Primaria Capitalei explica pentru prima data ce vor face cele 22 de companii municipale, la cateva luni dupa ce au fost infiintate

Ce spune Primaria Capitalei ca vor face cele 22 de companii municipale:

"Angajatii nu vor fi disponibilizati ci preluati de catre noile Companii. Se vor face angajari doar pentru companiile cu activitati noi, cum ar fi Trustul de Constructii Metropolitane, Societatea de Paza si Securitate sau Societatea Turistica. Totodata, infiintarea companiilor municipale permite incheierea unor parteneriate public-private cu mediul de afaceri, in domeniile de specialitate, ceea ce reprezinta o accelerare a realizarii unor proiecte de investitii, esentiale pentru Bucuresti", se artata in comunicatul Primariei Capitalei.Reprezentantii primariei sustin ca prin prestarea acestor servicii de companiile municipale costul serviciilor va scadea cu 25%."Companiile Municipale infiintate de catre Primaria Municipiului Bucuresti au ca obiectiv administrarea mult mai eficienta a patrimoniului public si furnizarea serviciilor publice la standarde europene la preturi mult mai mici decat cele actuale, toate aceste masuri constituind imbunatatiri ale administrarii bugetului Capitalei, in beneficiul bucurestenilor. Potrivit estimarilor, activitatea acestor societati va determina reducerea cu 25% a efortului de la bugetul local, iar personalul care va deservi aceste societati va fi preluat din institutiile subordonate CGMB, inclusiv din directiile de specialitate ale PMB, ceea ce inseamna ca aceasta reorganizare nu va determina disponibilizari de personal", se arata intr-un comunicat emis de Primaria Capitalei.1. Compania Municipala Consolidari - a demarat deja lucrarile la patru cladiri in Centrul Istoric al Capitalei, iar in perioada imediat urmatoare se vor incheia alte trei contracte pentru punerea in siguranta a unor cladiri din Capitala.2. Compania Municipala Medicala - Pentru ca nu exista inca in Bucuresti suficiente locuri disponibile in caminele de persoane varstnice (cererea depasind cu cel putin 300% oferta de locuri existente) si nici suficiente servicii de ingrijire la domiciliu pentru acestea, CGMB a mandatat Compania Municipala Medicala Bucuresti sa identifice, impreuna cu institutiile de resort, cele mai eficiente servicii prin raportul calitate cost care sa asigure o mai buna protectie a varstnicilor din Bucuresti. Astfel, pentru anul 2018, se prevede derularea unui astfel de program, printr-o varianta tehnologizata, pentru 10.000 de persoane varstnice, bolnave cronice.3. Compania Municipala Eco Igienizare se va ocupa de deratizarea si dezinsectia la nivelul municipiului Bucuresti.4. Compania Municipala Protecţie Civila şi Voluntariat are ca obiect de activitate protectia civila si situatiile de urgenta si se va ocupa, printre altele, de intocmirea documentatiei in vederea obtinerii avizelor ISU, dar si de consultata privind securitatea in munca.5. Compania Municipala Parking are ca obiect de activitate construirea de parcari noi, dar si intretinerea si modernizarea celor existente.6. Compania Municipala Strazi Poduri si Pasaje va realiza modernizarea si reabilitarea strazilor din Capitala, precum si de reabilitarea/construirea de poduri si pasaje.7. Trustul de Cladiri Metropolitane SA - va avea ca obiect de activitate constructia de locuinte pentru tineri, locuinte sociale, camine de studenti, de batrani, extinderi de scoli etc.8. Compania Municipala Dezvoltare Durabila va realiza studii de oportunitate, fezabilitate si proiecte tehnice pentru obiectivele de investitii ale Capitalei.9. Compania Municipala Imobiliara se ocupa cu intretinerea, modernizarea si dezvoltarea fondului locativ.10. Compania Municipala Managementul Traficului va implementa sisteme moderne pentru fluidizarea traficului in Capitala.11. Compania Municipala Iluminat Public se va ocupa de modernizarea si intretinerea sistemului de iluminat public din Capitala.12. Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde - administrarea, exploatarea, intretinerea si protejarea arborilor si spatiilor verzi din Bucuresti.13. Compania Municipala Tehnologia Informatiei va asigura servicii de mentenanta colectiva si predictiva pentru echipamentele hardware, va dezvolta solutii si aplicatii software, pentru PMB si institutiile subordonate.14. Compania Municipala Paza si Securitate va asigura servicii de paza si securitate pentru PMB si institutiile subordonate, dar si pentru alte obiective publice.15. Compania Parcuri si Gradini se va ocupa de intretinerea si modernizarea parcurilor si gradinilor publice din Capitala.16. Pentru Compania Municipala Publicitate si Afisaj se va ocupa de inchirierea spatiilor publicitare de pe domeniul public si privat al Municipiului Bucuresti.17. Compania Municipala Agrement are ca obiectiv principal prestarea de activitati recreative si distractive de agrement18. Compania Municipala Energetica S.A - va realiza investitii în sistemul de termoficare al Capitalei si va construi un nou CET, in zona de nord-est, pentru echilibrarea sistemului de energie termica.19. Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat S.A - are ca obiect de activitate protectia civila si situatiile de urgenta. Aceasta companie se va ocupa, printre altele, de intocmirea documentatiei in vederea obtinerii avizelor ISU, dar si de consultata privind securitatea in munca.20. Compania Municipala Turistica S.A se va ocupa de promovarea Bucurestiului ca destinatie turistica;21. Compania Municipala Managementul Transportului S.A va desfasura activitati de modernizare a transportului public din Bucuresti si zonele limitrofe Capitalei.22. C.M. Cimitire Bucuresti S.A. va administra 15 cimitire si 2 crematorii din Bucuresti, realizand activitati de intretinere, modernizare etc.Primarul General, Gabriela Firea: "Avand in vedere ca adminstratia locala va exercita un control direct asupra operatorilor serviciilor publice, in totala transparenta asupra activitatii acestor societati, observ ca, de la inceputul anului trecut, de cand s-a anuntat infiintarea acestora, au existat o serie de tentative de discreditare ale acestui demers, din diverse motive politice sau determinate de faptul ca multe firme abonate la contractele cu statul isi pierd acum contractele incheiate in trecut pe bani grei. Subliniez inca o data ca aceste societati comerciale, care alcatuiesc un Holding Municipal, reprezinta un demers conform legii si model implementat cu succes in alte capitale europene, fapt nementionat de niciunul din adversarii acestui demers la Municipalitatii. Ma indoiesc ca holdingul Primariei Vienei, care are peste 16.000 de angajati, a avut contestatari atat de vehementi cum avem noi la Bucuresti. Cu certitudine timpul va demonstra eficienta clara a acestui demers al actualei Administratii".