Primarul Gabriela Firea a dispus declansarea unui control general la RADET privind respectarea normelor de protectie a muncii

"O echipa a Corpului de control al Primarului General s-a deplasat in cursul zilei de azi la sediul Regiei pentru a demara verificarile. Din primele verificari, accidentul s-a produs ca urmare a exploziei unei instalatii a retelei primare de transport a agentului termic, in timpul manevrelor de repunere in functiune a sistemului, respectiv deschiderea unei vane, dupa o interventie la o avarie. Potrivit informatiilor furnizate de catre ceilalti membri ai echipei de interventie la avarie, cei doi lucratori ai RADET purtau echipamente de protectie, iar interventia s-a facut in conformitate cu procedurile de lucru in vigoare", se arata intr-un comunicat emis de Primaria Capitalei.De asemenea, la RADET este in curs de derulare o verificare interna pentru a se stabili daca au fost respectate procedurile si normativele specifice unitatii, inclusiv determinarea starii tehnice a instalatiei in cauza.Conducerea RADET asigura ca in urmatoarea perioada se vor lua masuri suplimentare pentru monitorizarea si supravegherea tuturor lucrarilor de interventie la retea si va fi intensificat programul de instruire privind protectia muncii angajatilor."Precizam ca in cadrul RADET se fac instruiri permanente privind securitatea si sanatatea in munca pentru a preveni accidentele. Imediat dupa deschiderea procedurii de insolventa, RADET a dotat angajatii cu echipamente de protectie a muncii conform standardelor. Totodata, familiile lucratorilor implicati in accident vor primi tot sprijinul necesar, inclusiv financiar, din partea RADET, conform contractului colectiv de munca. De asemenea, angajatii si sindicatul RADET isi manifesta solidaritatea fata de familiile celor decedati", se mai arata in comunicatul Primariei Capitalei.In urma accidentului de munca, administratorul special al RADET, Razvan Nitu, si-a inaintat demisia de onoare, motivandu-si gestul prin aceea ca desi nu este direct responsabil pentru cele intamplate. Pana la numirea unui nou administrator special, conducerea operativa a Regiei va fi asigurata de directorul general adjunct Adrian Gatlan.Luni seara, in jurul orelor 17.00, a avut loc un grav accident de munca in zona Bd. Iuliu Maniu nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In urma accidentului, cei doi angajati ai RADET care se aflau la locul tragediei si-au pierdut viata.