Arad: Sute de persoane au aderat la un protest initiat pe Facebook fata de majorarea cu 50 la suta a tarifelor la transportul public

Majorarea tarifelor a fost decisa in luna decembrie de Consiliul Local, la solicitarea CTP Arad, care a aratat ca este necesara din cauza cresterii salariului minim. Directorul tehnic al CTP Arad, Petru Cuvineanu, a declarat, miercuri, pentru News.ro, ca 70 la suta din bugetul companiei era cheltuit pe salarii in 2017, iar daca nu se opera majorarea tarifelor la calatorii, compania nu ar mai fi putut functiona."In Arad, calatoria cu tramvaiul a fost pana acum 2 lei, iar de azi (miercuri - n.r.) este 3 lei. Pana acum, aveam printre cele mai mici costuri din tara, pentru ca in alte orase s-a majorat la 3 lei de mult, iar noi din 2013 nu am operat majorari de tarife", a spus Cuvineanu.