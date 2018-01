​FOTOGALERIE Bucurestiul medieval: cum arata cele peste 200 de strazi neasfaltate si fara utilitati. Pe ce au cheltuit primarii banii in 2017

Sector 1



"Traim ca la tara, dar platim impozite ca in Bucuresti. Isi bat joc de noi. De zece ani spun ca ne asfalteaza strada, dar vedeti si d-voastra in ce noroi traim. sa vedeti cum merg copiii la scoala", ne-a spus unul dintre cetatenii de pe strada Mimozei din Sectorul 1.O parte din primarii dau vina pe Apa Nova pentru ca nu au putut face lucrarile, fiindca nu pot asfalta pana societatea nu introduce reteaua de apa si canal. Altele spun ca asfaltarea depinde de aprobarea unor documentatii de urbanism care fie nu au fost aprobate, fie sunt contestate in instanta.Primaria Capitalei a dat celor 3 institutii care organizeaza targuri, concerte si alte evenimente culturale (ARCUB, PROEDUS si CREART) un buget de circa 165 milioane lei. In plus, s-au alocat 65 milioane lei pentru biserici din care 19,5 milioane doar pentru Catedrala Mantuirii Neamului.Primaria Sectorului 1 a alocat in 2017 20 milioane lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului.Primaria Sectorului 3 a cheltuit circa 700.000 lei pentru organizarea concertelor de Craciun si Revelion, foc de artificii in noaptea dintre ani, dar si inchirierea patinoarului din Parcul Titan, potrivit site-ului de achizitii publice. In plus, institutia este renumita pentru cheltuirea unor sume uriase pentru amenajarea spatiilor verzi - 120 milioane lei.Primaria Sectorului 5, condusa de primarul Daniel Florea, a achizitionat in luna decembrie 11 iPhone X, 12 iPhone 8, 4 Apple iPad Pro 12,9'', 6 bucati Notebook Probook 450 si un Samsung Galaxy S8, pentru care a platit in total circa 33.000 euro, potrivit datelor publicate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice Pe 28 iulie 2017 Consiliul Local Sector 5 a aprobat acordarea unui sprijin financiar de 8 milioane lei pentru bisericile de pe raza sectorului, din care 5 milioane lei pentru Patriarhia Romana - Catedrala Mantuirii Neamului.In Sectorul 1 sunt 62 de strazi de pamant, dupa cum urmeaza:Zona Chitila Sud: str. Paunilor, str. Mimozei, str. Lamaiului si str. Valenii de Munte.Zona Chitila Triaj (Giulesti Sarbi): Drumul Poiana Ursului, str. Buclei, str. si Intrarea Campul cu Maci, str. Cupsani, str. Fiordului, str. Iordan Dumitru, str. Mamaia, str. Medresti, str. Murfatlar, str. Naturalistilor, str. Poiana Mierlei, str. Raicu Mihalache, str. Drumul Garii.Zona Lacu Baneasa Vest: str. Bujorului, str. Liliacului, str. NuferilorZona Lacul Grivita: Aleea Scrovistea, Aleea SnagovZona Lacul Grivita - Nord: str. Eugen Brote, str. Marin Dracea, str. Nicolae Sutu, str. Petre Aurelian, str. Piscul Vechi, str. Plaiul Campinei, str. Plaiul Cornului, str. Plaiul Nucului, str. Plaiul SaruluiZona de Nord: str. Cutescu - Stork Cecilia, str. Drumul Lapus, str. Muntele Gaina, str. Drumul Agatului, str. Piscul Radului, str. Piscul Mosului, str. Stefan Holban, str. Berevoiu Mare, str. Piscul Rusului, str. Piscul Sadului, str. Piscul Mare, str. Piscul Pietrei, str. Piscul Lung, str. Piscul Reghiului, str. Piscul Corbului, str. Piscul