Primele declaratii ale primarului Gabriela Firea despre Uber si Taxify: Aceste firme trebuie sa intre in legalitate. In acest fel, noi garantam ca masinile sunt verificate tehnic, iar conducatorii auto au pregatirea necesara si comportamentul adecvat

"In ceea ce priveste decizia Curtii Europene pentru Justitie, servicul de transport persoane prin intermediul aplicatiilor de pe internet reprezinta de fapt serviciu de taximetrie care a fost pana acum mascat in serviciu de transport, ceea ce consider ca este o ilegalitate. Aceste firme trebuie sa intre in legalitate si sa-si depuna documentele pentru a obtine autorizatia de transport si licenta de taxi. In acest fel, noi garantam ca masinile sunt verificate tehnic, iar conducatorii auto au pregatirea necesara si comportamentul adecvat. Nu ma sperie si nu ma face sa renunt toata campania de denigrare si defaimare care a fost lansata deja", a declarat primarul Gabriela Firea, miercuri."Este deranjant ca in continuare mai sunt voci care considera ca Primaria Generala favorizeaza una sau alta dintre firme sau vine in avantajul unora sau altora dintre companii. Resping categoric aceste afirmatii. Primaria generala are in responsabilitate si va face acest lucru pe mandatul meu, tot ceea ce se intampla in Bucuresti si in primul rand noi suntem responsabili de viata si de confortul bucurestenilor, a celor care vin in Capitala la scoala sau la serviciu si a turistilor. Noi nu am venit la Primaria Capitalei sa favorizam sau sa defavorizam o firma. Toate societatile care respecta legea sunt partenerele noastre. Toate societatile care nu respecta legislatie trebuie sa-si schimbe acest comportament, iar dupa ce vor respecta legislatia vor deveni partenerele noastre de a doua zi. Sub nicio forma nu ne dorim sa ne intoarcem la taximetria de acum 10-15 ani in care sunam la un serviciu dispecerat, ne raspundea o doamna sau un domn, amabil sau nu, ne lasau sa ascultam o muzica nu stiu cat timp si ne informau ca nu exista nicio masina in zona. Regret faptul ca in mod intentionat se transmite un astfel de mesaj pentru a ne defaima si a ne pune intr-o situatie neplacuta in fata cetatenilor. Noi ne dorim ca serviciul de taximetrie, indiferent de cine este oferit, fie ca este vorba despe conducatori auto care sunt angajati ai unor societati sau colaboratori ai unei societati, ori practica taximetria prin sistem de aplicatie, sa respecta legea, sa asigure in primul rand siguranta cetatenilor, confortul, un transport civilizat", a mais pus primarul general."Atrag atentia Politiei Locale ca trebuie sa fie mult mai atenta, vigilenta, si sa inceapa deja controalele in trafic. Ii rugam si pe cetateni sa foloseasca telefonul verde pe care l-am instituit - 0800.800.868 si sa semnaleze cazurile in care taximetristii refuza curse, negociaza tariful, daca taximetristii dau dovada de un comportament care nu este adecvat, muzica de proasta calitate, mirosuri urate, o stare precara a autoturismului", a mai spus primarul general.In acest context, edilul sef a anuntat ca acei taximetristi care nu au posibilitatea achizitionarii unei aplicatii, vor putea primi de la Primaria Municipiului Bucuresti o aplicatie pe care Compania Municipala de Management al Traficului o va finaliza.Pe 19 decembrie, Consiliul General al municipiului Bucuresti, la propunerea primarului Gabriela Firea, a aprobat modificarea regulamentului de taximetrie din Bucuresti astfel incat pe teritoriul municipiului Bucuresti serviciile de dispecerat sa devina obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati de Autoritatea de Autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti. Aceasta prevedere va afecta Clever si Star Taxi, posibil si Uber si Taxify, care nu sunt dispecerizate. Citeste aici mai mult. Mai multe voci au afirmat ca aceste reglementari avantajeaza de faptmarile despecerate de taximetrie.