Bucurestenii care s-au opus unei constructii ilegale in Cotroceni acuza intimidari din partea Primariei Sectorului 5 si Primariei Capitalei. Primaria Bucuresti dezminte acuzatiile

Dinu Drog, presedintele Asociatiei InCotroceni, care s-a opus proiectului patinoarului, sustine ca atacurile au trecut de la ONG-uri la persoana fizica, fiind vizata de controale inclusiv familia acestuia. Presedintele Asociatiei In Cotroceni spune ca a fost chiar amendat cu 3000 lei fiindca nu a putut ajunge la Politia Locala Sector 5, fiind plecat din tara, desi a cerut o reprogramare. Acesta este de parere ca aceste controale sunt legale, dar faptul ca primaria le-ar folosi impotriva cetatenilor cu rea credinta le face abuzive."Dupa ce buldozerele si-au incheiat treaba in Parcul Romniceanu, "investitia" de peste 1 milion de euro trebuind sa fie anulata la reactia prompta a comunitatii, Primaria Sectorului 5, prin Daniel Florea, impreuna cu Primaria Municipiului Bucuresti, prin Gabriela Firea, continua campania de intimidare a semnatarilor plangerilor/petitiilor catre autoritati. Este vorba de o campanie de vendetta personala dusa de, ce surpriza, tocmai autoritatile care ar trebui sa ne protejeze in fata abuzurilor puterii. Ca asa functioneaza un stat de drept a la roumaine, nu? Ca semnatar al petitiilor si al plangerii penale impotriva Primariei Sectorului 5, in nume personal si al Incotroceni, am fost imediat amendat contraventional cu 3000 lei (maximul legal, fara vreun avertisment), pentru ca nu am putut ajunge la Politia Locala Sector 5, fiind in vacanta. My bad ca ies din tara. Si asta in ciuda faptului ca, de buna-credinta, le-am cerut o reprogramare onorabililor politisti. Bineinteles ca am contestat amenda. Lucrurile nu s-au oprit insa aici. Ca si ceilalti semnatari ai petitiilor, am primit o noua invitatie. De data asta de la PMB, prin Disciplina in Constructii (Politia Locala Bucuresti - www.plmb.ro), care m-a chemat sa dau cu subsemnatul pentru autorizatia de construire necesara montarii terrmopanelor mostenite de la vechiul proprietar. Ceea ce am si facut, regulamentar. Dar baietii sunt vigilenti, nu s-au oprit aici, ca doar primisera ordin de la sefa. M-au cautat dupa numele de familie si au descoperit ca parintii mei sunt proprietarii apartamentului de deasupra. Deci si ei au trebuit sa dea explicatii despre termopanele puse de fosta proprietara. Asta doar pentru ca, ghinion, poarta numele Drog. Cam asa arata politia politica in 2018: daca indraznesti sa reclami/publici nereguli ale administratiei, esti chemat la sediul Politiei sa dai explicatii.Tovarasii iti scot dosarul. Iti verifica la sange documentele, doar doar vor gasi ceva cu care sa te arda", a povestit pe pagina de Facebook, Dinu Drog.Contactat de HotNews.ro, acesta spune inca 4 cetateni, semnatari ai petitiei impotriva Primariei Sector 5 au trecut prin aceeasi experienta. Acestia sunt: Corin Trandafir, Anca Tomescu, Cristian Nica si Maria Savulescu.Anca Tomescu, un alt cetatean care a semnat petitia impotriva Primariei Sector 5 are o poveste similara."Dupa reclamatiile pe care le-am facut privind constructia ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu, m-am trezit cu Politia la usa, insotita de doi reprezentanti de la Primarie. Mi-au spus ca verifica daca am contract cu vreo firma de salubritare si daca mi-am platit factura. Nu prea inteleg eu ce treaba aveau ei cu plata facturii mele. Avem si contract si, surpriza, avem si factura platita in avans, pe un an. Controlul a avut loc pe 29 decembrie. Noi muncim, nu gandim, apoi, in prima saptamana a anului, am primit control de la Primaria Capitalei care vroiau sa vada daca am acte si autorizatie de constructie. Datorita tatalui meu care era un om extrem de corect si care avea grija sa aibe orice fel de autorizatie si care cu asta se ocupa, toate actele cerute au fot puse la dispozitia lor. Domnii au confirmat ca sunt trimisi special la toti cei care au facut reclamatie privind distrugerea parcului Romniceanu. Concluzia: parcul arata odios, distrus, murdar, periculos. Nicio autorizatie nu a fost obtinuta de Primarie, desi Doamna Firea s-a suparat si a acuzat ca sunt informatii toxice. Informatiile poate erau toxice, insa este vorba de informatiile pe care le-a primit de la subalternii dansei", a declarat Anca Tomescu pentru HotNews.ro. Aceasta a scris si pe Facebook despre incident. Contactati de HotNews.ro, reprezentantii Primariei Capitalei spun ca au potrivit legii atributia de a face controale in zonele protejate, zeci de asemenea actiuni avand loc anul trecut."Imobilele din imediata vecinatate a Parcului Romniceanu sunt situate in perimetrul Zonei Construite Protejate nr. 45 "Parcelarea Cotroceni", in conformitate cu Planul Urbanistic Zonal - Zone Construite Protejate, aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 279/2000. Astfel, conform legii nr. 50/1991, legii nr.422/2001 si HCGMB nr. 180/2017, reprezentantii Directiei Control din cadrul Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti desfasoara constant actiuni in mai multe Zone Construite Protejate, aprobate prin HCGMB nr. 279/2000 printre care si zona mai sus amintita. Astfel, in anul 2017 s-au intocmit, conform prevederilor Legii nr. 422/2001 - actualizata privind protejarea monumentelor istorice nu mai putin de 184 de procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si 102 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor intocmite conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 180/2017 - privind instituirea unor obligatii si raspunderi ce revin institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor pentru buna gospodarire a locuintelor si infrumusetarea acestora, iar in 272 de cazuri au fost sesizate organele de urmarire penala (conform prevederilor Legiinr.50/1991 - republicata cu modificarile si completarile ulterioare - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii)", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Potrivit sursei citate, controalele reprezentantilor Directiei de Control din cadrul Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti au vizat, conform legii:- identificarea imobilelor clasate ca monumente istorice aflate intr-o stare avansata de degradare pentru care nu s-au efectuat lucrari de conservare, restaurare, reparatii curente si de intretinere si aplicarea masurilor legale conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice pe raza municipiului Bucuresti, precum si identificarea eventualelor modificari la fatadele cladirilor (de ex: schimbare tamplarie/montare rulouri, zugraveli exterioare care nu se armonizeaza cu cladirile invecinate, etc,), ce incalca prevederile Legii nr. 50/1991 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.- identificarea imobilelor aflate intr-o stare avansata de degradare pentru care nu s-au efectuat lucrari de reparatii curente si de intretinere si aplicarea masurilor legale conform prevederilor Hotarari Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 180/2017 - privind instituirea unor obligatii si raspunderi ce revin institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor pentru buna gospodarire a locuintelor si infrumusetarea acestora, precum si identificarea eventualelor modificari la fatadele cladirilor (de ex: schimbare tamplarie/montare rulouri, zugraveli exterioare care nu se armonizeaza cu cladirile invecinate, etc,), ce incalca prevederile prevederilor Legii nr. 50/1991 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii."Totodata mentionam ca Directia Control din cadrul Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti are printre competente si exercitarea controalelor privind: legalitatea executarii lucrarilor de construire/desfiintare, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, schimbare de destinatie, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, ce se executa sau au fost executate la constructiile, reprezentand monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil - teren si/sau constructii, la cele amplasate in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii prevazute de Legea nr.422/2001 - republicata, privind protejarea monumentelor istorice; Constatarea si sanctionarea faptelor prevazute de Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 180/2017 - privind instituirea unor obligatii si raspunderi ce revin institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor pentru buna gospodarire a locuintelor si infrumusetarea acestora", se mai arata in raspunsul Primariei Capitalei.Reprezentantii Primariei Capitalei mai spun ca formularea unei petitii sau reclamatii catre autoritatea publica locala nu exonereaza petentii de obligatia de a respecta legea si nici nu le asigura un tratament preferential."Consideram si nutrim speranta ca si redactia Hotnews impartaseste acest punct de vedere, ca formularea unei petitii sau reclamatii catre autoritatea publica locala nu exonereaza petentii de obligatia de a respecta legea si nici nu le asigura un tratament preferential din partea organelor de control", se mai arata in raspunsul Primariei Capitalei.Cetatenii din grupul de initiativa civica In Cotroceni au sesizat pe 21 decembrie ca Primaria Sectorului 5 vrea sa construiasca un patinoar in Parcul Romniceanu si s-au opus public proiectului. Motivele? Parcul e intr-o zona protejata, iar proiectul nu avea documentele legale afisate. Imediat dupa, atat primarul general Gabriela Firea, cat si primarul Sectorului 5 au iesit public si au declarat ca aceste informatii sunt false si in acel parc nu se construieste niciun patinoar. Cetatenii din grupul de initiativa civica au descoperit in sistemul electronic de achizitii publice anuntul prin care Primaria Sector 5 dorea sa contracteze servicii pentru construirea patinoarului. Dupa descoperirea cetatenilor, Primaria Sectorului 5 a zis ca incarcarea in SEAP a fost o eroare."S-a afirmat cum ca in parcul Romniceanu s-ar construi un patinoar. M-am interesat atat la colegii mei, la Primaria Generala, cat si intr-o discutie telefonica cu primarul Daniel Florea, si pot sa va transmit ca, contrar celor afirmate in mass media de catre o asociatie si presedintele acestora, nu se construireste pe spatiul verde, si nici intr-o alta zona, niciun patinoar. Deci este o dezinformare, nu ar fi prima pe care o profereaza aceasta asociatie si ne rezervam dreptul sa ne aparam in instanta impotriva acestei maniere de a profera public informatii toxice, informatii neadevarate. Din partea domnului primar am fost asigurati ca nu se amenajeaza niciun patinoar", a declarat primarul Gabriela Firea la vremea respectiva.Ce au sesizat cetatenii de la grupul de initiativa civica InCotroceni pe 21 decembrie 2017:" Primaria Sectorului 5 si Daniel Florea si-au propus sa ne strice bucuria Sarbatorilor de iarna! Construiesc in Parcul Romniceanu, intr-un spatiu verde, in Zona protejata nr. 45, la 20 m de case (deci in zona rezidentiala) un patinoar ilegal (ie fara autorizatie de constructie, fara avize, fara consultarea cetatenilor, fara acord de vecinatate, etc.). NU este vorba de o constructie temporara! In cursul zilei de ieri, fara autorizatie de desfiintare si fara nicio consultare a comunitatii, au desfacut si indepartat tot mobilierul urban existent (ie banci), precum si toate echipamentele de joaca pentru copii (ie leagane, tobogan, balansoare etc.)", au postat cetatenii pe pagina de Facebook a asociatiei.Mai mult, in prezent cetatenii cer Primariei Sector 5 care doreste sa reamenajeze parcul ca procesul sa fie transparent, cu implicarea cetatenilor, si sa se faca un concurs de solutii.