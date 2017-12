Scandalul patinoarului din Parcul Romniceanu - Actele oficiale ii contrazic pe primarii Gabriela Firea si Daniel Florea. Explicatia lui Florea (PSD): S-au publicat documentatii in SEAP din eroare

documente Caiet de sarcini Poveste de iarna pe patine (28 Dec 2017) PDF, 1MB

"Nu se amenajeaza un Patinoar in Parcul Romniceanu. Incarcarea documentatiilor in SEAP la data de 5.12.2017, publicate in SEAP in data de 20.12.2017, reprezinta rezultatul unei erori materiale, care a fost deja indreptata prin adoptarea de catre Consiliul Local Sector 5 a hotararii nr. 206/14.12.2017", se arata intr-o noua precizare data de institutie."Documentele publicate in SEAP arata ca achizitia pentru patinoare este initiata, singurul lucru care a oprit acest proiect ilegal fiind opozitia comunitatii. Astfel ca, avand in vedere lipsa de onestitate de care cele doua institutii au dat dovada, ne afirmam scepticismul cu privire la angajamentele Primariei Sector 5 de a respecta rigorile legale in privinta reamenajarii Parcului Romniceanu. (...) Raportat la cele declarate de cei doi primari si avand in vedere licitatia publica in desfasurare, asteptam clarificari in legatura cu realizarea Patinoarului in Parcul Romniceanu. Este evident pentru comunitatea din Cotroceni ca cei doi alesi locali nu dau dovada de buna credinta, prin ascunderea adevaratelor intentii. Ne exprimam dezacordul profund cu aceste tactici de administrare a domeniului public si afirmam, o data in plus, angajamentul nostru pentru atenta monitorizare a activitatii celor doua institutii si pentru implicarea in orice decizie cu impact asupra calitatii vietii", se arata intr-un comunicat al Asociatiei In Cotroceni.La data de 20.12.2017, Primaria Sectorului 5 a publicat in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice), www.e-licitatie.ro anuntul de participare nr. 420309 si documentatia de atribuire a "Contractului de prestari servicii, servicii pentru organizarea evenimentului cultural "Poveste de iarna pe patine", in conformitate cu prevederile HCLS 5 nr. 175/23.11.2017" prin procedura simplificata, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Documentatia de atribuire publicata in SEAP cuprinde: Fisa de date a achizitiei, schite patinoar, Caiet de sarcini, Contract servicii, formulare si DUAE editabil.Conform Caietului de Sarcini inregistrat la Primaria Sectorului 5 sub nr. 64231/5.12.2017, (atasat prezentului in extras, acesta putand fi descarcat integral de pe SEAP), Primaria intentioneaza sa amenajeze in parcurile din Sectorul 5 patinoare temporare pentru asigurarea conditiilor necesare derularii unor activitati sportive.Loc de desfasurare: Parcul Romniceanu, Parcul Sebastian, Parcul Ferentari, Parcul Humulesti si Parcul Pecineaga.Primaria a incarcat in SEAP inclusiv schitele acestor patinoare, din schita aferenta Parcului Romniceanu rezultand ca patinoarul din acest parc urmeaza sa aiba o suprafata de 481 mp si o capacitate maxima de 110 persoane. Data limita de depunere a ofertelor este data de 29.12.2017.Caracteristici Patinoar Parc Romniceanu, potrivit anunt SEAP:- suprafata aproximativa: 450-550 mp- numar piste de patina: 1- capacitate maxima: 100-150 persoane (nn. Se remarca o neconcordanta fata de schita)- masini de curatat patinoar: 1 buc- masini de lustruit suprafata: 4 buc- patine: 150-200 buc;"Avand in vedere toate aceste informatii care rezulta din documente publice intocmite chiar de Primaria Sectorului 5, credem ca informatiile comunicate de Primarul Sectorului 5 si de Primarul General sunt neadevarate si ignora cu buna