunt circa 3500 de taximetristi independenti.spune ca aceste regulament este dedicat dispeceratelor de taxi."Acest regulament sau draft de regulament nu tine cont de problemele transportatorilor autorizati si nici de problemele clientilor de taxi. As vrea sa spun ca incalca legea la foarte multe articole, ba din contra am putea sa-l denumim regulament de amendare a legii, din punctul meu de vedere, pentru ca apar definitii noi care nu au corespondent in lege. O alta problema, sau daca nu-l denumim ca si regulament de amendare al legii, ar trebui sa-l denumim regulamentul dispeceratelor taxi. Se vorbeste despre dispeceratul taxi mai mult decat despre transportator, decat despre serviciul de transport si despre soferul de taxi, deci este incredibil. Se aloca dispeceratul practic prin acest regulament, dispeceratul devine autoritate de verificare si control", a declarat acesta la dezbaterea organizata de Primaria Capitalei la inceputul acestui an.spune ca astfel de platforme sunt folosite in toata lumea si sunt in mod clar diferite de sispecerate: "Pentru a-si atinge scopul declarat, ar trebui ca acest regulament sa fie centrat in primul rand pe cetatean, utilizatorul acestui tip de servicii, pentru ca el sa poata sa beneficieze de un transport public facil, sigur si care sa il ajute sa-si organizeze in mod cat mai eficient viata de zi cu zi. Consideram ca fiind nu doar neconcurentiala, ci si in contradictie cu principiul enuntat anterior, limitarea posibilitatii clientului de a utiliza serviciile de taxi prin intermediul platformei de agregare e-hailing. Clever Taxi, compania pe care am pornit-o acum sase ani de zile, de fapt, a crescut, sper, sanatos, acoperim acum douazeci de orase in Romania, avem peste sapte sute de mii de utilizatori multumiti si o buna parte din soferii de taxi din aceste orase. Este o poveste de succes antreprenorial, dar este si un serviciu revolutionar care a imbunatatit considerabil industria taxi acolo unde avea nevoie mai mult. Acest gen de platforme sunt utilizate la scara larga, peste tot in Europa, permit identificarea taxiurilor apartinand mai multor companii, de la mai multe dispecerate, dau clientului posibilitatea sa aleaga in functie de diverse criterii: companie, tarif, timp de asteptare. Permit clientului sa aleaga in functie de alte informatii cum ar fi poza si rating, garantand calitatea serviciului. In procesul elaborarii acestui regulament, consideram ca s-a facut o confuzie majora intre serviciile platformelor de e-hailing si dispecerate. Rolul si functionarea acestor platforme este complet diferita si complementara de cel al dispeceratelor. De altfel, dispeceratele sunt obligatorii prin legislatie deja, iar noi, ca si platforma, ne castigam locul in piata printr-un serviciu bun si sigur oferit. Asadar, noi consideram ca acest regulament aduce deservicii consumatorilor prin instituirea acestor obligativitati de folosire exclusiva a serviciilor telefonice, statiilor radio sau aplicatiilor on-line, care apartin numai de un singur dispecerat. Avem o tehnologie, de smart city in piata. Este extrem de folosita si apreciata de toata lumea si, acum, acest regulament vrea sa o interzica. Faptul ca avem cinci sute de mii de utilizatori numai in Bucuresti, vorbeste de la sine despre gradul de satisfactie al acestora. Cat despre soferi, 99,2 % din soferi considera platforma noastra ca fiind extrem de utila pentru ei, oferindu-le siguranta si schimbandu-le modul de lucru in mod pozitiv", a declarat acesta la dezbaterea organizata de Primaria Capitalei pentru noul regulament de taxi.spun ca doresc sa fie reglementati si sa aiba un dialog deschis cu autoritatile: "Aplicatiile ca Uber, serviciile de carsharing, de taxi si transportul in comun constituie, impreuna, solutii care pot duce la reducerea aglomeratiei, a poluarii si pot rezolva problema parcarilor din Bucuresti. Peste 350.000 de bucuresteni se bazeaza pe Uber pentru drumurile zilnice si mii de soferi parteneri fac un venit in plus, prin intermediul aplicatiei si contribuie la bugetul public. Ne dorim sa discutam despre viitorul industriei de transport impreuna cu municipalitatea si cu alti actori din industrie pentru a face ceea ce este cel mai bine pentru consumatori si