Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, s-a intalnit joi cu primarul Gabriela Firea, la sediul municipalitatii

"De la preluarea mandatului de Primar General am luat masuri pentru dinamizarea procesului de consolidare a imobilelor cu risc seismic ridicat. Am infiintat o administratie noua, dedicata acestui proces care in ultimii 27 de ani s-a derulat extrem de greu, administratiile precedente reusind sa consolideze in Capitala doar 20 de cladiri. Putem spune ca in acest moment se lucreaza la patru cladiri cu valoare de patrimoniu din Centrul Istoric al Capitalei, iar pana la sfarsitul lunii februarie intra in executie alte patru imobile, situate tot in zona centrala. Ne propunem ca pana la sfarsitul anului sa incepem lucrarile la alte 20 de cladiri”, a declarat primarul general, in cadrul intalnirii, potrivit sursei citate.In ceea ce priveste domeniul sanatatii, primarul Capitalei a reamintit ca bugetul record pe care executivul primariei l-a propus anul acesta pentru spitalele aflate in administrarea Municipalitatii, si anume suma de 111 milioane de euro, reprezinta un buget aproape dublu fata de anii anteriori, destinat modernizarii, extinderii, dotarii sau reabilitarii tuturor spitalelor aflate in administrare. Gabriela Firea a subliniat, de asemenea, ca Municipalitatea face demersuri pentru construirea a trei noi spitale in Capitala cu un total de peste 2.000 de paturi - Spitalul Metropolitan 1500 de paturi si inca doua unitati sanitare in sectoarele 3 si 6, cu cate 300 de paturi.Un alt subiect discutat in cadrul intrevederii de astazi a fost strategia Smart City pentru care Primaria Municipiului Bucuresti a lansat deja licitatia si care va stabili care sunt actiunile prioritare pentru ca Bucurestiul sa devina cu adevarat un oras smart in toate domeniile."Ne dorim sa finalizam cat mai rapid aceasta strategie pentru ca ne dorim o abordare profesionista si de aceea, in derularea procedurii de licitatie, am respectat toate principiile transparentei. Ne-am dorit ca la licitatie sa participe companii de consultanta cu reprezentare mondiala, care sa ne ofere cele mai bune si mai moderne solutii, dar care sa fie adaptate nevoilor si particularitatilor Bucurestiului. Dupa realizarea acestei strategii va urma o noua competitie pentru implementarea acesteia, pe toate componentele: trafic, parcari, iluminat, siguranta cetatenilor, etc.”, a declarat primarul general, potrivit sursei citate.La randul sau, ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, s-a aratat interesat de acesta strategie, subliniind ca orice proiect de strategie smart city aduce plus valoare unui oras. Oficialul american a reamintit ca ambasada Statelor Unite a acordat un grant Universitatii Politehnice din Bucuresti pentru implementarea unui proiect pilot de micro-retea inteligenta in campus.Cei doi oficiali au discutat si despre proiectele de regenerare urbana si reabilitare a zonei centrale pe care Primaria Capitalei intentioneaza sa le dezvolte in perioada urmatoare, zonele aflate in topul listei fiind bulevardul Magheru si Cartierul Evreiesc.La sfarsitul intalnirii, ambasadorul SUA in Romania, E.S. Hans Klemm i-a multumit Primarului General pentru sprijinul acordat de municipalitate in organizarea evenimentului Trade Wins, care a avut loc la sfarsitul anului trecut.Trade Winds este cea mai mare misiune comerciala anuala organizata de Guvernul SUA, al carei scop este sa pună in legatura companiile americane si straine, in vederea crearii de parteneriate de afaceri. Orasul Bucuresti a fost centrul evenimentului si a gazduit un forum despre desfasurarea afacerilor in regiune.