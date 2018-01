PROIECT BUGET 2018 PRIMARIA CAPITALEI Pentru ce proiecte de infrastructura vrea sa dea Gabriela Firea bani: Pasajul de la Ciurel - 17,8 milioane euro, Pasaj Nicolae Grigorescu - 4,3 milioane euro, largire Fabrica de Glucoza- 4,7 milioane euro

Lucrari in continuare:- Modernizare Piata Eroii Revolutiei si Pasaj Pietonal - dupa aproape zece ani in care proiectul a fost blocat, s-a semnat anul trecut un nou contract pentru finalizarea lucrarilor sistate in 2008. Bugetul propus pentru acest an este de 1.7 milioane euro- Strapungere Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu- lucrarea este aproape finalizata. Buget propus 2018 - 4,3 milioane euro.- Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - bugetul propus 2018- 17.8 milioane euro. Reprezentantii primariei Capitalei promit ca Nodul Virtutii va fi finalizat in acest an.- Supralargire Fabrica de Glucoza - Bugetul propus 2018 - 4,7 milioane euro . S-a finalizat proiectul tehnic, urmeaza sa inceapa lucrarile in 2018, promit reprezentantii Primariei Capitalei. Anul trecut am finalizat exproprierile pentru intreaga lucrare.- Park and Ride-ul de la Cora Pantelimon, cu o capacitate de 500 de locuri, pentru care s-a aprobat PUZ - ul la inceputul acesti an - buget propus 2018- 15 milioane euro.- Parcarea Sos. Iancului, cu o capacitate de 200 de locuri - bugetul propus 2,5 milioane euro.Studii de fezabilitate si etape premergatoare demararii lucrarilor si lucrari noi:- Modernizare sistem rutier si linii de tramvai pe bulevardul Vasile Milea. Buget propus pentru studiul de fezabilitate este de 37.000 euro- Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Bdul Dimitrie Pompei si str. Barbu Vacarescu: Primaria a facut studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici sunt aprobati in CGMB, urmeaza demararea procedurilor pentru atribuirea contractului de executie.- Penetratie Prelungirea Ghencea Domnesti - "Se reface studiul de fezabilitate intrucat proiectul trebuie revizuit, asa cum prevede Planul de Mobilitate Urbana Durabila, care propune construirea liniei de tramvai si a unui nod intermodal in zona pasajului pe care il construieste Ministerul Transporturilor. Bugetul alocat este de 200.000 euro", se arata intr-o prezentare a bugetului facuta de Primaria Capitalei.- Supralargire Soseaua Bucuresti - Magurele. Buget propus pentru studiul de fezabilitate - 30.000 euro- Prelungirea Strada Brasov intre Soseaua Alexandriei si Prelungirea Ghencea. Valoarea propusa pentru studiul de fezabilitate este de 130.000 euro- Supralargire Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - intersectia Vitan Barzesti etapa a II a - continuarea proiectului aflat in acest moment in executie. Buget propus SF - 140.000 euro.- Pasaj rutier Soseaua Colentina - Doamna Ghica. Revizuire studiu de fezabilitate - buget propus 28.000 euro- Pod planseu Piata Unirii - buget propus studiu de fezabilitate - 88.000 euro.- Intregire Splaiul Unirii - Zona Bdul Marasesti - Hanul lui Manuc. Revizuire studiu de fezabilitate - 21.000 euro- Supralargire Calea Grivitei si Bdul Bucurestii Noi - buget propus studiu de fezabilitate - 32.000 euro- Strapungere si supralargire Str. Avionului, intre Sos. Pipera si linia de centura prin Drumul Nisipoasa, Str. Campul Pipera si str. Vadul Moldovei cu pasaj denivelat peste calea ferata Bucuresti- Constanta, pe sub pista aeroportului Aurel Vlaicu. Bugetul propus pentru studiul de fezabilitate este de 174.000 euro- Reabilitare Bulevardul Basarabia, intre Sos. Mihai Bravu si Sos. Dudesti-Pantelimon. Buget propus studiu de fezabilitate 32.000 euro.- Supralargire Calea Calarasi si Bdul Corneliu Coposu, intre str. Sf. Vineri si Sos. Mihai Bravu. Buget propus studiu fezabilitate 37.000 euro.- Pasaj denivelat sos. Petricani-Sos Bucuresti Nord. Buget propus pentru studiu de fezabilitate - 32.000 euro.- Pasaj denivelat peste intersectia Sos. Andronache - Bdul Eroilor. Buget propus studiu de fezabilitate 32.000 euro.- Continuarea lucrarilor la obiectiul de investii "Modernizare si consolidare Pod Mihai Bravu" - buget propus 1,33 milioane euro- Reabilitare Pod Grant (a fost expertizat si necesita reparatii capitale) - buget propus 6,2 milioane euro- Pasaj pietonal subteran Arcul de Triumf - expertiza si DALI: 160.000 euro;