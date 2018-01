Primaria Bucuresti anunta reabilitarea Hotelului Concordia, cladirea in care s-a pecetluit Unirea Principatelor / Hotelul este in prezent proprietate privata

"De la preluarea mandatului actualei administratii, reprezentantii Primariei Capitalei au tinut legatura cu proprietarul acestui imobil si au oferit suportul tehnic necesar pentru a urgenta procedurile premergatoare demararii lucrarilor. Concret, in acest moment, proprietarul imobilului a reusit finalizarea tuturor rectificarilor la cartea funciara, iar in maxim doua saptamani va finaliza si documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construire astfel incat, in primavara acestui an, sa poata incepe reabilitarea imobilului care va avea functiunea de hotel, dar va cuprinde si sali de conferinte si evenimente", se arata intr-un comunicat al Primariei.Primaria nu precizeaza costurile reabilitarii si nici cine le va suporta.Potrivit unui articol publicat in 2014 de Rise Project , incepand cu anul 2003 cladirea este exploatata de firma Ro Naturstein, compania care o detine in proprietate, alaturi de alte 50 de imobile pe care le are in tot Bucurestiul.O familie italiana din Novara (Piemont) si un roman - asociat, in alte intreprinderi, cu afaceristi cu dosare penale - erau proprietarii acestei companii care.Numele romanului: Grigore Miu (55 de ani). El patroneaza 20% din societate.Numele firmei italiene care detine 80% din Ro Naturstein: Montipo Trading. Gianfranco Montipo (72 de ani), cel mai influent membru al familiei piemonteze, este actionarul majoritar al firmei.Hotelul Concordia este situat pe strada Smardan nr. 39 si a gazduit istorica intalnire din noaptea de 23 spre 24 ianuarie 1859, in care s-a hotarat Unirea Principatelor Romane si alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept domn al Tarii Romanesti dupa ce fusese ales domn al Moldovei.A fost construit in anul 1852 si avea 90 de camere.In anul 1884, un mare incendiu a izbucnit in strada Smardan, Hotelul Concordia, proprietate pe atunci a maiorului Fanuta, a luat foc si a ars in mare parte. Refacut, hotelul a mai avut de suferit de pe urma unui alt incendiu, prin 1901 - 1902.