Primarul Gabriela Firea vrea sa aloce din bugetul pe anul 2018 al Primariei Capitalei 62,6 milioane lei pentru statui: 17,6 milioane lei pentru monument fantana-cascada “La Fantana Dor” si 11,6 milioane lei pentru monument “Unirea Romanilor de la 1918”

Statuile care primesc bani in 2018 sunt:Proiecte anuntate:⦁ Sistem de taxare pentru Arcul de Triumf – 800.000 lei⦁ Realizare monument Ferdinand I Intregitorul – 2.800.000 lei⦁ Realizare monument Ferdinand I Intregitorul – realizare soclu si amplasare – 3.500.000 lei⦁ Realizare soclu monument Regenesis – 555.000 lei⦁ Amplasare monument Regenesis – 126.000 lei⦁ Realizare soclu proiect tehnic si amplasare monument Insingurare – 230.000 lei⦁ Realizare, proiectare si amplasare monument General Henri Mathias Berthelot – 1.074.000 lei⦁ Realizare, proiectare si amplasare monument Regina Maria a Romaniei – 1.750.000 lei⦁ Realizare, proiectare si amplasare monument Martin Luther si Jean Calvin – 409.000 lei⦁ Realizare, proiectare si amplasare monument Stefan cel Mare – 360.000 lei⦁ Refacere monument I.C. Bratianu – 4.500.000 lei⦁ Realizare proiect tehnic si amplasare monument I.C. Bratianu – 2.400.000 leiProiecte noi:⦁ Refacere, proiect si amplasare Monumentul Infanteriei – 6.000.000 lei⦁ Realizare monument (fantana cascada), proiect tehnic de amplasare si amplasare grup statuar centenar “La Fantana Dor”, in cadrul celebrarii centenarului Marea Unire de la 1918 – 17.600.000 lei⦁ Realizare monument, soclu, proiect de amplasare si amplasare monument “Miliarul Aureum Centenarum” – 1.500.000 lei⦁ Realizare soclu, proiect tehnic si amplasare monument “Leul din Ierusalim” – 225.000 lei⦁ Realizare soclu, proiect tehnic si amplasare monument comemorativ “Monumentul Sala Dalles” – 575.000 lei⦁ Realizare soclu, proiect tehnic si amplasare monument “Lucrare comuna – Familia Brancoveanu” – 1.300.000 lei⦁ Realizare soclu, proiect tehnic si amplasare monument “Marta Bibescu” – 700.000 lei⦁ Realizare soclu, proiect tehnic si amplasare monument “Dimitrie Ghica Comanesti” – 725.000 lei⦁ Realizare soclu, proiect tehnic si amplasare monument “George Matei Cantacuzino” – 700.000 lei⦁ Realizare soclu, proiect tehnic si amplasare monument “Ecaterina Teodoroiu” – 1.250.000 lei⦁ Realizare soclu, proiect tehnic si amplasare monument “Unirea Romanilor de la 1918” – 11.600.000 lei⦁ Realizare soclu, proiect tehnic si amplasare monument “Nicu Constantin” – 187.000 lei⦁ Realizare soclu, proiect tehnic si amplasare monument “Maresal Alexandru Averescu” – 197.000 lei⦁ Realizare soclu, proiect amplasare si amplasare statuie dac – Regele Decebal – 195.000 lei⦁ Realizare monument si soclu, proiect si amplasare monument “Mihail Sebastian” – 812.000 lei.Monumentul generalului Henri Mathias Berthelot va costa 1,8 milioane lei fara TVA si va fi realizat de artista Elena Nuca. Contractul a fost atribuit pe 12 decembrie si anuntul de atribuire a fost publicat in SEAP pe 15 decembrie. Artista a fost aleasa de Administratia Monumentelor si Patrimoniului turistic dupa un concurs de solutii.Monumentul dedicat domnitorului Stefan cel Mare va fi realizat de sculptorul Gheorghe Tanase pentru suma de circa 1,3 milioane lei fara TVA. Si in acest caz AMPT a organizat un concurs de solutii. Contractul a fost atribuit pe 4 decembrie, iar anuntul de atribuire a fost publicat in SEAP pe 15 decembrie.Artistul a mai realizat un bust al lui Dimitrie Cantemir, inaugurat in 2014 la Bruxelles de ministrul afacerilor externe la vremea respectiva, Titus Corlatean. Bustul a fost donat comunei Anderlecht de catre Clubul Rotary Atheneum din Bucuresti , in urma demersurilor sustinute ale Ambasadei Romaniei pentru a face mai bine cunoscuta personalitatea lui Dimitrie Cantemir in Belgia.Monumentul comun Martin Luther si Jean Calvin va fi realizat de firma ACRON CREATIVE pentru suma de 2,1 milioane lei fara TVA. Si in acest caz AMPT a realizat un concurs de solutii. Potrivit datelor de la Registrul Comertului, actionar la firma Acron Creative este Florica Cherciu. Contractul a fost atribuit pe 12 decembrie, iar anuntul de atribuire a fost publicat in SEAP pe 15 decembrie.