Cum a ajuns Mohammad Murad sa foloseasca patrimoniul fostului tineret comunist: doua blocuri aparute pe terenul unei fundatii conduse de fostul sau partener de afaceri

Mohammad Murad a venit in Romania in 1982 din Liban, ca sa studieze medicina, iar revolutia l-a prins medic la spitalul Colentina. In 1992, a deschis Springtime, iar in 1998 a intrat in turism, dupa ce a cumparat pachetul majoritar de la hotelurile Perla si Majestic din Mamaia. Apoi s-a apucat de afaceri imobiliare, vanzand peste 2.000 de apartamente. Murad detine reteaua de hoteluri Phoenicia si este presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc.

documente Interpelare Parlament (22 Ian 2018) PDF, 611KB

1990 - Gheorghe GROSU

1990 - Costica BALMUS

1991-1994 - Ticu PLACINTA

1995-2000 - Marian VLAD

2000-2010 - Cristinel Petrus ENACHE

17 nov. 2010 - 07 nov. 2012 - Ticu PLACINTA

07 nov. 2012 - 05 nov. 2014 - Ticu PLACINTA

05 nov. 2014 - 02 nov. 2016 - Ticu PLACINTA

02 nov. 2016 - 30 nov. 2018 - Ticu PLACINTA

Mai mult, in urma cu cativa ani fundatia si-a infiintat o firma, Tin Management Grup, aceasta gestionandu-i acum patrimoniul. Acum, presedintele fundatiei este Ticu Placinta, fost partener de afaceri cu Mohammad Murad.Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) a fost infiintata in baza Decretului Lege nr. 150/1990 privind fundatiile pentru tineret, prin acesta primind si patrimoniul fostului UTC. Decretul este semnat de "presedintele consiliului provizoriu de uniune nationala "Ion Iliescu". Potrivit Legii, "Scopul fundatiilor pentru tineret este administrarea patrimoniului propriu in folosul tuturor tinerilor si al organizatiilor de tineret, cu exceptia organizatiilor ce apartin partidelor si formatiunilor politice".Activitatea fundatiei este guvernata de Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tinere t.Legea prevede la articolul 20 ca "Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București nu pot înstrăina patrimoniul imobiliar - construcții și terenuri - care a aparținut fostei organizații județene a Uniunii Tineretului Comunist". Or, in acest caz se ridica intrebarea daca modul in care au aparut pe terenul Titan Club cele doua blocuri si salonul de nunti nu reprezinta o incalcare a acestei prevederi.Mai mult: aceeasi lege arata, la articolul 3, alineatul 1, ca "Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești", iar alineatul 2 arata ca "Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun, în condițiile legii, în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate din unitatea administrativ-teritorială respectivă". Or, aparitia unei firme care gestioneaza patrimoniul este contestata de Marian Vlad, fostul presedinte al Fundatiei: "Acest patrimoniu nu mai este la Fundatia pentru Tineret, este la o societate comerciala: cele 5 cluburi preluate de la UTC plus ce am construit noi".Si fostul deputat Andreea Paul scria intr-o interpelare din 2014 ca, in urma acestor afaceri, "Fundatia a ramas fara nici o sursa directa de venit si a devenit dependenta financiar de o societate care a preluat pentru 49 de ani dreptul de administrare, dar nu si obligatia de a desfasura activitatile specifice ale institutiei". Interpelarea era adresata ministrului Afacerilor Interne si ministrului Tineretului si Sportului.Si Alexandru Bajdechi, presedintele Federatiei Tinerilor din Constanta, arata ca "inchirierea cladirilor catre diferite entitati economice nu reprezinta scopul urmarit de legiuitor pentru transferul acestor bunuri catre aceste fundatii"."Patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret cuprinde, la data constituirii, totalitatea imobilelor - constructii si terenuri -, fonduri banesti si alte active care au apartinut structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, cu exceptia fostului Birou de Turism pentru Tineret (B.T.T.). Patrimoniul este intregit cu imobile si fonduri materiale si