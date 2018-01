​Patru din firmele proaspat infiintate de Primaria Sector 3 au in 2018 un buget de circa 300 milioane lei, 500 de angajati si cheltuieli salariale de 30 milioane lei

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3

ALGORITHM CONSTRUCTII S3

OPS3- Ordine si Protectie Sector 3

AS3 - Administrare Strazi S3

Potrivit notei de fundamentare a bugetului aprobat, veniturile estimate sunt: 56,5 milioane lei. Liviu Malureanu, consilier USR, a declarat ca bugetul este gresit deoarece sunt trecute de doua ori veniturile din vanzarea produselor. Cristina Arghir, administratorul firmei spune ca de fapt veniturile sunt de 33 milioane lei si ca pe buget suma este mai mare pentru decontarea cheltuielilor pentru productia in curs de executie.Cheltuieli estimate: circa 33,162 milioane lei din care cheltuieli de personal circa 6 milioane lei pentru 55 de angajati;- investitii preconizate - circa 10 milioane lei;In orice caz, daca respectam cifrele strict din proiectul de hotarare adoptat, firma ar urma sa aiba un profit de 23 miioane lei in 2018, ceea ce este urias.Potrivit declaratiilor facute in timpul sedintei de Consiliu Loca Sector 3, principala sursa a veniturilor companiei o reprezinta contractele incheiate cu Primaria Sector 3."Se are in vedere si extinderea proiectului „Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Sectorul 3" din planul integrat de dezvoltare urbana. Proiectul prevede un numar de 472 locatii supravegheate dotate cu un numar de 768 buc, camere video precum si a echipamentelor de comunicatie,dispecerat si sofware profesional de monitorizare. Vor fi supravegheate: 305 miniparcuri si locuri de joaca, 66 de unitati scolare,52 locatii de interes, Politia locala si un numar de 49 perimetral parcuri mari", se arata in nota de fundamentare a bugetului.Primaria Sectorului 3 nu a facut public pana acum ce contracte a incheiat cu firmele proaspat infiintate si ce anume vor face acestea.Cristima Arghir, administratorul firmei, este sora fostei sotii a primarului Robert Negoita.Potrivit notei de fundamentare aferente bugetului aprobat, compania va avea in 2018:- venituri de 101 milioane lei din care 98 milioane lei venituri aferent costului productiei in curs de executie;- cheltuieli de 107 milioane lei din care cheltuieli de personal circa 10 milioane lei pentru un numar de 200 de angajati."Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala si vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004", se arata in nota de fundamentare a bugetului. Compania lucreaza deja la reabilitarea Halei Laminor, insa contractul incheiat intre ea si Primarie nu este public.Firma Algorithm Constructii S3 SRL il are ca administrator provizoriu pe Cosocariu Alexandru-Dan, consilier PNL in mandatul 2012-2016.Potrivit notei de fundamentare aferente bugetului aprobat, compania va avea in 2018:- venituri de 25 milioane lei;- cheltuieli 24,8 milioane lei din care cheltuieli de personal 11,2 milioane lei pentru un numar de 200 angajati;In nota de fundamentare a bugetului se specifica ca veniturile vor fi din activitati de paza si protectie, lucrari de instalatii electrice si sanitare si alte lucrari de constructii, dar nu se specifica exact ce va face firma si ce contracte are cu Primaria Sector 3.OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL il are ca presedinte al Consiliului de Administratie pe Bunescu Alexandru-Razvan. Acesta a candidat in 2016 pe listele PMP pentru un loc la Camera Deputatilor.Potrivit notei de fundamentare aferente bugetului aprobat, compania va avea in 2018:- venituri de 23,8 milioane lei;- cheltuieli de 23,6 milioane lei din care cheltuieli salariale de 4,5 milioane;In nota de fundamentare a bugetului se specifica ca veniturile vor fi din activitati de reparatii drumuri, dar nu se specifica exact ce va face firma si ce contracte are cu Primaria Sector 3.Administrare Strazi S3 SRL il are administrator provizoriu pe Constantinescu Ioan.