Consilierii PNL vor ataca in instanta hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti de modificare a transportului in regim de taxi

"Grupul consilierilor PNL va demara demersurile pentru atacarea in instanta a Hotararii nr. 626/2017, privind regulamentul serviciului public de transport local in regim de taxi. Astfel, maine dimineata se vor depune plangerile prealabile impotriva acestui act normativ, care a fost promovat de majoritatea PSD-ALDE-PMP, pe sub masa, pe ordinea de zi suplimentara a sedintei ordinare de Consiliu din luna decembrie 2017. Solicitam, si pe aceasta cale, prefectului municipiului Bucuresti sa-si indeplineasca rolul constitutional si legal de reprezentant al Guvernului in teritoriu si de garant al respectarii legii si sa atace actul normativ mentionat", se arata intr-un comunicat al Grupului consilierilor generali PNL.Principalele argumente pentru atacarea hotararii CGMB sunt incalcarea Directivei nr. 1535/2015 privind prevenirea barierelor in calea comertului si a HG nr. 1016/2004."Directiva nr. 1535/2015 privind prevenirea barierelor in calea comertului (denumita in continuare 'Directiva TRIS') prevede: 'urmareste sa previna crearea unor bariere in calea pietei interne inainte ca acestea sa se materializeze. Statele membre notifica proiectele nationale legislative privind produsele si serviciile societatii informationale Comisiei care analizeaza respectivele proiecte in contextul legislatiei UE. Statele membre participa pe pozitie de egalitate cu Comisia la aceasta procedura si acestea pot, de asemenea, sa emita avize privind proiectele notificate'. Aceasta procedura instituita prin Directiva TRIS nu a fost respectata", se arata in comunicatul Grupului consilierilor generali PNL.Potrivit acestuia, hotararea CGMB a fost adoptata cu incalcarea tuturor normelor imperative privind transparenta decizionala, invocandu-se "asa-zise circumstante exceptionale (nedovedite)".De asemenea, grupul consilierilor generali PNL considera ca hotararea a fost adoptata prin folosirea 'excesului de putere (incalcarea competentei autoritatii si a drepturilor si libertatilor cetatenilor)'.Unele texte ale noii hotarari adauga la legea nationala (Legea nr. 38/2003), prin depasirea atributiilor si competentelor de autoritate public locala, ingradind astfel drepturile cetatenilor, se mai arata in comunicat.Acesta face referire la "interzicerea aplicatiilor ca servicii ale societatii informationale, servicii expres reglementate de Legea nr. 365/2002 si care nu necesita o autorizare prealabila (...); includerea abuziva a unor aplicatii in activitatea de dispecerizare, cu fortarea definitiei dispecerizarii, astfel cum aceasta este prevazuta de art. 11 lit. j) din Legea nr. 38/2003; introducerea obligativitatii transmiterii comenzii catre taximetrist numai prin dispecerat si statie emisie-receptie, cu interzicerea in mod nelegal si abuziv a aplicatiilor, prin adaugare la lege (aplicatia poate fi folosita doar de dispecerat si, in cele din urma, comanda se transmite tot prin statie radio). Este incalcat astfel art. 21 alin. 3 din Legea nr. 38/2009, in conformitate cu care 'angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic sau prin alte mijloace'; interzicerea folosirii oricaror dispozitive mobile (inclusiv aplicatii de tip GPS sau aplicatii de comanda taxi) in timpul executarii serviciului de transport persoane in regim de taxi".Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat pe 3 ianuarie ca transportul de persoane prin intermediul aplicatiilor online reprezinta serviciu de taximetrie care a fost pana acum "mascat" in serviciu de transport, fapt pentru care firmele care il practica trebuie sa intre in legalitate."Serviciul de transport persoane prin intermediul aplicatiilor de pe Internet reprezinta de fapt serviciul de taximetrie care a fost pana acum mascat in serviciu de transport, ceea ce consider ca este o ilegalitate. Aceste firme trebuie sa intre in legalitate si sa-si depuna documentele pentru a obtine autorizatia de transport si licenta de taxi", declara atunci Gabriela Firea.