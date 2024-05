ACTUALITATE Miercuri, 08 Mai 2024, 11:00

Luna aprilie 2024 a prelungit seria de 11 luni consecutive în care s-au înregistrat cele mai mari temperaturi comparativ cu aceleași perioade din anii precedenți pentru care există date, a anunțat serviciul de monitorizare a schimbărilor climatice al Uniunii Europene, citat de Reuters.

Luna aprilie 2024 a fost cea mai caldă lună aprilie din istorie Foto: Inquam Photos / George Călin

Din iunie 2023, fiecare lună a fost cea mai caldă din istorie față de aceleași intervale din anii trecuți, se arată în buletinul lunar al Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice.

Incluzând luna aprilie, temperatura medie mondială a fost cea mai ridicată înregistrată vreodată pentru o perioadă de 12 luni - cu 1,61 grade Celsius peste media din perioada preindustrială 1850-1900.

Aceste luni consecutive cu extreme meteorologice, inclusiv cele în care temperaturile de la suprafaţa mării au înregistrat recorduri, i-au determinat pe oamenii de știință să cerceteze dacă nu cumva activitatea umană a declanșat aceste modificări din sistemul climatic.

„Cred că mulţi oameni de ştiinţă şi-au pus întrebarea dacă s-a produs o schimbare în sistemul climatic”, a declarat Julien Nicolas, cercetător principal în domeniul climei în cadrul Copernicus

Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din arderea combustibililor fosili sunt principala cauză a schimbărilor climatice.

În ultimele luni, fenomenul El Nino, care încălzeşte apele de suprafaţă din estul Oceanului Pacific, a crescut, de asemenea, temperaturile.

Oamenii de ştiinţă au confirmat deja că schimbările climatice au cauzat unele fenomene meteorologice extreme specifice în luna aprilie, inclusiv un val de căldură în Sahel, soldat cu sute de morți.

Obiectivul de a limita încălzirea globală la 1,5 grade, aproape ratat

Hayley Fowler, cercetător în domeniul climei la Universitatea Newcastle, a declarat că datele arată că lumea este periculos de aproape de a încălca obiectivul Acordului de la Paris din 2015 de a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius.

„În ce moment declarăm că am pierdut bătălia pentru a menţine temperaturile sub 1,5? Părerea mea este că am pierdut deja această bătălie şi că trebuie să ne gândim foarte serios la menţinerea sub 2 grade Celsius şi la reducerea cât mai rapidă a emisiilor”, a spus cercetătoarea.

Ţările ONU au convenit asupra obiectivului de 1,5 grade Celsius în cadrul unui summit al Organizației pe tema climei în 2015. Acesta este nivelul despre care oamenii de ştiinţă spun că ar evita cele mai dezastruoase consecinţe ale încălzirii, cum ar fi căldura extremă, inundaţiile şi pierderea ireversibilă a ecosistemelor.

Din punct de vedere tehnic, obiectivul de 1,5 grade Celsius nu a fost încă ratat, deoarece se referă la o temperatură medie globală pe parcursul a zeci de ani. Însă unii oameni de ştiinţă au declarat că obiectivul nu mai poate fi atins în mod realist şi au îndemnat guvernele să reducă mai rapid emisiile de CO2 pentru a limita depăşirea ţintei.