pentru oras. Credem ca dialogul este cea mai buna cale pentru a oferi bucurestenilor cele mai bune servicii de transport", se arata intr-un comunicat trimis in decembrie 2017 de Uber Romania."In primul rand, s-a creat o stare generala de confuzie si haos. Am primit nenumarate telefoane din partea soferilor si pasagerilor pentru a ne intreba daca aplicatia va mai functiona. Continuam sa servim peste 500.000 de utilizatori in Bucuresti, chiar daca trebuie sa ne luptam zi de zi cu zvonurile. Am actionat in judecata PMB pentru a remedia situatia ce s-a creat. Aceasta hotarare afecteaza din plin imaginea Bucurestiului si imaginea Romaniei la nivel european. S-au facut chiar si sesizari la UE pentru nerespectarea legilor in ceea ce priveste serviciile digitale. Se pun piedici in fata tehnologiei si modernizarii. Am invitat in mod repetat la dialog Primaria Municipiului Bucuresti si inca ne dorim sa putem sa avem o discutie despre binele si interesul utillizatorului de taxi. Consideram ca putem contribui la un smart city, asa cum se doreste a fi Bucurestiul".Potrivit datelor furnizate de Primaria Capitalei, marile companii de taximetre din Bucuresti au si dispecerat, iar acest business este mai mare decat activitatea de taximetrie:Astfel, marile companii au urmatoarele licente de taxi:- Taxi Meridian - 188 autorizatii taxi- Cristaxi - 277 autorizatii taxi- Taxi Cobalcescu - 311 autorizatii taxi- Grup AS 2000 - 25 autorizatii taxi- Speed Taxi - 90 autorizatii taxiDar si dispecerizeaza un numar impresionant de taxiuri:1. Meridian Taxi - 762/ Meridian Plus - 3192. Cristaxi Service - 5003. Autocobalcescu - 4394. AS Taxi 2003 - 3505. Speedtaxi - aprox. 2000;Ce profit net au avut in 2016 marile companii de taxi, potrivit bilanturilor depuse la Ministerul de Finante:- Speed Taxi - profit 548.152 lei la o cifra de afaceri neta de 7.962.550;- Meridian Taxi - pierdere 2016 - 225.424 la o cifra de afaceri neta de 9.673.470;- Cris Taxi - profit 2016 - 33.208 la o cifra de afaceri neta de 12.621.409;- Grup AS 2000 - profit 325.842 la o cifra de afaceri neta de 890.181;Despre profitul si cifra de afaceri a dispeceratelor de taxi pentru aceste companii nu sunt afisate date la Ministerul de Finante, o parte fiind infiintate in 2016.Obligatia dispecerizarii este prevazuta si in Legea Taximetriei, insa definitia este mult mai larga si nu interzice folosirea aplicatiilor private care nu sunt dispecerate.Acestea se definesc ca doua aplicatii online care pun in legatura directa un client al transportului de persoane in regim de taxi cu un taximetrist. Pe aceste aplicatii se regasesc taximetristi de la toate companiile, daca acestia doresc sa le foloseasca, si taximetristi independenti. Clientul are acces la datele de identificare ale soferului atestat si autorizat care vine la adresa: Numele si prenumele, Indicativul si firma de taxi, Tariful practicat, Poza soferului cat si parerea clientilor anteriori ai soferului atestat si autorizat pentru transport persoane in regim de taxi. De asemenea, poate observa pe harta soferul cum vine si poate comunica direct cu acesta prin mesaje si mai mult decat atat il poate contacta telefonic fara intermediari. Clientul are un istoric al curselor si al soferilor cu care a calatorit oricand fara sa apeleze la intermediari si poate apela oricand la acestia in situatia in care a avut o problema sau a uitat ceva in masina.Aplicatii pentru comanda taxi au si dispeceratele, insa acestea sunt folosite doar de soferii pe care ii dispecerizeaza."Pentru a fi sofer de taxi, ai nevoie de un contract de colaborare cu un dispecerat taxi. Clever Taxi este o solutie tehnica ce a eficientizat aceasta industrie si ajuta la fluidizarea traficului. Soferii parcurg, in medie, 600m pana la punctul de preluare al unui client, iar aplicatia gaseste o masina in 7 secunde. Clever Taxi ofera un control sporit fata de modalitatea nesigura de a lua un taxi din strada: posibilitatea de a lua legatura unii cu altii prin intermediul chatului, posibilitatea de a face o sesizare sau de a gasi un obiect pierdut in scurt timp. Prevederile adoptate nu ne trimit in zona ilegalitatii. Compania colaboreaza doar cu soferi de taxi autorizati, colantati la un anumit dispecerat, intocmai cum prevede