Gabriela Firea: In 2018 vor demara mai multe proiecte noi de infrastructura printre care supralargire Ghencea- Domnesti, Pasaj Doamna Ghica, Pasaj Petricani, Pasaj Andronache - CF Bucuresti Constanta

"In ceea ce priveste alte masuri care vor contribui la fluidizarea traficului din Capitala, am demarat si anul trecut si anul acesta vom continua, vom demara si anul acesta alte proiecte mari de infrastructura. Numesc cateva dintre acestea: extindere si supralargire Ghencea- Domnesti, Pasaj Doamna Ghica cu Colentina, Pasaj Petricani -Bucuresti Nord, Pasaj Anronache - CF Bucuresti Constanta, Pasaj spre cartierul Henry Coanda, largire si reabilitare Pod CF Constanta. Vom continua lucrarile demarate la Pasaul Ciurel, largire Fabrica de Glucoza, park&ride Cora Pantelimon, Pasaj Nicolae Grigorescu- Splai Dudescu",a declarat Primarul general, Gabriela Firea.Daca Pasajul de la Ciurel si Pasajul de la Nicolae Grigorescu au sanse foarte mari sa se finalizeze in urmatoarele 6 luni, iar documentatiile premergatoare sunt gata pentru largirea strazii Fabrica de Glucoza si a parcarii park&ride de la capatul Sos. Pantelimon, ceea ce inseamna ca lucrarile vor putea incepe in 2018, pentru restul proiectelor exista un semn de intrebare ca vor incepe santierele