Alegeri Germania: A inceput Votul Juniorilor și exercițiul democratic în 673 de școli

Votul Juniorilor in Germania

Aproximativ 1,5 milioane de elevi din 4.400 de școli din Germania participă la alegerile pentru juniori din 2021. Proiectul este susținut de Bundestagul german, Ministerul Federal al Familiei și Agenția Federală pentru Educație Civică.







Cum funcționează alegerile Junior

Proiectul există la nivel național pentru toate alegerile europene, pentru Bundestag și Landtag, din 1999. De atunci, la proiect au participat peste 3,8 milioane de tineri - făcând din alegerile pentru juniori unul dintre cele mai mari proiecte școlare din Germania.









Ce se alege - circumscripțiile electorale și candidații



În totalul de 299 de circumscripții din Germania, 47 de partide vor candida la alegerile federale din 2021, iar 54 de partide sunt eligibile. Există un total de 6.211 de candidați, mai mulți decât oricând. Comparativ cu alegerile federale din 2017, numărul candidaților a crescut cu aproape 1.400.





Candidații, pe scurt

În Bavaria, Ministerul Educației și Afacerilor Culturale și Centrul de Stat pentru Educație Politică susțin și promovează aceste alegeri, care au ca scop familiarizarea adolescenților cu exercițiul democratic. „Săptămâna alegerilor pentru juniori este un proiect excelent, în care puteți experimenta foarte concret cum funcționează alegerile”, au promovat autoritățile, citate de Zeit.de Ca și în cazul alegerilor reale, rezultatele alegerilor pentru juniori vor fi publicate duminică (26 septembrie), la ora 18:00. Aceste rezultate vor fi postate pe site-ul www.juniorwahl.de . Școlile pot transmite organizatorilor rezultatele alegerilor, până vineri seara la ora 18:00. „Îi încurajez pe elevi și eleve: informați-vă despre ofertele partidelor, formați-vă propria opinie și votați la alegerile pentru juniori”, a recomandat Piazolo.Toți elevii începând cu clasa a 7-a pot participa la vot, la școlile selectate. Într-o simulare cât mai realistă a alegerilor - cu notificări, cabine, urne și acte de vot pentru circumscripția unde sunt arondați - tinerii își pot exprima votul, în săptămâna dinaintea alegerilor federale din 26 septembrie, care sunt de o importanță majoră pentru viitorul politic al Germaniei.Elevii înșiși formează consiliile electorale, creează liste electorale, distribuie notificările de vot și supraveghează întregul proces, la secția de votare. Scopul Alegerilor Junior este de a practica și experimenta democrația.La alegerile pentru Bundestag-ul din Germania, fiecare alegător are două voturi: cu primul vot, deputatul de circumscripție este ales prin vot direct, din 299 de circumscripții electorale. Acesta se marchează pe jumătatea din stânga a buletinului de vot. Principiul primului vot asigură faptul că fiecare regiune este reprezentată în Bundestag.Cu cel de-al doilea vot, care este dat în jumătatea din dreapta a buletinului de vot, se alege lista regională (de Land) a unui partid. Deși este situat pe locul secund, al doilea vot este și mai important, deoarece decide la câte dintre cele 598 de locuri din Bundestag are dreptul un partid.Ministru de finanțe și vicecancelar, Olaf Scholz conduce SPD în calitate de candidat la cancelar la alegerile din Bundestag și vrea să-i aduca pe social-democrați înapoi în cancelarie. Prin candidatura lui Scholz, SPD a urcat constant in sondaje, ajungând sa depășească Uniunea CDU/CSU, partidul cancelarului în funcție, Angela Merkel.Liderul CDU, Armin Laschet, conduce partidul de la jumătatea lunii ianuarie. După o săptămână de incertitudine, Laschet a devenit în cele din urmă candidatul Uniunii pentru cancelar, pe 20 aprilie, după un vot în comitetul executiv federal și retragerea lui Markus Söder (CSU). Armin Laschet este prim-ministru în exercițiu al landului Renania de Nord-Westfalia și președinte al Partidului Creștin-Democrat.În 19 aprilie 2021, Consiliul executiv federal al Verzilor a propus-o pe Annalena Baerbock drept candidată la cancelar, pentru alegerile federale din 2021. Unii politicieni din partid au anunțat deja că vor să co-guverneze. O coaliție cu Verzii pare, la momentul de față, indispensabilă formării unui nou guvern.