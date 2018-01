Gabriela Firea: Vom implementa banda unica si pe linia tramvaielor 16, 1 si 32, dupa modelul de succes al liniilor 41 si 21

"In ceea ce priveste dezbaterea privind banda unica. In prima etapa vom folosi banda unica care este construita acum la tramvai. Dupa succesul liniei 21, unde linia de tramvai a fost asigurata cu un gard metalic, vom continua acest program pentru linia 16, linia 1 si linia 32. Asteptam modificarea Codului Rutier astfel incat autobuzele sa circule pe linia de tramvai. Am vazut asta in multe capitale europene. Sustinem si posibilitatea intrarii biciclistilor pe spatiul dedicat circulatiei tramvaielor", a declarat primarul general.