stiinta chiar documentele publicate de Primaria Sectorului 5", se mai arata in comunicatul Asociatiei InCotroceni.Gabriela Firea, primar general: "S-a afirmat cum ca in parcul Romniceanu s-ar construi un patinoar. M-am interesat atat la colegii mei, la Primaria Generala, cat si intr-o discutie telefonica cu primarul Daniel Florea, si pot sa va transmit ca, contrar celor afirmate in mass media de catre o asociatie si presedintele acestora, nu se construireste pe spatiul verde, si nici intr-o alta zona, niciun patinoar. Deci este o dezinformare, nu ar fi prima pe care o profereaza aceasta asociatie si ne rezervam dreptul sa ne aparam in instanta impotriva acestei maniere de a profera public informatii toxice, informatii neadevarate. Din partea domnului primar am fost asigurati ca nu se amenajeaza niciun patinoar"."In Parcul Romniceanu NU se construieste un patinoar! Lucrarile respective vizeaza aducerea la starea initiala a domeniului public, in urma dezafectarii unui loc de joaca. Acesta se afla intr-o avansata stare de degradare si punea in pericol siguranta copiilor, lucru semnalat si de reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, prin adresa inregistrata cu nr. 19957/21.09.2017, prin care au avertizat Autoritatea Locala Sector 5 sa intreprinda demersuri pentru remedierea situatiilor cu potential risc. Ulterior dezafectarii aparatelor de joaca si indepartarii tartanului, in zona respectiva a survenit o denivelare, intervenindu-se pentru aducerea la nivel a aleilor cu ceea ce reprezinta fosta suprafata valorificata in trecut ca loc de joaca. Cum in primavara anului 2018, Parcul Romniceanu si alte parcuri ale Sectorului 5 vor intra in reabilitare totala, in respectiva locatie va fi amplasat un loc de joaca modern si dotat din toate punctele de vedere pentru a asigura integritatea fizica a copiilor care se vor juca acolo. Pana atunci, Autoritatea Locala Sector 5 a adoptat toate masurile ce se impun pentru a preintampina eventuale accidente nedorite, fiindca in zona fostului loc de joaca, pe langa denivelarile si gropile rezultate din indepartarea aparatelor, bucatile de fier care ancorau aparatele nu au putut fi desprinse in totalitate, astfel incat a fost absolut necesara refacerea aleilor respective si aducerea lor la nivel. In urma efectuarii acestor lucrari, niciun milimetru de spatiu verde nu a fost afectat. Potrivit Legii nr. 50/1991, republicata, efectuarea acestui tip de lucrari de nivelare nu necesita eliberarea unei autorizatii de construire. Consultarea publica se realizeaza conform legii, nu numai cu o anumita parte a cetatenilor sau numai cu anumite ONG-uri; acesta este modul de lucru al Administratiei Locale a Sectorului 5 si nu ne vom abate de la acest principiu in niciun domeniu si cu niciun motiv. Primaria Sectorului 5 continua sa creada intr-o comunicare deschisa, nemijlocita si eficienta cu cetatenii, de aceea, nu va da curs niciunui demers menit sa dezinformeze"." Primaria Sectorului 5 si Daniel Florea si-au propus sa ne strice bucuria Sarbatorilor de iarna! Construiesc in Parcul Romniceanu, intr-un spatiu verde, in Zona protejata nr. 45, la 20 m de case (deci in zona rezidentiala) un patinoar ilegal (ie fara autorizatie de constructie, fara avize, fara consultarea cetatenilor, fara acord de vecinatate, etc.). NU este vorba de o constructie temporara! In cursul zilei de ieri, fara autorizatie de desfiintare si fara nicio consultare a comunitatii, au desfacut si indepartat tot mobilierul urban existent (ie banci), precum si toate echipamentele de joaca pentru copii (ie leagane, tobogan, balansoare etc.)", au postat cetatenii pe pagina de Facebook a asociatiei.