Nou, str. Piscul Cerbului, str. Drumul Opalului, Aleea Papusa, str. Alexandru BratuZona Straulesti: str. Drum Ohaba, str. Homorod, str. Nadlac, str. Drum Sarmas, str. Aries, str. Cavnic, str. Costesti, str. Cristesti, str. Lonea, str. ParoseniIn 2017, Primaria Sectorului 1 nu a modernizat nicio strada de pamant."Privind modernizarea acestor strazi, va aducem la cunostinta ca Sectorul l isi propune ca pentru strazile pe care SC Apa Nova Bucuresti SA executa lucrari de extindere a retelelor publice de apa si canalizare, sa realizeze proiectele si respectiv lucrarile de modernizare a sistemului rutier. Mentionam ca, exista zone cum ar fi zona Chitila Triaj (strazile Cupsani, Murfatlar, Naturalistilor, Poiana Mierlei, Campul cu Maci), zona Grivita Nord unde executia oricaror lucrari de modernizare a infrastructurii este conditionata de promovarea planurilor urbanistice zonale (PUZ) privind dezvoltarea urbanistica viitoare. De asemenea, modernizarea si echiparea cu dotari edilitare a strazilor din zona de Nord este conditionata de prevederile cuprinse in PUZ privind trama stradala care presupune latimi ale carosabilului si ale trotuarelor mult mai mari decat cele existente pe teren, fapt ce va necesita proceduri de expropriere. Ianul 2017 nu au fost realizate lucrari de modernizare a sistemului rutier", se arata in raspunsul trimis de Primaria Sector 1 la solicitarea HotNews.ro.In 2018, potrivit informatiilor solicitate, ar urma sa inceapa lucrarile pe urmatoarele strazi din Chitila Triaj: Drumul Poiana Ursului, Strada Buclei, str. Fiordului, str. Iordan Dumitru, str. Mamaia, str. Medresti, str. Drumul Garii. In zona de Nord ar urma sa fie modernizata strada Cutescu - Stork Cecilia."Toate strazile care sunt in administrarea Primariei Sectorului 2 sunt asfaltate si au retele edilitare de apa si canalizare. Primaria Sectorului 2 a finalizat ultimele lucrari de modernizare a strazilor prin introducerea retelelor edilitare de apa si canalizare, urmate de asfaltarea lor in anul 2015", se arata intr-un raspuns trimis de Primaria Secttor 2 la solicitarea HotNews.ro.In sectorul 3 sunt 34 de strazi de pamant: Malul Spart (apa si canal); Malul cu Flori (canalizare); Malva (canalizare); Drumul Lunca Merilor (canalizare); str. Marului nr. 27-Lunca Cetatii (canalizare); Drumul Lunca Ozunului (apa si canal); str. Drumul Lunca Ilvei (apa si canal); Drumul Lunca Prutului (apa si canal); Drumul Lunca Sateasca (apa si canal); Drumul Lunca Bisericii (apa si canal); Drumul Lunca Tarnavei (apa si canal); al. Mizil nr. 70- capat (apa si canal); Drumul Lunca Priporului (apa si canal); Gura Putnei -partial (apa si canal); Gura Aries (apa si canal); Gura Badicului (apa si canal); Gura Calmatui (apa si canal); Gura Garlitei (apa si canal); Gura Saratii (apa si canal); Gura Solcii (apa si canal); Gura Vladesei (apa si canal); Lunca Corbului (apa si canal); Lunca Dochiei (apa si canal); Lunca Marcusului (apa si canal); Lunca Veche (apa si canal); Lunca Visagului (apa si canal); Drumul Balta Arin ¬ partial (apa si canal); Drumul Balta Plopului (apa si canal); Drumul Lunca Rates (apa si canal); Gura Racului (apa si canal); Drumul Gura Siriului ¬ partial (apa si canal); Drumul Lunca Cetatii (apa si canal); Argonului (apa si canal); Valsanesti nr. 36I - spate str. Oriav (apa si canal).In anul 2017 Primaria Sector 3 nu a asfaltat nicio strada de pamant, potrivit informatiilor furnizate de institutie."Aceste strazi sun incluse in cele doua Planuri Urbanistice Zonale (PUZ), "Bulevardul Nicolae Grigorescu - Lunca Cetatii - Splaiul Unirii" si "Str. Ghetu Anghel - Drumul Gura Calmatui - Drumul Gura Racului - str. Victor Brauner - Drumul Gura Fagetului" , care asigura corelarea dezvoltarii urbanistice cu prevederile Planului Urbanistic General si care in momentul actual sunt in derulare (avizare). Dupa aprobarea PUZ-ului, SC Apa Nova si Primaria Municipiului Bucuresti vor introduce retele publice de alimentare cu apa si canalizare, dupa care Primaria Sectorului 3 va initia modernizarea sistemului rutier pe aceste strazi. Va informam ca in anul 2017, in sectorul 3 nu au fost efectuate lucrari de modernizare a sistemului rutier, ci doar reparatii", se arata in raspunsul trimis de Primaria Sector 3 la solicitarea HotNews.ro.In Sectorul 4 sunt 24 de strazi de pamant: Drum Dealul Alunis; Drum Dealul Armanului; Drum Dealul Babii; Drum Dealul Bisericii; Drum Dealul Caselor; Drum Dealul Corbului; Drum Dealul Cucului; Drum Dealul Ferului; Drum Dealul Geoagiului; Drum Dealul Leului; Drum Dealul Padurii; Drum Dealul Scheiului; Str. Inelus; Str. Odei; Intr. Povestei; Str. Povestei; Drum Dealul Istria; Drum Dealul Floreni; Drum Dealul Crisului; Drum Dealul Frumos; Drum Dealul Viei; Drum Dealul Crucii; Drum Dealul Bradului.De ce nu au fost modernizate aceste strazi pana acum si cand se va apuca Primaria de treaba?"In momentul de fata, aceste artere de circulatie nu pot fi modernizate, intrucat nu au retea de apa si canalizare. Extinderea retelelor de apa si canalizare revine in sarcina S.C. APA NOVA S.A.. Dupa extinderea retelelor, Primaria Sectorului 4 va executa lucrarile de modernizare ale sistemului rutier. Mentionam ca, pentru zona de sud a Sectorului 4, operatorul de retele edilitare de apa si canalizare de la nivelul Municipiului Bucuresti are in derulare "Programul Bucur", avandu-se in vedere extinderea retelelor edilitare; derularea acestui program este conditionata de aprobarea documentatiei de urbanism ¬Plan Urbanistic Zonal Zona de Sud a Sectorului 4¬, aflata in faza de intocmire a documentatiei in vederea avizarii", se arata intr-un raspuns trimis de Primaria Sector 4 la solicitarea HotNews.ro.In acest Sector sunt 31 de strazi de pamant: Drum Bragadiru, Intr. Caporal Burlacu Ion, Str. Carutei, Intr. Cascioarele, Drum Craitelor, Str. Ing. Elie Radu, Str. Floare de Varf, Intr. Fulgilor, Str. Ghidigeni, Intr. Ghidigeni, Drum Pipirig, Str. Radulescu Musat, Intr. Ruscai, Str. Sanpaul, Str. Tigveni, Intr. Turcanei, Str. Dr. Vitzu Alexandru, Intr. Vladimiri, Intr. Batasani, Drum Chircii, Intr. Cobadin, Str. Consumului, Str. Cooperatiei, Drum Darvari, Str. Floare de Gheata, str. Nandru, Drum Nefliului, Drum Santimbru, Intr. Simleu, Intr. Galbinelor, Drum Glavacioc.Institutia nu a raspuns cand vor fi modernizate aceste strazi.In acest sector sunt in total 23 de starzi de pamant. Lista strazilor neasfaltate: Intr. Angelinei; Str. Golfului; Intr. Cismelei; Intr. Calendarului; Intr. Calelor; Intr. Cernisoara; Intr. Valea