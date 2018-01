Star Taxi: Suntem o societate comerciala care functioneaza perfect legal si achita taxe si impozite in Romania incepand din anul 2012  si se adreseaza doar soferilor de taxi autorizati si atestati

Prezentam integral punctul de vedere transmis de Strar Taxi:Star Taxi App SRL, operatorul celei mai apreciate aplicatii agregator taxi din Romania, constata cu uimire faptul ca Primarul General al Capitalei Gabriela Firea face o confuzie, speram ca neintentionata, intre serviciul de tip ride-sharing si cel executat de catre taximetristii bucuresteni.Star Taxi este o societate comerciala care functioneaza perfect legal si achita taxe si impozite in Romania incepand din anul 2012. StarTaxi se delimiteaza de servicii de tip ride-sharing, si se adreseaza doar soferilor de taxi autorizati si atestati pentru a efectua serviciul de transport persoane in regim de taxi. Aplicatia StarTaxi nu face altceva decat sa puna in legatura directa un client al transportului de persoane in regim de taxi cu un taximetrist atestat si autorizat asa cum este definit de Legea nr. 38/2003.StarTaxi este cea mai sigura si cea mai transparenta metoda de comanda taxi din Bucuresti si ii transmitem Doamnei Primar General Gabriela Firea ca ar putea descarca aplicatia StarTaxi si va avea surpriza sa observe ca inainte de a accepta un sofer la o solicitare are acces la datele de identificare ale soferului atestat si autorizat care vine la adresa: Numele si prenumele, Indicativul si firma de taxi, Tariful practicat, Poza soferului cat si parerea clientilor anteriori ai soferului atestat si autorizat pentru transport persoane in regim de taxi. De asemenea, poate observa pe harta soferul cum vine si poate comunica direct cu acesta prin mesaje si mai mult decat atat il poate contacta telefonic fara intermediari. Clientul are un istoric al curselor si al soferilor cu care a calatorit oricand fara sa apeleze la intermediari si poate apela oricand la acestia in situatia in care a avut o problema sau a uitat ceva in masina.Doamna Primar General Gabriela Firea, din pacate, pare, cel putin la o prima vedere, sa nu faca altceva decat sa dea curs solicitarilor unor grupuri de interese care nu doresc transparenta in acest serviciu de transport in regim de taxi si nici satisfacerea reala a nevoilor bucurestenilor si nu numai a bucurestenilor de a apela la servicii civilizate si eficiente de taximetrie.StarTaxi este cea mai sigura metoda de comanda taxi iar in perioada urmatoare Doamna Primar va avea posibilitatea de a consulta utilizatorii serviciului de transport in regim de taxi care folosesc aplicatia StarTaxi. Vom pune la dispozitie utilizatorilor nostri posibilitatea de a-i transmite un mesaj direct Doamnei Primar privind siguranta si calitatea serviciilor pe care StarTaxi le ofera pentru ca astfel domnia sa se poate convinge de beneficiile reale aduse consumatorilor si soferilor de taxi de aplicatia noastra.Referitor la faptul ca StarTaxi ar avea nevoie de autorizare, dorim sa ii transmitem Doamnei Primar General Gabriela Firea faptul ca primim informatii contradictorii din partea angajatilor primariei. Directia de control din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti ne-a transmis (prin adresa nr. 5008/C/31.03.2013) ca nu avem nevoie de nicio autorizare conform Legii nr. 38/2003: ¬[¬] consideram ca utilizarea aplicatieii de catre SC FDSV ONLINE SRL (n.n. actuala SC Star Taxi App SRL) pusa la dispozitia clientilor nu constituie activitate de dispecerat taxi si nu necesita autorizare speciala reglementata de Legea nr. 38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, drept urmare nu este interzisa prin lege¬.Pe aceasta cale dorim inca o data sa ne aratam surprinderea fata de initiativa Doamnei Primar General, Gabriela Firea, de a interzice un serviciu care functioneaza perfect legal si transparent, adica exact ceea ce dispeceratele taxi din Bucuresti nu isi doresc.