Problema tantarilor in Bucuresti: Programul Primariei lasa nerezolvata problema pe domeniul privat, dar infiinteaza o noua institutie

In plus, nu se stie exact cine va presta serviciile de deratizare si dezinsectie deoarece municipalitatea tocmai a decis infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru deratizare, dezinsectie, dezinfectie care va avea posibilitatea delegarii acestor servicii cate un operator privat. la finalul anului trecut Primaria Capitalei si-a infiintat Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti care ar putea presta aceste servicii. O ipoteza ar fi ca Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara sa delege acest serviciu catre compania municipala. Anul trecut, serviciul de dezinsectie a fost prestat de Primaria Capitalei prin Centrul de Protectie a Plantelor, iar din septembrie 2017 a fost incheiat un contract cu un operator privat pe o perioada de 18 luni. Ramane de vazut cine se va ocupa pana la urma de tantarii si sobolanii din Bucuresti.Pe zonele proprietate privata, in teorie, tratamentele trebuie aplicate de proprietari, insa in practica acest lucru nu se intampla, anul trecut Bucurestiul avand o mare problema cu tantarii, in special tantarii- tigru. Acestia pot fi purtatori a peste 20 de specii de virusuri, printre care febra oaselor rupte (Denga), febra virala Chikungunya si meningita West Nile, afectiune care a omorat, in 2016, in tara noastra, 19 persoane dintre cele 93 la care a fost diagnosticata.Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, in sezonul 2017 (09.05.2017 - 30.08.2017) au fost inregistrate 16 cazuri de meningite/meningo-encefalite cu virus West Nile, din care 6 decese (Bucuresti - 3, Buzau - 1, Braila - 1, Olt - 1).Fiind vorba despre o problema de sanatate publica, se cere o abordare integrata a problemei.Daca tratamentul nu se aplica unitar si nu se starpesc focarele de infectie, de exemplu de pe o strada cu 20 de case, zece aplica si zece nu, tantarii nu vor fi starpiti, fiindca acestia nu tin cont de limita de proprietate. Primaria spune ca nu poate interveni pe domeniul privat deoarece legea nu permite, insa nici nu a cautat alte solutii.De exemplu, pentru ca tratamentele sa fie aplicate unitar ar fi cel putin trei solutii:- Primaria plateste ea si aplica tratamentele in tot orasul;- Primaria instituie o taxa la cetatean si aplica ea tratamentele unitar;- obligatia de aplicare a tratamentelor de combatere ramane la proprietari, dar Primaria verifica si ii amendeaza pe cei care nu respecta prevederea.O noutate este ca, in urma cu cateva zile Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea primarului general, a aprobat infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru deratizare, dezinsectie, dezinfectie Bucuresti.Potrivit documentului adoptat, asociatia se constituie in scopul:- infiintarii, organizarii, reglementarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a unor activitati ale serviciului de salubritate, activitatile deratizare, dezinsectie si dezinfectie pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre prin intermediul unui operator regional infiintat de asociati;- realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului;- atragerea de fonduri europene necesare dezvoltarii serviciului de salubritate, activitatile deratizare, dezinsectie si dezinfectie.Activitatile serviciului ce fac obiectul asocierii sunt:- infiintarea/dezvoltarea/modernizarea serviciului de salubritate activitatile deratizare, dezinsectie si dezinfectie in interiorul localitatilor si intre localitatile membre ale Asociatiei pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre;- elaborarea si aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de salubritate activitatile deratizare, dezinsectie si dezinfectie din cadrul asociatiei;- promovarea si implementarea de solutii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie moderne."Asociatia este mandatata, in conditiile legii, prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale asociatiilor sa exercite, in numele si pe seama acestora, dreptul de a delega gestiunea serviciului de salubritate activitatile deratizare, dezinsectie si dezinfectie, transferat in responsabilitatea ei inclusiv de administrarea si exploatarea a bunurilor din domeniul public si/sau priivat al unitatilor administrativ-teritoriale membre care alcatuiesc sistemele de utilitati publice aferente acestuia", se arata in hotararea adoptata.Primarul general Gabriela Firea a declarat ca programul de igienizare de pe anul 2018 va rezolva problema sobolanilor si a tantarilor, in ciuda lacunelor evidente."Programul Unitar de Igienizare a Municipiului Bucuresti pentru anul 2018 prevede toate actiunile de deratizare si combatere a tantarilor care se vor desfasura pe parcursul acestui an. Au fost prevazute pentru dezinsectie toate zonele publice ale Capitalei, incluzand