legislatia, care au toate actele doveditoare in privinta acestui aspect. Acest lucru confera o siguranta sporita utilizatorilor aplicatiei. Suntem un serviciu optional si adiacent dispeceratului de taxi. Noi nu controlam sau coordonam activitatea soferilor si nici nu putem impune un tarif unic, asa cum fac dispeceratele. Noi permitem clientului direct sa isi faca selectia de soferi bazat pe tarif, dispecerat, recenzii, liste de soferi favoriti si blocati s.a.m.d. Un client emite o cerere, iar soferii interesati din imediata apropiere si care se califica raspund. Apoi, clientul din lista de soferi interesati isi alege masina. Din acel punct, ei sunt in legatura directa - chat, voce si alte functii specifice - pentru a se putea intalni. E drept ca in ultimul timp multe dispecerate au copiat acest model de aplicatie, insa asta nu implica un drept exclusiv pe acest model de business", a declarat pentru HotNews.ro Mihai Rotaru, reprezentant Clever Taxi.Mihai Rotaru, Clever Taxi: "In primul rand, legea nationala permite 100% functionarea Clever Taxi asa cum este in prezent, fara a fi considerat dispecerat de taxi. Regulamentul local incearca sa modifice aceste prevederi, dar fara drept de a suprascrie sau autoritate. Romania este una dintre putinele tari europene in care dispecerizarea este obligatorie prin lege si are atributii unice de control (poate stabili un tarif, este obligatoriu etc). Un dispecerat de taxi nu plateste nicio taxa in plus fata de o firma inregistrata in Romania si fata de noi. Anul trecut am platit peste 1,2 milioane de lei sub forma de diferite taxe si impozite. Cat despre contributiile soferilor care au preluat clienti prin intermediul aplicatiei, suma este enorma. Punctam, din nou, faptul ca noi platim cel putin aceleasi taxe ca un dispecerat de taxi si, asemenea lor, suntem inregistrati in Romania. Nici nu se pune problema de concurenta neloiala. Este fals zvonul potrivit caruia dispeceratele au taxe suplimentare pentru activitatea pe care o desfasoara. In calitate de CEO si antreprenor, avand 36 de angajati, am curajul sa spun ca avem costuri mai mari decat orice dispecerat. Suntem lideri de piata pentru ca am investit foarte mult in infrastructura software-ului si promovarea serviciului. Daca am deveni dispecerat, conform legii nationale (legea 38) si prevederilor HCGMB, Clever Taxi nu ar mai putea functiona prin modelul actual. Legea ne-ar obliga sa dam comenzile primite exclusiv prin statia radio. Cel mai grav ar fi faptul ca nu am mai putea servi toate taxiurile deja arondate la dispecerate si incadrate pe diverse tarife per kilometru. Adica nu am mai putea actiona ca marketplace neutru. Pe langa aceasta involutie tehnologica, aplicatia noastra nu ar mai putea functiona la nivel national (acum suntem in 20 de orase). Autorizarea nu presupune costuri suplimentare, ci presupune un mare regres tehnologic si o pierdere imensa pentru toti utilizatorii ce folosesc aplicatia zilnic, in 20 de orase, pentru a prinde zboruri, a ajunge la timp la medic, a duce copilul la scoala etc. Aplicatia noastra este functionala chiar si pentru nevazatori, pentru ca am dezvoltat un modul special cu asociatia Tandem. Ce s-ar intampla cu toti acesti oameni?".Ce spune Uber: "Referitor la licentierea Uber ca serviciu de taxi in primul rand, e important de clarificat ce inseamna decizia Curtii Europene de Justitie:- Curtea a decis ca Uber e un serviciu de transport si nu unul de tehnologie. Prin urmare, la nivelul fiecarui stat membru, Uber poate fi reglementat ca un "serviciu de transport", dar asta nu inseamna automat licentiere ca serviciu de taxi. Este o mentiune importanta, mai ales, ca in multe orase din Europa, inclusiv Bucuresti, numarul licentelor este unul limitat prin lege, ceea ce a dus, printre altele, la vanzarea acestor licente pe piata neagra cu mii de euro- in majoritatea tarilor unde functioneaza, serviciul este reglementat, iar cadrul de reglementare este diferit de taxi- in unele tari, Uber functioneaza sub cadrul care defineste serviciile de inchiriere masini cu sofer in regim privat (SUA, Franta, Marea Britanie, Italia, Germania), in timp ce alte state au definit ride sharing-ul ca pe o categorie separata de servicii de transport - transport cu masina privata contra cost. Aici vorbim de Estonia, Lituania, Finlanda - tari care au ales sa implementeze un sistem de licentiere, atat pentru platforma, cat si pentru soferii-parteneri care ofera astfel de servicii".