Gabriela Firea vrea sa aloce  din bugetul Primariei Capitalei pe 2018 suma de 45 milioane lei pentru biserici. 15 milioane merg la Catedrala Mantuirii Neamului

Printre bisericile care vor primi cel mai mare ajutor, se numara:- Catedrala Mantuirii Neamului - 15 milioane lei;- Parohia Serban Voda - 1 milion lei;- Parohia Parcul Domaneiilor-Casin - 680.000 lei;- Parohia Aparatorii Patriei I - 541.817 lei;- Parohia Izvorul Tamaduirii - Spitalul Colentina - 1,7 milioane lei;- Biserica Sfanta Vineri - Drumul Taberei - 645.837 lei;- Sfanta Treime Ghencea - 716.759 lei;- Arhiepiscopia Bucurestilor - consolidare, reabilitare Centru Eparhial - 1,8 milioane lei;- Elefterie Nou - 750.000 lei;- Patriarhia Romana - lucrari de amenajare Parcul Patriarhiei - 677.954 lei;- Sfantul Spiridon Nou - 1 milion lei;In 2017, Primaria Capitalei a laocat pentru biserici 65 milioane lei. Din aceasta suma, doar pentru Catedrala Mantuirii Neamului s-au alocat 19,5 milioane in 2017.Primaria sectorului 1 a alocat in 2017 20 milioane lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului.Primaria sectorului 5 a alocat si ea 12 milioane lei pentru biserici in 2017, dintre care 9 milioane lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului.