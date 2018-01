Primaria Sectorului 4 a redus taxa de salubrizare de la 12 lei/luna/persoana la 6 lei pentru persoanele cu venituri mai mici de 2.000 lei

Si in varianta veche, cetatenii care plateau taxa de salubrizare pe tot anul, pana la finalul lunii martie, aceasta era de 9.6 lei de persoana/pe luna, aplicandu-se reducerea de 20%.In varianta nou adoptata, in cazul neachitarii taxei anticipat sau pana la data de 20 ale fiecarei luni pentru luna anterioara, taxa va fi de 12 lei/luna/persoana, indiferent de veniturile persoanei.Exceptia privind noua reducere nu se aplica in cazul imobilelor situate pe raza sectorului 4, cu o suprafata totala ocupata la sol mai mare de 2000 mp ale aceluiasi titular. Aplicarea taxei de salubrizare pentru persoanele cu venituri nete sub 2.000 lei/luna se va face pe baza declaratiei pe propria raspundere, potrivit hotararii adoptate luni. In ceea ce priveste persoanele juridice, taxa ramane neschimbata, insa se elimina dubla impozitare. "In cazul in care intr-un imobil locuiesc persoane fizice dar este inregistrat si sediul social, activ/expirat, punct de lucru activ/expirat, indiferent daca se desfasoara sau nu o activitate economica la sediul sau punctul de lucru, se datoreaza taxa de salubrizare cu valoarea mai mare¬, se mai arata in proiectul de hotarare adoptat.Pe 28 decembrie 2017, Consiliul Local Sector 4 a decis majorarea la 1 ianuarie a taxei de salubrizare de la 5 lei pe luna/persoana la 12 lei, inclusiv pentru minori. In ceea ce priveste persoanele juridice, taxa de salubrizare este de 80 lei/luna. Dupa ce sute de cetateni s-au revoltat ion mediul online, Primaria a decis reducerea taxei pentru anumite categorii sociale.Taxa de salubrizare a fost introdusa anul trecut de primarul Baluta, dupa ce contractul cu REBU s-a incheiat, iar activitatea de salubrizare a fost preluata de primarie prin ADP. Atunci, edilul a spus ca locuitorii din sectorul 4 vor plati mai putin fata decat plateau la REBU.