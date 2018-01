Consiliul Local Sector 4 a aprobat din nou construirea unei parcari pe spatiul verde de langa Parcul Tineretului, dupa ce instanta a decis anularea primei hotarari

In noua hotarare, Primaria a schimbat adresa parcarii de pe strada Secerei, pe strada Pridvorului 24, insa este vorba despre acelasi teren. Reamintim ca Tribunalul Bucuresti a anulat recent prin care Consiliul Local Sector 4 a aprobat initial aceasta parcare si a decis ca spatiul verde ramane verde.Dan Trifu, vicepresedintele asociatiei Ecocivica a declarat pentru HotNews.ro ca reaprobarea indicatorilor pentru parcarea de 700 de locuri este abuziva."Este o fapta agravanta pentru Primaria Sector 4 si Consiliul Local Sector 4 ca au emis o hotarare similara cu cea anulata de instanta, prin care s-a aprobat amenajarea parcarii de 700 locuri. Acum apare o noua hotarare cu acelasi continut, doar ca se modifica adresa. Legea spune foarte clar ca un act administrativ emis in conditiile primului, anulat de instanta, este nul de drept. Asa cum spuneam, devine o fapta agravanta, este abuz in serviciu. Cu siguranta va fi sesizat Parchetul avand in vedere gravitatea faptelor", a explicat Dan Trifu pentru HotNews.ro.Sentinta a fost pronuntata pe 15 decembrie, iar instanta a dispus "anularea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr. 59/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti obiectivului de investitii "Amenajare parcare aproximativ 700 locuri"". Procesul a fost intentat de Asociatiile Salvati Bucurestiul si Ecocivica, care militeaza pentru protejarea spatiilor verzi, iar decizia poate fi atacata cu recurs."Aceasta decizie a instantei este o realizare destul de mare. Inseamna salvarea a 2,3 ha de spatiu verde de la betonare", spunea Dan Trifu, vicepresedintele fundatiei Ecocivica, dupa pronuntarea instantei.Reamintim ca mai multe ONG-uri, consilierii din opozitie si o parte dintre cetatenii din zona au cerut primarului Daniel Baluta sa nu betoneze spatiul verde de pe strada Secerei, aferent Parcului Tineretului, pentru construirea unei parcari si sa gaseasca alta solutie, insa acesta i-a ignorat. HotNews.ro a scris de mai multe ori despre acest subiect.Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a postat pe facebook ca spatiul verde nu este spatiu verde, ci un "teren plin de gunoaie, un adevarat focar de infectie situat la doi pasi de centrul Bucurestiului" . Reamintim ca de un an de cand este administratorul terenului, primarul nu a facut nimic pentru a curata terenul si a amenaja parcul.Prin Hotararea Consiliului General din data de 21.12.2016, terenul in suprafata de 52.863 mp de pe strada Secerei, intre Palatul Copiilor, Parcul Copiilor si Sala Polivalenta, pe care Primaria sector 4 vrea sa amenajeze o parcare, a fost transmis in administrarea Consiliului Local sector 4 pentru a fi alipit Parcului Lumea Copiilor si a se amenaja ca atare."In zona Tineretului se afla un teren ce are destinatie de parc. Terenul situat in str. Secerei nr. 53-57, sector 4, subzona parcuri, face parte din Parcul Tineretului, aflat in administrarea Administratiei Lacuri, Parcuri, Agrement Bucuresti. Pentru a-i da o utilitate , in anul 2009 s-a incheiat Contractul de asociere nr. 2248/29.04.2009, intre Administratia Lacuri, Parcuri, Agrement Bucuresti, titularul dreptului de administrare asupra terenului, si SC BLEU CIEL SRL cu scopul modernizarii si amenajarii parcului, avand in vedere ca in momentul acela terenul se afla in stare de degradare; durata contractului era de 25 de ani. Pe baza acestui contract, prin HCL sector 4 nr. 78/31.08.2009 a fost aprobat PUD-ul pentru aceasta investitie. Urmare actiunii Asociatiei SALVATI BUCURESTIUL, prin sentinta definitiva, a fost anulata HCL sector 4 nr. 78/31.08.2013 si Autorizatia de Construire nr. 86/08.03.2011 emisa de Primarul sectorului 4 pentru imobilul din str. Secerei nr. 53-57. In momentul de fata, starea terenului este intr-o stare accentuata de degradare, urmare inceperii escavatiilor si a defrisarii arborilor, dar neplantat nimic in compensare. Vecin cu acest teren se afla 2 parcuri: Parcul Lumea Copiilor si Parcul Oraselul Copiilor (...). Luand exemplul amenajarilor efectuate de Primaria sectorului 4 in cele 2 parcuri si tinand cont de starea terenului vecin celor 2 parcuri, propunem trecerea in administrare catre Primaria sectorului 4 si suntem siguri ca va fi amenajat si el in concordanta cu cele doua", se arata in expunerea de motive a hotararii de Consiliu General.In plus, in proiectul de hotarare se arata ca schimbarea destinatiei terenului atrage dupa sine pierderea dreptului de administrare pe care il are Primaria sector 4.Terenul pe care primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, vrea sa faca parcarea a fost concesionat in urma cu cativa ani de Primaria Capitalei unei firme pentru a amenaja un aqua-land, s-au taiat o parte dintre arbori, insa societatea civila s-a adresat instantei si a reusit sa salveze spatiul verde. Pe de alta parte, in zona este deficit de locuri de parcare, mai ales in conditiile in care Primaria sector 4 a inceput sa amendeze soferii care parcheaza pe trotuar.