UPDATE Bucuresti: Primaria Sectorului 4 a marit taxa de salubrizare de la 5 lei la 12 lei pe luna/persoana, inclusiv pentru minori

.......Majorarea a fost aprobata de Consiliul Local Sector 4 pe 18 decembrie, prin Hotararea 347/2017.Intr-un comunicat de presa, reprezentantii Primariei Sector spun ca de fapt aceasta taxa este mai mica, daca este platita pana in luna martie."Fiind vorba despre o taxa locala, procedura prevede acordarea unor reduceri, dupa cum urmeaza:- daca va fi achitata pana la finalul lunii martie, taxa va fi de 9.6 lei de persoana/pe luna, aplicandu-se reducerea de 20% prevazuta in HCL-ul mentionat mai sus, pentru persoane fizice.- in cazul persoanelor juridice, inclusiv PFA-uri, plata in primele trei luni ale anului va insemna o reducere de 60% a taxei de salubrizare", se arata in comunicatul emis de Primaria Sector 4.De asemenea, vor mai fi acordate reduceri pentru cetatenii care vor colecta selectiv gunoiul, mai spun reprezentantii institutie, insa in viitor. "Acest lucru va fi insa posibil de indata ce se va incheia licitatia in urma careia vom avea un nou operator de salubritate. Trebuie mentionat ca SC ADP 4 SA asigura acest serviciu de salubrizare doar in perioada de tranzitie de la expirarea fostului contract - 01.01.2017 si pana la desemnarea castigatorului licitatiei", se mai arata in precizarile institutiei.De ce a majorat Primaria Sector 4 taxa de salubrizare? "Cat priveste motivele care au dus la majorarea taxei, trebuie sa tinem cont de faptul ca salubrizarea este un domeniu cu impact asupra mediului, intens reglementat la nivel european, ceea ce genereaza o serie de rigori aplicabile inclusiv Sectorului 4. Trebuie asadar sa depunem eforturi, inclusiv de ordin investitional, pentru atingerea obiectivelor de colectare selectiva a deseurilor, care va deveni obligatorie in urmatorii ani. De exemplu, caietul de sarcini pentru licitatia in curs prevede dotarea cu sisteme si echipamente performante de colectare si de selectare a deseurilor. Acestor considerente li se adauga si alti factori care conduc la cresterea costurilor de salubrizare: majorarea salariului minim pe economie (angajatii din acest domeniu sunt remunerati cu salariul minim), cresterea pretului la carburanti, identificarea corecta a cantitatii de deseu produs de fiecare persoana fizica si juridica ce a putut fi stabilita in decursul intervalului de timp in care ADP Sector 4 presteaza aceste servicii etc. Un alt aspect important este suprataxa de mediu, in cuantum de 120 lei/tona de deseu pe care fiecare unitate teritoriala va trebui sa o achite pentru a se alinia la normele europene impuse in domeniu", precizeaza institutia.Guilhem Moulin, consilier local Sector 4 (USR) spune ca aceasta taxa ridica mai multe probleme. Prima dintre ele este ca taxa s-a majorat, dar fara sa se imbunatateasca conditiile de colectare selectiva. A doua este ca in cazul persoanelor care au sedii de firma in propriul apartament sau sunt PFA-uri, aceasta taxa se plateste de doua ori."Am analizat partea financiara. Taxa introdusa acopera doar ridicarea gunoiului menajer. Maturarea strazilor si deszapezirea se face din bugetul primariei. Analiza este facuta pentru o luna, iar idicare gunoiului costa 2,927 milioane cu TVA . Ipoteza de baza din HCLS4 347/2017 este ca in sector sunt 220.000 cetateni si 22.000 firme. Cu HCLS4 95/2017, unde era taxa de 5 lei, Primaria strangea cam 1,843 milioane lei, sub necesar. Cu HCLS4 347/2017, taxa de 12 lei, Primaria strange cam 4,936 milioane, mult peste peste necesar. Problema vine de la gardul de colectare pentru cetateni care este slab (populatia reala este de 320.000) la 69% si probabil la fel pentru firme. Daca gradul de colectare ar fi mai bun si pretul echivalent cu cel practicat inainte de REBU (7 lei pentru persoane fizice), taxa ar acoperi costurile", a declarat Guilhem Moulin pentru HotNews.ro.Taxa de salubrizare a fost introdusa anul trecut de primarul Baluta, dupa ce contractul cu REBU s-a incheiat, iar activitatea de salubrizare a fost preluata de primarie prin ADP. Atunci, edilul a spus ca locuitorii din sectorul 4 vor plati mai putin fata decat plateau la REBU."Vreau sa va informez ca, din luna aprilie, toti locuitorii sectorului 4 vor plati o taxa de gunoi. Pentru cei care au evitat pana acum sa semneze contracte de salubrizare nu este o veste buna, pentru ca vor fi nevoiti sa intre in randul lumii civilizate si sa plateasca acest serviciu. Pentru toti ceilalti, cetateni care au contracte de salubrizare in vigoare, vestile sunt foarte bune. Si spun acest lucru pentru ca, la finalul lunii ianuarie, Consiliul Local al sectorului 4 a adoptat o hotarare potrivit careia, incepand cu 10 aprilie, se instituie taxa unica de 5,98 lei pe membru de familie, fata de 7,11 lei cat este in prezent. Iar asta inseamna o scadere a acestei taxe", declara primarul Danial Baluta in februarie 2017.