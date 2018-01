Primaria Capitalei: Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in Bucuresti

"Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei. Toate tratamentele cu materiale antiderapante trebuie aplicate pana in ora 6,00 dimineata, astfel incat utilajele de deszapezire sa nu blocheze traficul. Municipalitatea a pus la dispozitia cetatenilor telefonul verde 0800.800.868", spune Gabriela Firea.Firea, a convocat, duminica, la sediul Primariei Capitalei, un Comandament de iarna, in cadrul caruia a solicitat tuturor directiilor si institutiilor din subordinea Municipalitatii sa actioneze conform "Programului de masuri si actiuni pentru deszapezire si combatere polei pentru iarna 2017-2018".La comandament au participat si prefectul Capitalei, Adrian Petcu, primarii sectoarelor 2, 3 si 6, reprezentantii ISU, Apa Nova, Distrigaz, Enel, Elcen, RADET si Luxten.Potrivit raportarilor operatorilor de salubrizare, se va actiona, daca va fi necesar, cu peste 500 de utilaje, dupa cum urmeaza: Sectorul 1- 82 de utilaje, Sectorul 2- 120 de utilaje, Sectorul 3 - 69 de utilaje, Sectorul 4 -138 de utilaje, Sectorul 5 - 35 utilaje, plus utilajele ADP-ului de sector, Sectorul 6 - 114 utilaje.De asemenea, RATB are mobilizate echipe de interventie pentru curatarea statiilor si refugiilor.Primarul Capitalei spune ca directiile de specialitate din cadrul Primariei Capitalei vor monitoriza actiunile de deszapezire si combatere polei si vor aplica sanctiuni, daca va fi cazul.