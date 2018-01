Nicusor Dan: Am cerut miercuri Tribunalului Bucuresti suspendarea hotararii prin care primaria interzice aplicatiile online prin care bucurestenii isi pot comanda un taxi

"Am cerut azi Tribunalului Bucuresti suspendarea hotararii prin care primaria interzice aplicatiile online prin care bucurestenii isi pot comana un taxi (Star si Clever sunt cele mai cunoscute). Punerea in aplicare a acestei hotarari ar insemna condamnarea catova sute de mii de bucuresteni ca, in momentul in care doresc sa comande un taxi, sa sune unul care unul dispeceratele de taxi. Primaria este responsabila prin lege sa controleze activitatea de taximetrie din Bucuresti, si nu o face. Legea obliga de exemplu primaria sa raspunda in 5 zile oricarei plangeri legate de activitatea de taximetrie, dar primaria nu a organizat un astfel de deparrtament. Deficientele din activitatea de taximetrie din Bucuresti vin din concurenta neloiala pe care chiar primaria ar trebui sa o opreasca si nu o face. Taximetristii lucreaza 10 ore pe zi 6 zile pe saptamana, relatia cu dispeceratele este in mare masura la negru, si de aici atat calitatea masinilor cat si comportamentul uneori neprofesionist al taximetristilor", a postat Nicusor Dan pe pagina de Facebook.