- spre deosebire de serviciul de taxi, care este un serviciu e transport public, Uber este e comunitate online inchisa;- ca sa accesezi serviciile, trebuie sa ai un cont si sa respecti regulile de siguranta si de calitate ale platformei, altfel poti fi exclus (atat ca pasager, cat si ca sofer partner).- Spre exemplu, un sofer partener nu poate lua pasageri de pe strada, la fel cum un pasager nu poate comanda o cursa Uber fara un cont.- activitatea de sofer partener este in principal una ocazionala si/ sau temporara.Uber reprezinta singura sursa de venit pentru doar aproximativ 15% dintre soferii inregistrati in baza lor de date, pentru restul este fie o sursa alternativa de venit pe langa serviciul principal sau pe langa pensie, fie o solutie temporara pana cand isi gasesc un serviciu stabil, fie o solutie punctuala atunci cand au o cheltuiala neprevazuta. Exemple reale intalnite de mine recent - un bucatar care lucreaza pe un vas de croaziera si conduce doar cele 3 luni cat sta in tara, o mama care a condus cateva luni pentru a strange bani pentru meditatiile fiicei care se pregateste pentru medicina.- desi mai putini numerosi, exista si categoria soferilor parteneri care conduc cu Uber de cateva ori pe saptamana, doar in drum spre birou sau in drum spre casa, pentru ca Uber iti ofera optiunea sa iti setezi o adresa si sa primesti curse doar in acea directie.- impunerea unei licentieri prohibitive ar echivala cu descurajarea totala a celor care vor sa ofere acest serviciu temporar, flexibil, desi intr-un mod 100% transparent si fiscalizat.- Transportul public local de persoane si/sau de bunuri in regim de taxi se efectueaza numai de un transportator autorizat care detine un vehicul rutier destinat prin constructie tipului respectiv de transport si, dupa caz, dotat cu aparat de taxat fiscalizat, o statie de radio emisie-receptie sau un alt mijloc de comunicare complementar si o lampa taxi - toate in stare de functionare si care au insemne, inscrisuri si elemente de culoare ale caroseriei - integral galben TAXI, stabilite in conformitate cu reglementarile in vigoare.- Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati, care isi desfasoara activitatea de transport in regim de taxi pe teritoriul Municipiului Bucuresti si nu se pot executa decat de catre dispecerii taxi autorizati de autoritatea de autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti, in conditiile in care se asigura posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau orice alte mijloace (aplicatii informatice, comenzi on-line pe site-ul web al dispceratului taxi) si de a le transmite prin statia radio de emisie-receptie catre taximetrist.- pentru a exercita activitatea de transport in regim de taxi si sau activitatea de dispecerat taxi operatorul economic trebuie sa aiba un sediu real si stabil pe teritoriul Municipiului Bucuresti;- o societate care exercita activitatea de transport in regim de taxi/dispecerat taxi desemneaza o persoana fizica, manager de transport care conduce permanent si efectiv activitatile de transport in regim de taxi/dispecerat si este rezident in Municipiul Bucuresti;- Prtelungirea autorizatiei de taxi se face la 5 ani, conditia ca masina sa nu fie mai veche de 10 ani;- Serviciile de transport public local de persoane in regim de taxi se efectueaza pe raza teritorialadministrativa a municipiului Bucuresti numai de catre transportatorii autorizati care detin autorizatie de transport si autorizatie taxi valabile eliberate de catre Autoritatea de Autorizare a Municipiului Bucuresti;- Activitatea de transport public de persoane in regim de taxi va fi astfel dimensionata incat, dispeceratele taxi sa asigure, in mod obligatoriu, prezenta in trafic a autovehiculelor taxi, dupa cum urmeaza: min 70% din numarul total de autovehicule dispecerizate in intervalul orar (07.00 - 17.00); min 50% din numarul total de autovehicule dispecerizate in intervalul orar 17.00 - 23.00; min. 15% din numarul total de autovehicule dispecerizate in intervalul orar 23.00 ¬- 07.00 si min. 50% din numarul total de autovehicule dispecerizate in perioada repausurilor saptamanale si a sarbatorilor legale.