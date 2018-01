Trafic aglomerat pe multe artere din Capitala luni dimineata, dupa ce a nins. Unele bulevarde erau blocate chiar si la orele pranzului

Alte cateva artere aglomerate luni dimineata au fost Soseaua Oltenitei, bulevardul Stefan cel Mare, bulevardul Aviatorilor, Soseaua Virtutii, soseaua Fundeni, zona Colentina-Doamna Ghica, Lacul Tei, Prelungirea Ghencea .Brigada rutiera Bucuresti avertiza luni dimineata ca circulatia se desfasoara in conditii de iarna dupa ce pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada.---Un plug, blocat si el in trafic..."Politistii Brigazii Rutiere recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo rutiere si a unui carosabil acoperit, sa pastreze o distanta suficienta fata de vehicului din fata pentru a putea frana in conditii de siguranta, sa nu bruscheze comenzile autoturismului, sa asigure o buna vizibilitate a parbrizului, lunetei, geamurilor laterale si oglinzilor retrovizoare. Pentru a putea circula, autovehiculele trebuie echipate corespunzator, cu anvelope specifice sezonului rece si circulatiei in conditiile unui carosabil acoperit cu zapada sau polei", transmite Brigada de Politie Rutiera."Totodata recomandam conducatorilor de vehicule sa nu opreasca sau sa stationeze in locuri nepermise, pe traseele mijloacelor de transport in comun, pe trecerile de pietoni sau la colturile intersectiilor, pentru a nu obtura vizibilitatea altor conducatori auto care doresc sa iasa de pe strazi laturalnice si totodata sa poata permite utilajelor de deszapezire sa intervina pentru a inlatura zapada de pe suprafata carosabila. In cazul in care politistii rutieri vor constata ca pe partea carosabila sunt oprite, stationate autovehicule iar unele blocheaza drumul public sau circulatia mijloacelor de transport, acestia vor sanctiona conducatorii auto", mentioneaza Brigata de Politie Rutiera a Capitalei.