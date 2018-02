Scandalul de la Parcul Romniceanu continua: Primaria sector 5 a facut lucrari fara autorizatie si a fost amendata, potrivit unei constatari facute de Politia Locala

Atat primarul general Gabriela Firea cat si primarul Sectorului 5 au iesit public si au declarat ca aceste informatii sunt false si in acel parc nu se construieste niciun patinoar ci s-a dezafectat un loc de joaca care punea viata copiilor in pericol. Cetatenii din grupul de initiativa civica au descoperit in sistemul electronic de achizitii publice anuntul prin care Primaria Sector 5 dorea sa contracteze servicii pentru construirea patinoarului.Dupa descoperirea cetatenilor, Primaria Sectorului 5 a zis ca incarcarea in SEAP a fost o eroare." Am semnalat Politiei in prima zi de Craciun lucrarile de constructie care se desfasurau fara autorizatie in Parcul Romniceanu. Doua zile mai tarziu, ati tasnit in spatiul public si ati vituperat cum ca "contrar celor afirmate in mass-media de catre o asociatie si presedintele acesteia (OARB si subsemnatul, n.n.), nu se construieste pe spatiul verde in parcul Romniceanu niciun patinoar. Nici pe spatiul verde si nici intr-o alta zona. Deci este o dezinformare". Si ca "lucrarile care se desfasoara in aceasta perioada se refera la desfiintarea unor elemente de joaca si de mobilier urban care sunt avariate, deteriorate si care puneau in pericol siguranta copiilor." In plin avant voluntar, caci asa va e firea, ati spus despre ce am semnalat eu Politiei, in numele OAR Bucuresti, cum ca "Deci este o dezinformare. Nu ar fi prima pe care o profereaza aceasta asociatie (OARB, n.n.) si ne rezervam dreptul sa ne aparam in instanta impotriva acestei maniere de a comunica public informatii toxice, neadevarate"", a scris Serban Sturdza, presedintele OAR, pe pagina de Facebook.