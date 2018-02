Primar PSD din jud. Constanta, despre cum mii de angajati din scoli au veniturile diminuate dupa revolutia fiscala, dar sunt in schimb cresteri salariale pentru primari: Nu am evoluat prea mult de la privilegiile de casta din secolele trecute...

Sursa citata semnaleaza cele mai afectate de revolutia fiscala sunt persoanele care lucreaza cu jumatate de norma. Pentru acestea, angajatorii trebuie sa plateasca, de la 1 ianuarie, contributii la nivelul unui salariu cu norma intreaga.In scoli exista, la nivelul intregii tari, angajati cu jumatate de norma care s-au trezit ca primesc cu circa 20% mai putini bani pentru luna ianuarie, arata CT100.RO.Astfel, o femeie de serviciu, cu jumatate de norma, la scoala din comuna Pestera a primit in decembrie 2017 un salariu de 566 lei net, iar in ianuarie 2018 un salariu 373 lei net.Un muncitor de intretinere cu atributii de fochist, la aceeasi scoala, a primit in decembrie 2017 un salariu de 691 lei net, iar in ianuarie 2018 un salariu de 554 lei net.Publicatia citata aminteste declaratiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, care a sustinut oficial ca numai 3% dintre bugetari au salarii mai mici, in mare parte demnitari. De fapt, parlamentarii au salarii mai mari cu circa 800 de lei. Tot ministrul a spus ca era necesar "sa corectam aceste dezechilibre"."Este bine pentru cei care sunt la part-time sa plateasca contributiile la nivelul salariului minim pe economie pentru ca vor beneficia de drepturi la pensie si la o asigurare medicala. Pana acum, toti cei care lucrau pana acum pe 2 ore, pe 4 ore mergeau pe pensia minima pe economie, care era de fapt completata de statul roman. In mod normal, in sistemul bugetar, nu trebuie sa avem angajati part-time. Asa cum este vorba despre femei de serviciu, de exemplu, din unele unitati scolare. I-am rugat pe cei de la ministerul Educatiei sa completeze aceste norme in sensul ca o femeie de serviciu sa aiba o norma intrega, fie ca se completeaza ea si la alte scoli" - Olguta Vasilescu, la Realitatea TV.Primarul din Pestera, Marius Liviu Petre, fost inspector scolar pentru dezvoltarea resursei umane in cadrul Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, a publicat pe Facebook o postare in care a prezentat unele din cifrele de mai sus si a demontat explicatiile ministrului."Mii de salariati cu venituri diminuate, care si asa erau mai mult decat modeste, vor astepta ca "rugamintile" ministrului Muncii sa fie transpuse in practica de ministrul Educatiei. Si asta in conditiile in care oricum unitatile scolare nu isi pot acoperi costurile anuale pentru a subzista, "gratie" gaselnitei numita "cost per-elev", iar ministerul cere imperativ reduceri de norme, fie didactice, fie nedidactice. Cat despre aberatia cu completarea in alte scoli, sa ne gandim cum ar putea o femeie de serviciu sa presteze intr-o gradinita si intr-o scoala primara sau o alta gradinita, aflata la distanta de "n" kilometri, si care evident isi desfasoara activitatea in acelasi interval orar... Dar, e minunat ca "s-au corectat dezechilibre". Si chiar daca cei afectati sunt "doar" 3%, asa cum se anunta oficial, pentru acestia sunt sume care chiar conteaza. Sume care fac diferenta dintre a-si mai trimite copiii la scoala sau nu, dintre a-si mai asigura medicamentele sau nu, dintre a mai avea ce pune pe masa, etc., etc., etc. Avem in schimb cresteri salariale pentru primari (doar un exemplu). Nu am evoluat prea mult de la privilegiile de casta din secolele trecute, doar manipularea maselor e tot mai aproape de perfectiune", spune primarul Marius Petre.Marius Liviu Petre a fost ales primar independent de catre locuitorii comunei Pestera. Anterior, el a fost directorul scolii gimnaziale din localitate si inspector scolar. La cateva luni dupa castigarea alegerilor, el s-a inscris in PSD Constanta, precizeaza CT100.RO.