Lupului; Intr. Sapei; Intr. Perelor; Intr. Mandriei; Drum Valea Ursului; Drum Valea Furcii (partial);Lista strazilor fara asfalt si retele de apa si canalizare: Intr. Movilelor; Intr. Poltava; Str. Vadului; Intr. Canal Arges; Drum Ciorogarla; Str. Drenajului; Str. Dedulesti; Str.Valea Larga; Drum Manastirea Varatec; Drum Manastirea Govora; Drum Podul Doamnei.Ce planuri are institutia pentru modernizarea lor?"In bugetul pe anul viitor vor fi alocate sumele necesare in vederea realizarii lucrarilor de asfaltare pentru strazile care nu au asfalt. In ceea ce priveste strazile fara retele de apa si canalizare, aceste au fost cuprinse in bugetul pe anul 2017, la capitolul intocmire Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic. In prezent, suntem in stadiul de obtinere a avizelor pentru autorizatie", se arata intr-un raspuns trimis de Primaria Sector 6 la solicitarea HotNews.ro.Din cele 174 de strazi de pamant din capitala, 26 se afla in administrarea Primariei capitalei, acestea fiind preluate de la sectoare in 2010-2011 pentru modernizare, insa lucrarile nu s-au facut nici pana acum: str. Aries, str. Avionului, str. Bilciuresti, str. Cavnic, str. Costesti, str. Cristesti, str. Drumul Nisipoasa, Prelungirea Lonea, str. Ocna Sibiului, Drumul Paroseni, str. Bratarii, str. Mavrogheni, str. Carutei, str. Cascioarelor, Drumul Chircii, str. Floare de Varf, Intrarea Galbenelelor, Intrarea Rachetei, str. Serg. Turturica, Drumul Bragadiru, Drumul Craitelor, Drumul Sanpaul, Intrarea Turcanei, Drumul Darvari, Drumul Drum la Chiajna, str. Liniei.Municipalitatea abia s-a apucat de studiile de fezabilitate. "In prezent, Administratia Strazilor a demarat procedura de achizitie de studii de fezabilitate. Dupa realizarea studiilor de fezabilitate se va stabili tipul de lucrari ce vor fi executate pe baza proiectelor tehnice", se arata in rapsunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Celor 27 de strazi se adauga si cele 28 de artere neasfaltate din cartierul Henri Coanda: Intr Atanasiu Nicky; Str. Barbu Eugen; Intr. Baiesu Ion; Intr. Banica Stefan Sr; Str. Biharia ; Bd. Constantin George; Intr. David Alexandru; Str. Drumul Nisipoasa; Intr. Girardi Nicolae ; Intr. Giurumia Aurel; Intr Kovacs Gyorgy; Str. Marcus Manole; Intr. Mereuta Mihai; Bd. Mihu Iulian ; Str. Munteanu Francisc; Intr. Nitulescu Vasile; Str. Olah Tiberiu; Str. Patrichi Gina; Str. Popovici Titus; Intr. Rautchi Constantin; Intr. Simionescu Constantin; Intr Stavru Tudor; Intr. Septilici Mircea; Intr. Talianu Ion; Str. Timica George; Bd. Veroiu Mircea; Str. Vitanidis Gheorghe."Referitor la proiectul "Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte Henri Coanda, sector 1 ¬ Lotul 1" precizam ca urmatoarele strazi se afla conform HCGMB nr. 6/2015 in administrarea Administratiei Strazilor. Contractul este estimat a se finaliza la jumatatea lunii aprilie 2018", se arata in raspusnul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.In plus, recent, Primaria Capitalei a anuntat ca pentru extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in zonele Ghidigeni, Oltenitei, Cheile Turzii si cartierul Henri Coanda din municipiul Bucuresti va aplica pentru obtinerea de fonduri europene.