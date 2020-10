SUA resping propunerea Rusiei de prelungire automată a Noului Tratat START

"Reacţia preşedintelui Putin de prelungire a Tratatului Noul START fără oprirea producerii de noi ogive nucleare nu are sens. Statele Unite sunt serioase în privinţa controlului armamentului, pentru a menţine întreaga lume în siguranţă. Sperăm că Rusia îşi va reevalua poziţia înainte de a apărea o costisitoare cursă a înarmării", a declarat Robert O'Brien, consilierul pentru Securitate Naţională al preşedintelui Donald Trump.Anterior, O'Brien anunţase că Statele Unite ar accepta prelungirea cu un an a Noului Tratat START dacă Rusia opreşte un an fabricarea de ogive nucleare. "Dar negocierile cu Rusia nu sunt niciodată uşoare. Sau poate că, la fel ca alte ţări, Rusia aşteaptă să vadă rezultatul scrutinului prezidenţial din SUA", a observat oficialul american.Vineri, Administraţia Donald Trump a criticat vehement refuzul Chinei de participare la Noul Tratat START, semnat de SUA cu Rusia, dar, în contextul în care acordul urmează să expire şi dat fiind că negocierile stagnează, preşedintele rus, Vladimir Putin, a propus prelungirea necondiţionată un an. "Chinezii sunt atât de ocupaţi să fabrice ogive nucleare şi să îşi construiască armata încât nu sunt interesaţi" de semnarea unui tratat pentru reducerea armamentului strategic. Statele Unite sunt "pregătite să meargă în continuare cu acordul privind armamentul semnat cu Rusia", a declarat vineri Robert O'Brien, consilierul prezidenţial american pentru Securitate Naţională, la o videoconferinţă organizată de Institutul Aspen. Însă ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a exprimat scepticism privind ajungerea rapidă la un acord de prelungire a Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), explicând că Moscova nu poate accepta condiţiile formulate de Washington. Serghei Lavrov a precizat că Rusia nu poate limita numărul ogivelor nucleare până când Statele Unite nu retrag armele atomice tactice din Europa.În contextul stagnării negocierilor, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus vineri "prelungirea cu cel puţin un an, fără precondiţii, a actualului tratat, pentru a permite negocieri substanţiale". Liderul de la Kremlin a subliniat că este dispus să discute în cadrul negocierilor despre noile tipuri de armament. Anterior, Rusia propusese prelungirea cu cinci ani, fără precondiţii, a Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), dar Administraţia Donald Trump a insistat pentru un nou acord, care să includă China.Săptămâna trecută, Vladimir Putin a notat că Joseph Biden, adversarul lui Donald Trump în scrutinul prezidenţial, a făcut declaraţii încurajatoare despre Noul Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), ultimul acord nuclear major între Rusia şi SUA, care va expira în februarie dacă nu va fi prelungit. "Candidatul Biden a spus public că este pregătit pentru prelungirea Noului START sau pentru un nou tratat de limitare a armamentului strategic, iar acesta este un element foarte important al cooperării noastre viitoare", a precizat Vladimir Putin, subliniind că va coopera cu oricare preşedinte al SUA.Noul Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), semnat în anul 2010, limitează numărul ogivelor nucleare în Rusia şi SUA. Tratatul va expira în februarie 2021 dacă nu va fi prelungit. Rusia a anunţat miercuri că nu a ajuns încă la un acord cu Statele Unite privind prelungirea acordului, în pofida informaţiilor de la Washington sugerând progrese importante. Oficiali de la Washington au sugerat că Statele Unite şi Rusia au ajuns la un acord de principiu pentru prelungirea tratatului. Conform unor surse citate de site-ul de ştiri Axios.com, Administraţia Donald Trump ar fi vrut semnarea acordului de prelungire a Noului Tratat START înaintea scrutinului prezidenţial din 3 noiembrie. Însă Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat miercuri că deocamdată nu s-a ajuns la niciun acord, deşi Rusia vrea prelungirea tratatului.