Pepiniera de cadre a PSD da un nou sef pentru o firma noua a Primariei Bucuresti: Simona Butacu, director general la Compania Municipala Agrement

HotNews.ro a solicitat Primariei Municipiului Bucuresti informatii despre cele 22 de companii municipale, cine le conduce si cu ce se vor ocupa, dar si ce o recomanda pe doamna Simona Valentina Butacu pentru aceasta functie, dar nu am primit un raspuns.

Potrivit declaratiilor de avere si de interese depuse in august 2017, Simona Valentina Butacu este:- secretar executiv PSD Sector 6;presedinte a organizatiei de tineret PSD Bucuresti;- director general Service Ciclop, de unde a incasat 105.196 lei;- Membru in Consiliul de Administratie al Companiei municipale Publicitate si Afisaj Bucuresti;- consilier local Sector 6 de unde a primit o indemnizatie de 9389 lei;- consilier primar general din 17.02.2017.HotNews.ro a solicitat Primariei Capitalei sa comunice cand a fost numita Simona Butacu in functia de director la Compania Municipala Agrement si daca si-a pastrat postul de director de la Service Ciclop SA, dar nu am primit raspuns pana la data publicarii articolului.Compania Municipala Agrement Bucuresti a facut 27 de achizitii directe, in valoare de 1,35 milioane lei, din 16 noiembrie 2017, cand a fost inregistrata in SEAP. Printre achizitiile facute se numara brad inchiriat cu 14.000 de euro, spiridusi din polistiren, inchiriere sanie cu ren real pentru un interval de 1 ora si 15 minute pentru 4115 lei. Tabel achizitii facute companie.Compania se ocupa in principal cu organizarea de evenimente, insa in subordinea Primariei Capitalei mai sunt cel putin 3 institutii care fac acelasi lucru (ARCUB. CREART, PROEDUS). Cele 3 au avut in 2017 un buget de circa 165 milioane lei.Compania Municipala Agrement Bucuresti a avut in anul 2017 pentru cateva luni de functionare un buget de 1,56 milioane lei - venituri si 1milion lei - cheltuieli. De aici, cheltuieli de personal au fost estimate la 684.000 lei.In plus, Consiliul General imprumuta compania cu 2.3 milioane lei, dupa cum urmeaza:- 1.710.531 de lei pentru salarii, indemnizatii, contributii sociale, impozite, pentru unnumar de 100 de angajati, conform organigramei;- 663.269 de lei pentru inchirierea unui imobil si plata cheltuililor curente pentru o perioada de maxim 6 luni.Imprumutul se va rambursa in termen de 1 an.