- Toti transportatorii care detin autorizatii taxi au obligativitatea de a declara la dispeceratele autorizate programul de lucru in asa fel incat sa asigure serviciul public de transport in regim de taxi, in mod continuu, fara intrerupere, cu permanenta de 24 ore.In exercitarea activitatii de transport in regim de taxi, taximetristii au urmatoarele obligatii :a) sa aiba un compartament civilizat si preventiv fata de partenerii de trafic si organele de Control;b) sa aiba tinuta ingrijita (pantalon, camasa, sacou in functie de anotimp) fiind interzisa imbracamintea necorespunzatoare (sort, maiou, slapi);c) sa nu pastreze ca si garantie documentele sau obiectele personale apartinand clientului;d) sa intretina aspectul curat si ingrijit al autovehiculelor, atat in interiorul cat si in exteriorul acestora;e) sa nu execute lucrari de intretinere si reparatii, spalarea si salubrizarea autovehiculelor in statiile de asteptare sau pe domeniul public;f) sa nu polueze fonic in statiile de asteptare;g) sa nu utilizeze codurile de urgenta la care raspund taximetristii. In situatii critice justificate taximetristul poate transmite apel de urgenta prin mijloacele specifice de comunicare, aflate in dotarea autovehiculului taxi, catre serviciile specializate de interventie rapida respectiv Directia Politia locala sau Jandarmeria;h) sa nu foloseasca un limbaj neadecvat, suburban care sa deranjeze clientii;i) sa puna la dispozitia clientilor harta municipiului si indexul strazilor actualizat, pentru consultare;j) sa utilizeze numai tarifele vizate de catre autoritatea de autorizare conform listei de tarife stampilata si afisata pe bord;k) la solicitare, clientii vor fi ajutati la urcarea si coborarea din autovehicul, in special persoanele cu dizabilitati, persoanele in varsta si femeile gravide;1) sa nu refuze transportul persoanei cu dizabilitati si a dispozitivului de mers;m) sa nu stationeze in vederea preluarii clientilor (pozitia LIBER) decat in locurile special amenajate si semnalizate;n) sa nu opreasca si sa stationeze in statiile destinate transportului in comun;o) pe parcursul desfasurarii activitatii, sa utilizeze statia radio de emisie-receptie/aplicatie informatica din dotarea autovehiculului.p) sa preia exclusiv prin SER comanda pe care dispeceratul a preluat-o prin aplicatia informatica de preluare a comenzilor.r) in timpul executarii serviciului de transport persoane in regim de taxi se interzice fumatul in interiorul taxiului in prezenta clientului;5) in timpul executarii serviciului de transport persoane in regim de taxi se interzice folosirea telefoanelorlaltor dispozitive mobile;t) in timpul executarii serviciului de transport persoane in regim de taxi fundalul sonor, muzica sau folosirea altor echipamente cu impact audio-video se va selecta si adapta la cerintele clientului;Pe teritoriul Municipiului Bucuresti este interzisa:1. efectuarea transportului public de persoane in regim de taxi sau stationarea in vedereaefectuarii unei astfel de activitati pe teritoriul Municipiului Bucuresti de catre transportatoriiautorizati de catre o alta autoritate de autorizare.2. preluarea de clienti de catre persoane care desfasoara o activitate de transport persoane in regim de taxi neautorizata de autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti sau de catre transportatori autorizati de alta autoritate de autorizare decat cea a Primariei Municipiului Bucuresti, in vederea efectuarii transportului in regim de taxi.3. preluarea de comenzi de catre dispeceratele autorizate de Autoritatea de Autorizare ale clientilor din alta localitate decat cea a Municipiului Bucuresti.4. redarea comenzilor catre persoane si autovehicule neautorizate de Autoritatea de Autorizaresau catre transportatorii autorizati de alta autoritate de autorizare decat cea a Primariei Municipiului Bucuresti, in vederea efectuarii transportului in regim de taxi.5. preluarea de catre Transportatorii Autorizati de Autoritatea de Autorizare a comenzilordispeceratelor autorizate in alta localitate de autorizare.6. circulatia, oprirea si stationarea autovehiculelor