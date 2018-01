Gabriela Firea: Sustinem posibilitatea intrarii biciclistilor pe spatiul dedicat circulatiei tramvaielor. O noutate o reprezinta si dotarea tuturor mijloacelor de transport RATB cu GPS

"Asteptam modificarea Codului Rutier astfel incat autobuzele sa circule pe linia de tramvai. Am vazut asta in multe capitale europene. Sustinem si posibilitatea intrarii biciclistilor pe spatiul dedicat circulatiei tramvaielor (...) O noutate o reprezinta si dotarea tuturor mijloacelor de transport RATB cu GPS, ceea ce ne va permite afisarea timpilor de sosire in statii si se va finaliza de asemenea integrarea tarifară care a început cu biletul unic și se va finaliza cu cardul unic de călătorie, astfel încât cetățenii să aibă posibilitatea să utilizeze orice mijloc de transport", a declarat primarul general.