​Ornitologii au descoperit o noua specie de pasare pe teritoriul Romaniei: cufundarul cu cioc alb

"Eram deja in a treia zi a expeditiei noastre, ne aflam in situl Natura 2000 Valea Oltului Inferior si am ajuns pe lacul de acumulare Ipotesti, imediat la sud de orasul Slatina. Cand am ajuns pe lac, prima oara am vazut aglomerari mari de pasari - cateva mii de lisite, sute de lebede, pescarusi, cormorani si rate. Eram o echipa de patru oameni pe teren deja de doua zile, fiecare stiam ce grup de specii trebuie sa numaram. Regula era ca prima oara ne uitam la fiecare stol, dupa care sa incepem numaratul indivizilor. La prima scanare a lacului cu lunetele am gasit un cufundar de talia unui cormoran mare, de culoare foarte deschisa, dar pasarea s-a scufundat foarte repede. Le-am zis prietenilor ca eu cred ca am gasit un cufundar mare, insa nu eram sigur. Dupa ce s-au uitat si ei ne-am hotarat rapid sa ne apropiem de pasare, ceea ce se putea doar daca mergeam pe dig. Am demarat in tromba pe dig pana la pozitia cea mai apropiata de punctul unde vazusem pasarea. Acesta se afla la aproximativ 100 de metri de mal, asa ca nu a mai fost niciun dubiu ca este vorba despre cufundarul cu cioc alb, specie pe care o vedeam in premiera in Romania", povesteste Jozsef Szabo.Cufundarul cu cioc alb este o specie de pasare acvatica. Cuibareste in Rusia arctica, Alaska si Canada, dar ajunge si pe coastele estice ale Asiei, in Japonia, Coreea de Sud, Coreea de Nord si China. In sezonul rece, migreaza spre ape mai calde. Se estimeaza ca in Europa ajung anual circa 1.000 de exemplare de cufundar cu cioc alb. Specia ierneaza in numere mici pe coastele Norvegiei, pe Marea Nordului si Marea Baltica. Accidental, exemplare au mai fost observate in Belgia (prima observatie a fost in 2017), Austria, Belarus, Bulgaria si alte state europene, dar niciodata in Romania. Populatia este estimata intre 16.000 si 32.000 de indivizi, dar cele mai mari numere - 20.000 de exemplare - se gasesc in Canada. Este cel mai mare dintre cufundari, are o lungime a corpului care atinge 90 de centimetri, cu o anvergura a aripilor de 135-150 de centimetri.Jozsef Szabo nu este la prima specie descoperita pentru fauna Romaniei pe raul Olt. Anul trecut a descoperit pescarusul lui Franklin tot pe raul Olt, la intrarea in Slatina, in timp ce cufundarul a fost observat in dreptul localitatii Ulmi.