Un tunisian căutat de Franţa, arestat în Bulgaria

Bărbatul a trecut cu maşina punctul de frontieră Kardam (nord-est) la graniţa cu România (Negru Vodă), forţând bariera de control a poliţiei."Avem informaţii care indică faptul că paşaportul său tunisian emis în Elveţia este fals şi că nu are documente care să-i permită să călătorească pe teritoriul UE", a declarat procurorul regional Iordanka Ceaneva.Ea nu a specificat natura infracţiunii pentru care este căutat bărbatul.Potrivit şefului parchetului departamental Radoslav Bucev, "nu există date în această etapă" care să indice că bărbatul arestat în Bulgaria are legătură cu atacul de joi de la Nisa, unde un tunisian, Brahim Issaoui, a ucis trei oameni într-o biserică."Aşteptăm să primim prin Interpol mandatul european de arestare a sa pentru a putea furniza mai multe informaţii", a spus Ceaneva.Bărbatul a fost acuzat de trecerea frontierei fără autorizaţie şi de huliganism.El a fost arestat abia în centrul judeţului Dobrici, la 30 km de postul de frontieră, după ce a lovit o maşină de poliţie.Situată în sud-estul Europei, Bulgaria se află pe ruta terestră străbătută de mulţi jihadişti care încearcă să ajungă în Siria via Turcia pe cale rutieră, scrie AFP.În august 2016 Bulgaria l-a predat Franţei pe Mourad Hamyd, cumnatul unuia dintre autorii atentatului împotriva revistei Charlie Hebdo care a avut loc la Paris, Cherif Kouachi. Hamyd fusese arestat la graniţa bulgaro-turcă, suspectat că vrea să se alăture organizaţiei Stat Islamic.