financiare dobandite in timpul functionarii acesteia. (...) Bunurile care au trecut in patrimoniul altor persoane juridice sau fizice, indiferent de natura acestora, se integreaza neconditionat si fara plata in patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret, pe baza de protocol de predare-preluare, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi", se mai arata in lege.Clarificarea situatiei patrimoniului fundatiilor pentru tineret putea fi facuta inca din 2002, cand a aparut legea, dar Ministerul Tineretului si Sportului nu a elaborat nici pana acum regulamentul Legii 146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret.Inainte de 1990, UTC avea 5 cluburi pentru tineret in Bucuresti, printre care si Titan Club, aflat in spatele bd. Unirii, pe strada Turturelelor."Patru dintre aceste cluburi s-au construit in anii '60, iar Tehnic Club este o cladire din perioada interbelica. Cluburile aveau cladirea si in jurul lor un mic parc cu bancute, alei. In anul 1990 erau ale UTC-ului. Aceasta organizatie primea bani de la fondul de stat, acoperita de munca patriotica si cotizatiile tinerilor. Dupa 1990, murind UTC, s-au infiintat fundatiile pentru tineret. In anii '90, mult timp, nu s-a mai intamplat nimic aici, fiindca nu mai erau activitatile din vremea comunismului. Acolo veneau facultatile, scolile, veneau la cursuri. Se faceau dansuri populare, balet, croitorie, steno-dactilografie, teatru, erau cursuri gratuite. Toate cluburile aveau scena si sala de spectacol. Se tinea Cantarea Romaniei. Ele erau intr-un circuit. Daca a cazut sistemul (comunist - n.red.), a cazut si programa respectiva. Dupa ce a disparut UTC-ul, a disparut obligatia de a face o activitate de educatie comunista", povesteste fostul presedinte al Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, Marian Vlad.In 2005, potrivit datelor de la Cartea Funciara, Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti a semnat pentru terenul aferent Titan Club, circa 10.000 mp, un contract de asociere cu firma Triumf Construct, in vederea edificarii unor constructii, iar pana in 2008 aceasta a construit cele doua blocuri. Pentru contractul de asociere, terenul a fost dezmembrat si impartit in mai multe loturi si adrese: Turturelelor 11 A si Turturelelor 11 B. Potrivit datelor de la Registrul Comertului, firma Triumf Construct are urmatorii actionari: Mohammad Murad (99.987%) si PAUN ELENA (0.013%).Mohammad Murad este proprietarul lantului hotelier Phoenicia si al lantului de restaurante Spring Time.Intrebat de ce a ales sa se asocieze cu Mohammad Murad, fostul presedinte al clubului, Marian Vlad, in timpul caruia s-a facut asocierea, spune ca firma Triumf Construct i-a cautat. Acesta mai spune ca daca terenul ramanea la fundatie, nu producea niciun ban."Contractele de asociere pentru construire s-au semnat in 2005, de mine. Noi nu am ales firma, ne-au cautat ei, am ales prin negociere. A fost o hotarare a adunarii generale sa cautam parteneri fiindca nu mai aveam bani. Ca noua nu ne dadea nimeni bani sa administram patrimoniul asta. Sa administrezi inseamna sa aduci si venituri. Aceste cluburi erau mari consumatoare de energie, mari consumatoare de fonduri de investitii samd. Nu mai dadea nimeni bani pentru asta, fiindca fundatiei pentru tineret i s-a spus, domnule, cati bani ai in cont, aia sunt banii tai, cu astia te descurci; or, inflatia pana in 2000 a fost galopanta", a mai spus Marian Vlad."Terenurile nu sunt instrainate. Ele sunt tot acolo. Sunt ale fundatiei. Terenul nu l-a luat nimeni, el este acolo. Este ca la ANL, statul iti da un teren sa construiesti, dar terenul nu este al tau. Acelasi lucru s-a intamplat si la noi. Noi nu am dat terenul, noi am construit o contravaloare. La str. Turturelelor s-a negociat cu 15% din valoarea constructiei, ceea ce inseamna ca noi am primit un etaj dintr-o constructie, valoarea de piata era de circa 2 