aici totalitatea spatiilor verzi, a parcurilor si gradinilor publice, iar in ce priveste deratizarea, tratamentele se aplica atat pe domeniul public cat si in imobilele cu destinatia de locuinte, indiferent de natura proprietatii. Directia de specialitate a Primariei va monitoriza cu atentie derularea acestui Program, pentru a nu mai exista sincope in aplicarea acestor tratamente, astfel incat sa putem vorbi de eficienta in acest domeniu", a declarat primarul general, Gabriela Firea, dupa aprobarea planului de igienizare.Opozitia nu este de acord."Programul unitar de igienizare finantat de la bugetul Municipiului Bucuresti pentru anul 2018 este substantial redus fata de necesarul de actiuni de combatere a daunatorilor. Intuitia imi spune ca dna primar general intentioneaza sa delege gestiunea serviciului de igenizare, in mod direct, catre nou infiintata Compania Eco Igenizare. De asemenea atrag atentia ca se pregateste, nu numai la acest serviciu public, cu aceasta delegare si , ulterior, controlul indeplinirii indicatorilor de performanta, sa fie realizate prin ADI recent infiintate, departe de ochii Consiliului General, printr-o procedura total netransparenta. Pe domeniul privat, cel mai bine ar fi ca prefatatorul sa efectueze deratizarea, iar beneficiarul sa achite serviciile. De asemenea, PMB ar putea controla mai bine ca aceste lucruri sa se intample, recurgand, daca este cazul, inclusiv la amenzi pentru cei care refuza deratizarea sau combaterea tantarilor", a declarat pentru HotNews.ro Catalin Deaconescu, consilier general PNL.Combaterea tantarilor a fost facuta de Primaria Capitalei prin Centrul de Protectia Plantelor, cu doar 9 autoutilitare cu instalatii de pulverizare, deservite de 18-20 salariati, potrivit informatiilor transmise la vremea respectiva de municipalitate la solicitarea HotNews.ro.Pe langa numarul mic de angajati si utilaje, raportat la scara orasului, problema majora a fost ca primaria aplica aceste tratamente doar in parcuri, cimitire si pe strazile unde exista aliniamente stradale (arbori plantati pe domeniul public), astfel ca raman zone intregi neacoperite, in special in zonele de case. Chiar daca cei care locuiesc la curte sau la bloc aplica individual astfel de tratamente, ele nu au niciun efect deoarece actiunea trebuie facuta unitar, in toata zona, tantarii venind imediat de la vecini. Reprezentantii au spus ca legea le permite sa aplice tratamente doar in aceste locuri, insa legea nu impiedica Primaria Capitalei sa gaseasca alte solutii.Reamintim ca in perioada decembrie 2015- iulie 2016 nu s-au aplicat deloc tratamente pentru combaterea tantarilor si sobolanilor deoarece contractul cu 3D Romania, firma care presta aceste servicii, a expirat in decembrie 2015, iar Primaria Capitalei a finalizat licitatia pentru atribuirea unui nou contract abia in septembrie 2017.Din august 2016, de combaterea sobolanilor se ocupa primariile de sector. Ca si in cazul tantarilor, problema este ca tratamentele nu se fac integrat si se actioneaza doar pe domeniul public, iar pe domeniul privat nu verifica nimeni ce se intampla.-Imobilele cu spatii destinate locuintelor, asociatiilor de locatari/proprietari, camine studentesti, camine de elevi, locuinte sociale etc,-locuinte individuale (case),-maluri de lacuri,-cladiri si terenuri apartinand institutiilor publice, subsol aferent-teren aferent,- societati comerciale cu profil agroalimentar ￯ subsol aferent- teren aferent,- parcuri, gradini publice, cimitire, scuaruri, locuri de agrement, terenuri de sport - suprafata exterioara, inclusiv Zona Vacaresti, Gradina Botanica, Gradina Zoologica,- societati de productie, transport distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat, gura de vizitare, camin si canal, punct termic,-S.C. Apa Nova Bucuresti, guri de vizitare, camin canalizare si ape pluviale, camin apa potabila,- piete agroalimentare,- reteaua metropolitana de transport subteran Metrorex ￯ suprafata spatii tehnice si destinate publicului,- retele edilitare de telefonie, internet (TELEKOM), guri de vizitare camine (retea),- sistemul de monitorizare a traficului in Bucuresti,- retele edilitare de telefonie, internet prin fibra optica (NETCITY),- societati de productie, transport, distributie si furnizare de energie termica in sistem centralizat - retea, puncte termice,- Apa Nova Bucuresti - retea,- maluri de lacuri,-cladiri si terenuri apartinand institutiilor publice ale autoritatilor locale si entitatilor subordinate PMB- subsol aferent,- cladiri si terenuri apartinand institutiilor publice, ale altor autoritati decat cele locale, subsol aferent,- piete agroalimentare,- parcuri, gradini publice, scuaruri, locuri de agrement, terenuri de sport, cimitire, aliniamente stradale, malul iazurilor, malul lacurilor, tratamente de sol in sistem ULV inclusiv Zona Vacaresti, Gradina Botanica, Gradina Zoologica.