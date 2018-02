Gabriela Firea: Voi face tot ce tine de mine, ca Primar General, pentru ca Bucurestiul sa aiba trei unitati medicale noi. Cine conduce spitalele administrate de municipalitate

Managerii care au luat concursul, potrivit datelor furnizate de Primaria Capitalei, sunt: dr. Emilian Ioan Imbri, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş”, dr. Adriana Mihaela Iliesiu, managerul Spitalului Clinic de Urologie „Prof. Dr. Theodor Burghele”, dr. Ovidiu Marcel Moisa, managerul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”, conf. dr. Iulian Brezean, managerul Spitalului Clinic „Dr. Ioan Cantacuzino”, prof. dr. Ioan Cristian Stoica, managerul Spitalului Clinic de Ortopedie – Traumologie si TBC Osteoarticular „Foişor”, dr. Doina Anca Plesca, managerul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, prof. dr. Victor Dan Eugen Strambu, managerul Spitalului Clinic de Nefrologie „Carol Davila”, Mariana Valy Besoiu, managerul Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”, dr. Mircea Ovidiu Denis Lupusoru Managerul Spitalului Clinic „Colţea”, dr. Catalin Codreanu, managerul Centrului Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”, prof. dr. Gheorghe Peltecu, managerul Spitalului Clinic „Filantropia”, dr. Narcis Copca, managerul Spitalului Clinic „Sf. Maria”, dr. Mihai Alexandru Stefanescu, managerul Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, asist. univ. dr. Radu Alexandru Chiotan, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Ştefan”, dr. Bogdan Constantin Romeo Stolica, managerul Spitalului de boli cronice „Sf. Luca”, dr. Adrian Tibirna, managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, dr. Tania Radulescu, managerul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu”.Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit cu managerii a 17 spitale aflate in administrarea Municipalitatii, care au luat concursul de ocupare a posturilor de manager, pentru a semna contractul de management, conform legii.Primarul General, Gabriela Firea: "Va felicit pentru rezultatele obtinute la concurs si ma bucur ca putem sa ne continuam impreuna proiectele pe care le-am inceput in urma cu un an si jumatate, de cand am preluat mandatul de Primar General. Doresc sa va asigur inca o data ca domeniul sanatatii reprezinta pentru Municipalitate o prioritate clara, fapt care se reflecta de altfel si in bugetul pe care l-am alocat anul acesta: 111 milioane de euro. Comparativ cu bugetul anilor precedenti 2016 şi 2017, (in care bugetul a fost de aproximativ 44 de milioane de euro si respectiv 53.4 milioane euro), bugetul anului 2018 este aproape dublu. Ne dorim astfel sa stiti ca aveti tot sprijinul nostru, astfel incat sa puteti lucra in unitati medicale moderne, la standarde europene. Dupa cum bine stiti, pana acum, am reusit deblocarea lucrarilor la doua spitale importante, Victor Gomoiu si spitalul Foisor, care de altfel a si fost finalizat, iar anul acesta ne dorim o continuare a proiectelor de modernizare a unitatilor medicale. De asemenea, prin semnarea contractului de astazi aveti posibilitatea de a implementa propriile politici de management, astfel incat actul medical in spitalele pe care le coordonati sa fie la cele mai inalte standarde. Atat dumneavoastra, cat si noi, ca autoritate locala, avem o datorie legala si morala fata de pacienti, sa facem tot ce ne sta in putinta astfel incat acestia sa beneficieze de cele mai bune conditii in spitalele administrate de noi si conduse de dumneavoastra".