milioane de euro. Terenul in sine, daca vroiai sa-l vinzi nu puteai pentru ca legea nu iti permitea. Daca puneai floricele pe teren nu iti aduceau bani. Fundatia avea nevoie de bani. Cum poti sa faci bani, te asociezi cu un constructor, el construieste, isi ia partea lui de bani si mie imi da partea mea cu care eu fac ce vreau", spune Marian Vlad.In cladirea fostului club de tineret, de pe strada Turturelelor, in urma cu cativa ani a aparut un salon de nunti de lux - Le Chateau. Potrivit datelor de la Registrul Comertului, la firma LE CHATEAU EVENEMENTS SRL, infiintata in 2013, este actionar TATOLI LAURA GEORGIANA.Mai mult, dupa ce practic patrimoniul acestui club era folosit in alt scop decat activitatile pentru tineret, cu exceptia unei mici parti, in 2011, Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti a infiintat firma TIN MANAGEMENT GRUP SA. Marian Vlad, fostul presedinte al fundatiei spune ca patrimoniul fundatiei este acum gestionat de aceasta firma, pana in 2060, firma care este controlata tot de Ticu Placinta si fiul acestuia.Potrivit datelor de la Registrul Comertului, in prezent la firma Tin Management Grup sunt actionari: ASOCIATIA TINERILOR PENTRU CULTURA ARTA SI SPORT, ASOCIATIA CLUB TURISTIC ECOLOGIC MONT-DELT-MAR, ASOCIATIA PENTRU INTEGRAREA TINERILOR DEZAVANTAJATI, ASOCIATIA PENTRU TINERET SAKURA, ASOCIATIA SPIRIT OF ART STUDIO, FUNDATIA CRED-CENTRUL ROMAN PENTRU EDUCATIE SI DEMOCRATIE, TAVIS CONSULT, TAVIS CONSULT (60.846%), FUNDATIA PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI BUCURESTI (FTMB) (38.258%).Presedintele fundatiei, incepand din 2012 este Ticu Placinta, fost partener de afaceri cu Mohammad Murad. Datele de la Registrul Comertului confirma ca la firma Tavis Consult, care detine circa 60% din Tin Management Grup, este actionar este PLACINTA BOGDAN LAURENTIU (99.84%) si Tavis Grup (0.16%). In Tavis Grup, actionar este Ticu Placinta (90.91%) si PLACINTA BOGDAN LAURENTIU, deci practic presedintele fundatiei si fiul acestuia, dupa cum spune Marian Vlad.Marian Vlad, fostul presedinte al fundatiei, acuza ca actualul presedinte, Ticu Placinta, a inceput sa vanda patrimoniul fundatiei, iar daca a infiintat o firma care sa ii gestioneze patrimoniul, practic scopul pentru care a fost infiintata fundatia a disparut."Acest patrimoniu nu mai este la Fundatia pentru Tineret, este la o societate comerciala: cele 5 cluburi preluate de la UTC plus ce am construit noi. Atat timp cat in spirit legal faci niste activitati ca sa faci pentru institutie ceva, este ok. (...) Trecand la societate, societatea a inceput sa vanda. A disparut obiectul de activitate al fundatiei. Fundatia a facut marea greseala de a infiinta o societate pe actiuni si a trecut acelasi obiect de activitate, administrarea patrimoniului. Si la fundatie si la societatea comerciala, Ticu Placinta este sef. De ce poate la societatea comerciala sa administreze si la fundatie nu poate? Scopul fundatiei este non-profit, scopul societatii este sa faca profit", a declarat Marian Vlad pentru HotNews.ro.HotNews.ro a solicitat Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti un punct de vedere despre aceasta situatie, insa un raspuns al Funatiei arata ca ca nu ni se pot furniza informatiile cerute."Avand in vedere faptul ca FTMB este persoana juridica de drept privat, in conformitate cu legile din Romania, aceasta poate desfasura orice activitate, ce nu este interzisa de lege, in vederea realizarii scopului si obiectivului sau de activitate, patrimoniul FTMB fiind unul privat si nu unul public cum se interpreteaza prin necunoastere. De asemenea, pentru a va face o idee mai buna despre activitatea FTMB, va invitam sa vizitati site-ul nostru www.ftmb.ro, unde puteti vizualiza activitatile realizate si/sau finantate de catre FTMB, acestea realizandu-se din fonduri proprii si nu din bani publici", se arata in raspunsul trimis de FTMB la solicitarea