autorizate taxi de alta autoritate de autorizare decat cea a Primariei Municipiului Bucuresti, cu antena statiei de emisie-receptie montata pe plafonul sau capota autovehiculului, cu lampa taxi pe pozitia LIBER si/sau aparat de taxat in functiune;7. se interzice accesul transportatorilor autorizati de catre alte autoritati de autorizare la benzile unice de transport folosite pentru transportul public - RATB.Soferii de taxi ar putea fi sanctionati cu, potrivit noului regulament:a. amenda de la 100 la 500 lei:1. utilizarea unei tinute necorespunzatoare/neingrijite;2. neintretinerea unui aspect curat si ingrijit al autovehiculelor, atat in interiorul cat si in exteriorul acestora;3. compartamentul necivilizat fata de organele de control si utilizatorii serviciului de transport public local;4. utilizarea altor tarifele decat cele vizate de catre autoritatea de autorizare conform listei de tarife stampilata si afisata pe bord;5. refuzul de a efectua o cursa in interiorul localitatii si nerespectarea solicitarilor legale ale utilizatorului serviciului de transport public local;6. neeliberarea bonului emis de aparatul de taxat la finalul cursei, pe baza caruia va incasa contravaloarea prestatiei efectuate;7. transportarea clientului la destinatie pe alt traseu decat traseul optim sau solicitat/convenit cu acesta;8. depasirea gabaritului sau capacitatii autovehiculului utlizat pentru transportul in regim de taxi;9. depasirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere;b. cu amenda de la 500 la 1000 lei:10. efectuarea transportului public de persoane in regim de taxi, stationarea, parcarea sau utizarea benzilor de transport unic folosite de RATB, in vederea efectuarii unei astfel de activitati pe teritoriul Municipiului Bucuresti de catre transportatoriiautorizati de catre o alta autoritate de autorizare; 11. utilizarea autovehiculului taxi de catre conducatorul auto in alte scopuri decattransportul in regim de taxi, fara instituirea pozitiei de ocupare privat; 12. nerespectarea obligatiei de afisare in interiorul autovehicului la loc vizibil a uneiliste, vizate de autoritatea de autorizare, ce trebuie sa cuprinda: titularul legal al autorizatiei taxi, tarifele de distanta de stationare si pomire, ecusonul cu numele si fotografia conducatorului auto precum si numarul Tel Verde, utilizat pentrucomunicarea sugestiilor si reclamatiilor; 13. efectuarea unui transport in regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampataxi scoasa din functiune sau fara a elibera bonul client la finalul cursei;c. cu amenda de la 1000 la 5000 lei:14. interventii asupra componentelor aparatului de taxat, in scopul majorarii pretului transportului sau neincluderii unor venituri realizate in memoria fiscala;15. efectuarea transportui public de persoane in regim de taxi sau stationarea in vederea efectuarii in mod permanent a unor astfel de transporturi in interiorul unei localitati, alta decat localitatea de autorizare;16. implicarea taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activitati cu caracter infractional; 17. executarea activitatii de transport in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la aparatul de taxat;18. executarea activitatii de transport in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi in functiune pentru pozitia de operare respectiva; 19. sustragerea de la controlul autoritatilor abilitate sau refuzul prezentarii documentelor care atesta calitatea de titular al autorizatiilor taxi conform dispozitiilor prezentului regulament;20. executarea unei curse in afara localitatii de autorizare, in alte conditii decat cele prevazute in art. 18 din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare;21. amplasarea in interiorul si/sau pe caroseria unui autovehicul, care nu detine, dupa caz, autorizatia taxi ori copia conforma valabila, a insemnelor, a inscrisurilor, a dotarilor si a accesorilor specifice autovehiculelor autorizate sa execute transport public in regim de taxi;Desfasurarea activitatii de dispecerat taxi, fara a detine autorizatie de dispecerat valabila, si desfasurarea activitatii in regim de taxi fara a detine autorizatie de transport/autorizatie de taxi valabile se sancctioneaza cu amenda intre 25.000 si 50.000 lei.