Primaria Sector 3 va face licitatie pentru atribuirea parcarilor de resedinta, acolo unde cererea este mai mare decat oferta

documente Regulament atribuire locuri parcare Sector 3 (30 Ian 2018) PDF, 836KB

"In primul rand trebuia sa introducem cu prioritate acest proiect, si anume modificarea regulamentului pentru atribuirea locurilor de parcare, pentru ca am avut semnale nu putine ca ce se intampla acolo nu este tocmai in regula. In consecinta, avem ca principal obiectiv limitarea posibilitatii de a avea coruptie in institutie. Ori atunci cand suntem la mana functionarului care el decide cui ii da si cui nu da, acolo este potential de coruptie. In consecinta, incurajam intotdeauna procedee transparente in proportie de 100% si logice. In consecinta, locurile de parcare care au contract la aceasta ora se prelungesc in continuare in mod automat. Intentionam sa nu ii mai punem deloc pe drumuri, noi sa luam baza de date, sa stim daca indeplinesc conditiile in continuare: au autoturismul in proprietate si inmatriculat la adresa, si-a platit asigrare si are ITP-ul valabil, nu ii deranjam, contractul merge in continuare. In situatia in care avem locuri de parcare disponibilizate sau nou edificate, in aceasta situatie, in momentul in care nu am locuri suficinete, de exemplu 10 locuri de parcare si 12 solicitari, acolo se merge in procedura de licitatie. Adica, cei 12 vin si depun dosarul complet, cu ce am spus mai sus, dupa care lasa o oferta in plic sau online in care ofera o suma. In ziua in care deschidem ofertele, primii pozitionati iau locurile de parcare", a declarat primarul Robert Negoita, pentru HotNews.ro, dupa aprobarea regulamentului de atribuire a parcarilor de resedinta.In sectorul 3 sunt circa 60.000 de locuri de parcare de resedinta si inca 30.000 de locuri de parcare la bulevard, gestionate de Primaria Capitalei. Pentru parcarea de resedinta, locuitorii din Sectorul 3 platesc intre 50 si 70 lei pe an."Avem parcari in Sectorul 3 care nu s-au umplut niciodata. Oamenii nu vin sa faca solicitare de parcare fiindca nu ii intereseaza, intotdeauna au loc de parcare acolo", a mai spus primarul.Potrivit unui amendament facut de USR la regulament, cetatenii din Sectorul 3 care detin o parcare de resedinta trebuie instiintati de modificarea modului de atribuire a parcarilor.Regula generala de atribuire a parcarilor de resedinta libere consta in atribuirea a cate unui loc de parcare pentru fiecare apartament, astfel:- la tariful de baza stabilit de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, anual, prin hotararea privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, in cazul in care numarul de solicitari este mai mic decat numarul de locuri amenajate in parcarea de resedinta libere;- la tariful licitat, in cazul in care numarul de solicitari este mai mare decat numarul de locuri libere amenajate in parcarea de resedinta.Pentru a putea obtine un loc de parcare in parcarile de resedinta prin oricare dintre cele 2 modalitati de atribuire, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:- In parcarile de resedinta se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor de autoturisme, celor care detin in folosinta un autoturism in baza unor contracte de comodat, utilizatorilor de autoturisme detinute in baza unor contracte de leasing.- Indiferent de modalitatea de detinere, este obligatoriu ca pentru respectivul mijloc de transport, impozitul sa se datoreze catre bugetul local sector 3, in baza prevederilor Codului Fiscal si sa fie inregistrat in evidentele fiscale ale DGITL sector 3.- Persoanele fizice solicitante a locurilor de parcare trebuie sa aiba domiciul /rezidenta, dovedite cu documente de identitate (bi/ci), in imobilele care au arondate locurile de parcare care sunt solicitate.- Persoanele fizice solicitante trebuie sa nu figureze in evidentele fiscale ale DGITL sector 3 cu obligatii de plata restante neachitate.- Locul de parcare pentru care s-a depus solicitare sa nu fie intr-o baterie de parcari situata la mai mult de 30 metri de limita blocului . Distanta se masoara intre cel mai apropiat punct de pe limita perimetrala a blocului si bateria de parcari.Modalitatea de atribuire a locurilor de parcare este urmatoarea:a) in situatiile in care numarul de solicitari este mai mic sau egal decat numarul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atunci atribuirea se va face in mod direct solicitantilor, in baza cererilor depuse de catre acestia.b) in situatiile in care numarul de solicitari este mai mare decat numarul de locuri de parcare libere care se pot atribui, amenajate in parcarea de resedinta sau cand unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai multi locatari, atribuirea se va face prin licitatie publica.c) In parcarile de resedinta se atribuie in mod prioritar, gratuit, fara licitatie, locuri de parcare persoanelor cu handicap locomotor, care dovedesc cu documente ca detin in proprietate/utilizare un autoturism pentru care se plateste impozit asupra mijloacelor de transport la bugetul local al sectorului 3, sau sunt in evidentele fiscale ale DGITL sector 3 si sunt scutite de la plata conform legii. Pe autorizatia de parcare se va mentiona gratuitatea iar aceasta va fi expusa la loc vizibil in interiorul autoturismului pentru identificare, in caz de control."In cazul in care utilizatorii parcarilor de resedinta carora le-au fost atribuite locuri de parcare, nu mai indeplinesc conditiile de acordare din prezental regulament, precum si in situatia in care taxa pentru utilizarea locurilor de parcare nu este achitata, acestia pierd dreptul de utilizare al respectivelor locuri de parcare. Pentru aceste locuri, procedura de atribuire catre noii utilizatori, este cea prevazuta de prezentul regulament. Persoanele fizice care au pierdut dreptul de utilizare a locurilor de parcare, vor putea solicita un alt loc de parcare, daca sunt indeplinite conditiile generale de atribuire prevazute in prezentul regulament", se mai arata in regulament.