HotNews.ro.HotNews.ro a incercat sa ia legatura telefonic si cu Ticu Placinta, insa acesta nu a putut fi gasit.Intr-o interpelare facuta in 2014 de deputatul Andreea Paul, in baza unei sesizari facute de Marian Vlad, s-a adus la cunostinta situatia in care se afla patrimoniul fundatiei, nu doar Titan Club, insa nu s-a facut nimic."Datorita faptului ca Ministerul Tineretului si Sportului impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne, de 12 ani, nu au reusit sa elaboreze un regulament minimal cu privire la conducerea si administrarea Fundatiilor pentru Tineret iar Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu a fost interesat de propriul patrimoniu PUBLIC, ce a fost atribuit prin lege Fundatiei pentru Tineret a municipiului Bucuresti, a dus la ceea ce legiuitorul a urmarit sa IMPIEDICE a se intampla, prin emiterea ordonantei mai sus mentionate respectiv, INSTRAINAREA SI PIERDEREA ACESTUI PATRIMONIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (Echivalent a 60.000.000 EURO Format din 18 imobile - cladiri in suprafata totala de peste 12.000 mp si terenuri in suprafata de aproximativ 50.000 mp), toate aflate in Municipiul Bucuresti. Foarte important este faptul ca legiuitorul a prevazut expres in cuprinsul legii si situatia in care, daca legea 146/2002 privind reorganizarea fundatiilor pentru tineret nu se respecta si aceste institutii de interes PUBLIC judetean si a Municipiului Bucuresti nu intra in legalitate, Fundatia respectiva va fi dizolva iar patrimoniul acesteia va fi preluat si administrat de catre CONSILIUL JUDETEAN si in cazul Municipiului Bucuresti de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti", se arata in interpelare.Si acolo a fost sesizat faptul ca patrimoniul fundatiei a fost concesionat firmei TIN MANAGEMENT GRUP pentru 49 de ani, pana in 2060."Legiuitorul a prevazut expres in cuprinsul legii si situatia in care, daca legea 146/2002 privind reorganizarea fundatiilor pentru tineret nu se respecta si aceste institutii de interes public judetean si a Municipiului Bucuresti nu intra in legalitate, Fundatia respectiva va fi dizolva iar patrimoniul acesteia va fi preluat si administrat de catre CONSILIUL JUDETEAN si in cazul Municipiului Bucuresti de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti"., un ONG care militeaza pentru recuperarea patrimoniului fostului UTC in beneficiul tinerilor: "Federatia Tinerilor din Constanta propune si sustine desfiintarea fundatiilor judetene pentru tineret deoarece acestea au dovedit in cei 27 de ani ca nu pot administra acest patrimoniu. Inchirierea cladirilor catre diferite entitati economice nu reprezinta scopul urmarit de legiuitor pentru transferul acestor bunuri catre aceste fundatii. Astfel, tinerii sunt lipsiti de un patrimoniu care ar trebui folosit in scopuri neeconomice. In momentul de fata, autoritatile publice nu dispun de un patrimoniu adecvat infiintarii centrelor comunitare pentru tineret. Prin urmare, noi sustinem trecerea acestor bunuri in domeniul public judetean in administrarea unor institutii publice locale care sa aiba ca atributii domeniul de tineret in vederea infiintarii unor centre comunitare pentru tineret".Patrimoniul Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti este compus din urmatoarele imobile:1. Modern Club - Bulevardul Bucurestii Noi, nr. 48, sector 1;2. Universal Club - Soseua Vergului, nr. 14, sector 2;3. Titan Club - Str. Turturelelor, nr. 11, sector 3;4. Tehnic Club - Calea Serban, 213-217, sector 4;5. Ecran Club - Soseaua Grozavesti, nr. 84, sector 6.Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) a fost infiintata in conformitate cu prevederile Decretului Lege nr. 150/1990 privind fundatiile pentru tineret si functioneaza in baza Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret.Cine conduce fundatiaPresedinte: Ticu PLACINTAVicepresedinte: Valentin MARGINEANUSecretar: Doina Sorina OPREA